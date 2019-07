Η KTM πιστεύει στην εκπαίδευση και το αποδεικνύει έμπρακτα

Το Τεχνικό Τμήμα της KTM South East Europe SA αποδέχθηκε σχετική πρόσκληση από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και προσέφερε Τεχνική Εκπαίδευση με αντικείμενο τον κινητήρα LC8c της KTM.

Δραστήρια εταιρεία η αντιπροσωπεία της ΚΤΜ στην Ελλάδα, πέραν της εκπαίδευσης που ανελλιπώς παρέχει στο δίκτυο και στο προσωπικό της (δείτε εδώ ,εδώ και εδώ), φροντίζει να μεταφέρει τα τεχνολογικά της επιτεύγματα και εκεί που χρειάζεται, δηλαδή στους μελλοντικούς μας μηχανολόγους μηχανικούς. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν περίπου 100 φοιτητές, ενώ το ενδιαφέρον παρέμεινε ζωηρό παρά το ότι η διάρκειά της έφτασε τις 3,5 ώρες!

Αναπτύχθηκαν τα περισσότερα τεχνικά στοιχεία του κινητήρα LC8c, που εξοπλίζει -προς το παρόν- τα KTM 790 Duke, 790 Adventure και 790 Adventure R, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη βάση στον τρόπο λειτουργίας του κιβωτίου ταχυτήτων και του τρόπου σχεδίασης της κυλινδροκεφαλής, όπου οι μηχανικοί της KTM κλήθηκαν να δώσουν ασυνήθιστες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές λύσεις.

Οικοδεσπότης από την πλευρά του ΠΑΔΑ ήταν ο Καθηγητής κ. Ανδρέας Θεοδωρακάκος, ενώ από την KTM SEE SA παραβρέθηκαν οι Κώστας Καλαντζόπουλος (After Sales Manager), Τάσος Αθανασόπουλος (Αρχιμηχανικός) και Νίκος Ντέκας (After Sales Assistant).