Ξεκινάει έρευνα για τους 5 θανάτους στο φετινό TT Isle of Man

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Ο θρύλος των αγώνων Road Racing John McGuinness το είπε ξεκάθαρα: «Το TT Isle of Man είναι τόσο Μόνο μία χρονιά το Isle of Man δεν έχει θρηνήσει νεκρό!επικίνδυνο που θα έπρεπε να είναι παράνομο». Φυσικά, αυτό δεν απέτρεψε τον 50χρονο Βρετανό να πάρει και φέτος μέρος στον διάσημο αγώνα στο «Νησί» το οποίο δυστυχώς απέδειξε για μια ακόμα φορά την φήμη του πιο επικίνδυνου αγώνα στον κόσμο.

Το φετινό TT Isle of Man ολοκληρώθηκε ωστόσο άφησε πίσω του πέντε νεκρούς αγωνιζόμενους. Μάλιστα αυτός ο αριθμός αποτελεί τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί σε έναν αγώνα από το 1989. Για αυτόν το λόγο οι άνθρωποι της ACU που διοργανώνουν τον αγώνα αποφάσισαν να διεξάγουν έρευνα προκειμένου να αναλυθεί η κατάσταση και να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι ζωές πέντε αναβατών.

After three long years, the Isle of Man TT Races returned.



