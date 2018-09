KTM OFF ROAD DAYS 2018

H KTM SEE σας προσκαλεί να ζήσετε μια αληθινή "READY TO RACE" εμπειρία οδηγώντας τις πετυχημένες enduro και τις ριζικά ανανεωμένες motocross μοτοσυκλέτες του 2019!Τα φετινά KTM OFFROAD DAYS ακολουθούν αντίστροφη πορεία με εκκίνηση την πρωτεύουσα του enduro, την πόλη των Γρεβενών. Με βόρεια κατεύθυνση θα συνεχίσουν στη Θεσσαλονίκη και από εκεί σε Ξάνθη και Καβάλα. Η επιστροφή νότια θα βρει τα χωμάτινα μοντέλα να οργώνουν τις πίστες των Τρικάλων και της Κατερίνης για να καταλήξουν τέλος Οκτώβρη στην Αθήνα.Όπως κάθε χρόνο, τα KTM OFFROAD DAYS είναι ανοιχτά για όλους τους λάτρεις της χωμάτινης οδήγησης, τόσο του motocross όσο και του enduro. Φυσικά η KTM S.E.E. μαζί με τους συνεργάτες της θα χαρούν να σας υποδεχτούν στις πίστες και τις ειδικές διαδρομές που θα έχουν προετοιμαστεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.Με τη διαθέσιμη γκάμα των KTM OFFROAD DAYS να περιλαμβάνει την επαναστατική δίχρονη KTM 300 EXC με το σύστημα ψεκασμού TPI, την εμπορικότερη τετράχρονη KTM 350 EXC-F, τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα της ριζικά ανανεωμένης γκάμας motocross, KTM 250 SX-F και KTM 450 SX-F, είναι σίγουρο πως όλοι θα απολαύσουν μια πραγματική "READY TO RACE" εμπειρία.• Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 Γρεβενά - ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ GROUP• Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 Σέρρες - ΜΑΚΙΝΑ• Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018 Θεσσαλνίκη ΜΑΚΙΝΑ• Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 Ξάνθη - ΔΡΑΜΟΝ• Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018 Καβάλα - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ• Σάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2018 Τρίκαλα – ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΤΟ• Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2018 Κατερίνη – BOB’SMOTORGARAGE• Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 Αθήνα – KTM DEALERS OF ATHENS• KTM 300 EXC TPI• KTM 350 EXC-F• KTM 250 SX-F• KTM 450 SX-FΓια πληροφορίες επικοινώνησε σήμερα με τον πλησιέστερο συνεργάτη της KTM ή δηλώστε συμμετοχή εδώ 1. Οι αναβάτες να έχουν την κατάλληλη ενδυμασία offroad και εξοπλισμό (κράνος, γάντια, μπότες, θώρακα κλπ).2. Οι αναβάτες πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, και μέχρι την ηλικία των 18 θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα (έγγραφη συναίνεση κηδεμόνα)3. Οι αναβάτες (εάν συνοδεύονται ο γονέας ή ο κηδεμόνας) θα πρέπει να υπογράψουν την σχετική Δήλωση Παραλαβής και Αποποίησης.4. Η σχεδιασμένη διαδρομή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στα KTM OFFROAD DAYS με τις μοτοσυκλέτες των testrides.