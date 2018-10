KTM Off Road Days 2018: Στην πρωτεύουσα του enduro

Τα πρώτα ΚΤΜ Οff Road days έκρυβαν εκπλήξεις. Μοτοσυκλέτες 2019, αναβίωση αγώνα endurο, αλλά και μαθήματα οδήγησης από τους επίσημους αναβάτες της KTM!Τα πιο Ready to Race test rides ξεκίνησαν δυναμικά από την πρωτεύουσα του ελληνικού enduro, δηλαδή στα Γρεβενά 22 και 23 Σεπτεμβρίου. Μετά τα Coffee Days και Orange days, αφορούν σε ένα ακόμα ραντεβού, αυτό της ελληνικής αντιπροσωπείας της KTM SEE με όλους τους αναβάτες ανά τη χώρα. Ξεκινώντας το Μάρτιο από το Ναύπλιο και τα πρώτα Coffee Days, η περιήγηση σε ολόκληρη την Ελλάδα ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου με το πέρας των Off Road days, που φέρνoυν τις χωμάτινες σειρές Enduro και Motocross του 2019 κοντά σε όλους εκείνους που αγαπούν τους αγώνες, την περιπέτεια και την περιήγηση στην ύπαιθρο.Στα Γρεβενά, με τη βοήθεια του μηχανικού της ομάδας enduro της KTM Βαγγέλη Αμανατιάδη, έγινε η αρχή. Χαρήκαμε πάρα πολύ που συμβάλαμε στην προσπάθεια αναβίωσης ενός εκ των ιστορικότερων αγώνων, του Enduro Πίνδου. Μαζί μας βρισκόταν ένα από τα μέλη της «πορτοκαλί ομάδας» στο Πανελλήνιο Enduro. Πρόκειται για το φετινό Πρωταθλητή Ελλάδας Αλέξη Ζώρα, που ήταν εκεί για να μεταδώσει τη γνώση της οδήγησης στο χώμα. Σε δύο ημέρες γεμάτες οδήγηση, σχεδόν 50 αναβάτες ανέβηκαν πάνω στα EXC, EXC-F και SX-F του 2019. Το EXC 300 TPI είναι το επαναστατικό δίχρονο enduro με το σύστημα ψεκασμού. Από τη σειρά των τετράχρονων μοτοσυκλετών του είδους ξεχωρίζει το 350 EXC-F, που αποτελεί το πιο δημοφιλές μοντέλο για την KTM στη χώρα μας.Η ολοκαίνουργια σειρά Motocross μοντέλων τράβηξε το ενδιαφέρον πολλών αναβατών, με τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέλα του 2019 να βρίσκονται στη διάθεσή τους για οδήγηση.Κυριακή 7 Οκτωβρίου Ξάνθη - ΔραμόνΣάββατο 13 & Κυριακή 14 Οκτωβρίου Τρίκαλα – Σιώκης ΜοτοΣάββατο 20 & Κυριακή 21 Οκτωβρίου Κατερίνη – Bob’s MotogarageΣάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 Αθήνα – KTM Dealers AthensKTM 300 EXC TPIKTM 350 EXC-FKTM 250 SX-FKTM 450 SX-FΓια πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με τον πλησιέστερο συνεργάτη ΚΤΜ ή να δηλώσεις συμμετοχή εδώ - Οι αναβάτες να έχουν την κατάλληλη ενδυμασία offroad και εξοπλισμό (κράνος, γάντια, μπότες, θώρακα κλπ)- Οι αναβάτες πρέπει να είναι άνω των 15 ετών και μέχρι την ηλικία των 18 θα πρέπει να συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα (έγγραφη συναίνεση κηδεμόνα)- Οι αναβάτες θα πρέπει να υπογράψουν τη σχετική Δήλωση Παραλαβής και Αποποίησης- Η σχεδιασμένη διαδρομή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους συμμετέχοντες στα KTM Off Road days με τις μοτοσυκλέτες των test rides.