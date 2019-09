ΚΤΜ Off Road Days: Οδηγείστε τα μοντέλα του 2020!

Με τα μοντέλα endurο και motocross του 2020 η KTM South East Europe ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να οδηγήσουν μερικές από τις καλύτερες χωμάτινες μοτοσυκλέτες.

Αφετηρία για τα φετινά KTM Off Road Days θα αποτελέσουν η καταπράσινη Δράμα το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου και η πανέμορφη Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, με οικοδεσπότες του Αδερφούς Καρανικολάου. Με τους ίδιους διοργανωτές, το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεμβρίου οι χωμάτινοι αναβάτες θα έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν στην έδρα του συνεργάτη της ΚΤΜ στην Ξάνθη και να πάρουν μια δυνατή γεύση των νέων μοντέλων.

Τον Οκτώβριο, τα Enduro και MX μοντέλα της ΚΤΜ και της Husqvarna θα δοκιμαστούν από μοτοσυκλετιστές στη Θεσσαλονίκη, στη Σκύδρα, στην Καστοριά, στα Τρίκαλα και στην Κατερίνη. Τα Off Road Days του 2019 θα ολοκληρώσουν το μεγάλο οδοιπορικό τους το Νοέμβριο, αρχικά στη Χαλκίδα και αμέσως μετά στην Κρήτη. Η ομάδα της KTM S.E.E. και οι συνεργάτες της σε ολόκληρη την Ελλάδα είναι έτοιμοι να υποδεχτούν τους λάτρεις της χωμάτινης οδήγησης. Με τη διαθέσιμη γκάμα μοντέλων προς δοκιμή να περιλαμβάνει τα δίχρονα EXC 150 και 300 με το σύστημα ψεκασμού TPI, το κορυφαίο τετράχρονο 350 EXC-F και το υπερόπλο 450 SX-F, όλοι μπορούν να απολαύσουν μια "Ready To Race" εμπειρία.

Μοντέλα διαθέσιμα για Test Ride

KTM 150 EXC TPI

KTM 300 EXC TPI

KTM 350 EXC-F

KTM 450 SX-F

Husqvarna FC250*

Husqvarna TE300i*

*Τα μοντέλα της Husqvarna θα είναι διαθέσιμα για test ride σε επιλεγμένα Off Road days σε συνεργασία με επίσημους συνεργάτες της εταιρείας.

Ημερομηνίες & Τόποι Διεξαγωγής21 Σεπτεμβρίου Δράμα – ΔΡΑΜΟΝ (25410-84555)

22 Σεπτεμβρίου Αλεξανδρούπολη – ΔΡΑΜΟΝ (25410-84555)

28-29 Σεπτεμβρίου Ξάνθη – ΔΡΑΜΟΝ (25410-84555)

5-6 Οκτωβρίου Θεσσαλονίκη & Σκύδρα - ΜΑΚΙΝΑ (2310-553035)

12-13 Οκτωβρίου Καστοριά – ΔΕΛΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (2311-824700)

19-20 Οκτωβρίου Τρίκαλα - ΣΙΩΚΗΣ ΜΟΤΟ (24310-35045)

26-27 Οκτωβρίου Κατερίνη – BOB’S MOTOR GARAGE (23510-79157)

9-10 Νοεμβρίου Χαλκίδα – ΜΙΜΙΚΟΣ MOTOSHOP (22210-60438)

16-17 Νοεμβρίου Κρήτη - Η&Κ ΑΕΒΕ (2810-330870)