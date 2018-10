Kymco 100 & 110 EV: Δύο ηλεκτρικά scooter προ των πυλών

Άμεσα προχωρά στην πραγματοποίηση του σχεδίου της για είσοδο στην αγορά των ηλεκτρικών μοντέλων η Kymco, παρουσιάζοντας στο σαλόνι της Intermot στην Κολωνία τα νέα Nice 100 EV και New Like 110 EV

Mετά την παρουσίαση του ολοκαίνουργιου Kymco Xciting-S 400i η εταιρία από την Ταϊβάν περνάει στον ηλεκτρισμό και εγκαινιάζει μια νέα σειρά ηλεκτρικών scooter, ενώ παράλληλα μας αποκαλύπτει ότι η γκάμα αυτή σύντομα θα αποτελείται από 10 μοντέλα! Όλα πρωταγωνιστές ενός έργου που ονομάζεται Ionex (δείτε εδώ) και θα αποτελείται από σταθμούς ανταλλαγής μπαταριών (άδειων με γεμάτες) μέσα σε πόλεις. Σταδιακά, ο κόσμος των δύο τροχών θεωρητικά θα φτάσει στα επίπεδα που κινούνται και τα αυτοκίνητα όσον αφορά στην ηλεκτροκίνηση. Έτσι η Kymco δεν χάνει χρόνο, μην ξεχνάμε ότι λίαν συντόμως θα κυκλοφορήσει στους δρόμους και η ηλεκτρική Vespa, παρουσιάζοντας τα Nice 100 EV και New Like 110 EV σαν μοντέλα 2019.





Τοποθετώντας τις μπαταρίες κάτω από το δάπεδο, η Kymco καταφέρνει να αποφύγει ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ηλεκτρικά scooter, δηλαδή τη δέσμευση του αποθηκευτικού χώρου κάτω από τη σέλα, που στην περίπτωσή μας παραμένει ελεύθερος. Έτσι, στην περίπτωση των Nice και New Like η Kymco καταφέρνει να διατηρήσει την πρακτικότητά τους. Καλά πηγαίνουμε και παρακάτω, με την Kymco να χρησιμοποιεί στα μοντέλα της δύο διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Μία που μπορεί να προσθαφαιρείται και άλλη μία που παραμένει μόνιμα στο όχημα, έτσι ώστε όταν η κύρια μπαταρία μπαίνει στη φόρτιση, η δευτερεύουσα επιτρέπει μερικές ακόμα μικρομετακινήσεις!







Αυτά τα δύο μοντέλα είναι τα πρώτα που θα έχουν τη δυνατότητα να νοικιάζουν πρόσθετες μπαταρίες (μέσω του συστήματος Ionex). Με τον τρόπο αυτό, η αυτονομία θα προσφέρει 200 χιλιόμετρα διαδρομής! Τα Nice 100 EV και New Like 110 EV έχουν μια διαφορετική προσέγγιση στο θέμα μετακίνηση. Με τροχούς 10 ιντσών, βάρος 77 κιλών και ηλεκτροκινητήρα 1500W, το Nice βλέπει την ταχύτητά του να περιορίζεται στα 45 km/h, άρα είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενδο-αστική χρήση. Αντίθετα το New Like είναι σημαντικά πιο αποδοτικό, αν και το βάρος του φτάνει τα 110 κιλά, ο κινητήρας του είναι 3000W και αποδίδει 124Nm ροπής (όσο ένα V-2 1000 κυβικών), ενώ δεν ανακοινώνεται η αυτονομία του προς το παρόν.





Η Kymco έχει τοποθετήσει και στα δυο το σύστημα Noodoe, μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε ειδοποιήσεις του Facebook ή να χρησιμοποιείτε το GPS μέσα από την οθόνη του. Δεν υπάρχουν προς το παρόν πληροφορίες για το πότε θα έρθουν στην Ελλάδα, ούτε για την τιμή τους.