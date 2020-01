Motocross Union 2020: Για όσους αγαπούν τη χωμάτινη οδήγηση

Φωτογραφίες: Δημήτρης Ντέλιος

Η CP Productions και το Dirt Trianing Park Megara ένωσαν τις δυνάμεις τους διοργανώνοντας μια γιορτή για το αττικό motocross, με στόχο να συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο οι άνθρωποι που ασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο με το άθλημα και να χαρούν μια ημέρα γιορτής.

Την Κυριακή 19/1, στον φιλόξενο και οργανωμένο χώρο του Dirt Training Park (που έκλεισε 10 χρόνια λειτουργίας), το πρώτο «Motocross Union» της CP Productions έγινε πραγματικότητα, ενώνοντας τους φίλους του motocross με μια διοργάνωση που τους επέτρεψε να μοιραστούν το πάθος τους για το άθλημα, περιλαμβάνοντας παιχνίδια και καταστάσεις που άγγιξαν κάθε πτυχή του motocross.

Με τον τηλεοπτικό αστέρα του ελληνικού ΜΧ Αλέξη Λιβανά στην εκφώνηση να δίνει με τη φωνή του και τον μοναδικό του χαρακτήρα τον ρυθμό στην εκδήλωση, ερασιτέχνες του αθλήματος συμμετείχαν σε παιχνίδια όπως τα One On One, Sprint και Freestyle, ενώ και οι γυναίκες είχαν την τιμητική τους, με πέντε κοπέλες να κάνουν δειλά δειλά την εμφάνισή τους σε διοργανώσεις ενός ανδροκρατούμενου σπορ στην Ελλάδα. Το παρών έδωσε και η ομάδα Vintage Motocross Greece με σπάνιες και εξαιρετικά συντηρημένες αερόψυκτες μοτοσυκλέτες μιας άλλης εποχής, που συγκέντρωσαν τα βλέμματα μέσα και έξω από την ειδική διαδρομή. Στο τέλος, η ομάδα έκοψε την πίτα της κλείνοντας αισίως πέντε χρόνια παρουσίας, ενώ έκανε και έναν φιλικό διαγωνισμό «ομορφιάς», βραβεύοντας τις τρεις πιο ενδιαφέρουσες vintage μοτοσυκλέτες της εκδήλωσης.

Το Motocross Union 2020 δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν δεν υπήρχαν υποστηρικτές που πίστεψαν σε αυτό από την πρώτη στιγμή. Έτσι λοιπόν, οι διοργανωτές θέλουν να ευχαριστήσουν τη Sherco Hellas και τον Γιάννη Πολυχρόνη για την άψογη και πολύπλευρη συνεργασία σε ακόμη μία εκδήλωση, την DK Racing και τον Δημήτρη Κεραμιδά, που ήταν παρών σε ακόμη ένα σημαντικό γεγονός του motocross, την Drakos Engineering FXR/Troy Lee Designs/Athena, που τίμησαν την εκδήλωση οικογενειακώς με την παρουσία τους, την TM Hellas – The Family και τον Νίκο Γούναρη, που είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τα νέα μοντέλα 2020 της TM, το Enduro-Greece Kenny/Golden Tyre και τον Βασίλη Μπούδρο για την όμορφη και πρωτότυπη παρουσία.

Παράλληλα, ευχαρίστησαν την E-ZUP και τον Θεοδόση Ρετσίνα που έδωσε χρώμα στην εκδήλωση με τη Hi-Tech τέντα του, τη Wolf Racing και τον Γιώργο Παρασκευά, που απλώς «γουστάρει motocross», τα KRD stores Fox/Shift/Spy και τους Νίκο & Άκη Κοσμά, που στήριξαν και θα ήθελαν να είναι παρόντες αλλά δεν τα κατάφεραν, τη Livanas Motorsports και τον Αλέξη Λιβανά, τη φωνή και τον ρυθμό της εκδήλωσης (σύντομα και εικόνα), την prinTway και τον Γιώργο Γαλαίο για τα εκπληκτικά καπέλα, τον Δημήτρη Ντέλιο για τις μάχιμες φωτογραφίες, τον Δήμο Μεγαρέων για τις απαιτούμενες διευκολύνσεις αλλά και τους δωροθέτες Tottoomatic και Dirt Bike Paradise.

Τέλος, τα εύσημα ανήκουν και στην οικογένεια Κουλουριώτη και σε όλους όσοι εργάστηκαν την ημέρα της εκδήλωσης για να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα το πρώτο Motocross Union. Ραντεβού του χρόνου!