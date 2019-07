Ο Ewan McGregor επιστρέφει στη σέλα μιας μοτοσυκλέτας από το Mandello

Ο χολιγουντιανός σταρ γίνεται πρεσβευτής του V85 TT, της "παντός εδάφους" μοτοσυκλέτας της Moto Guzzi, μέσα από μια φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε στη Νότιο Σαρδηνία.

O Ewan McGregor επιστρέφει στη Moto Guzzi. Η ευκαιρία δόθηκε με τη διαφημιστική καμπάνια για το λανσάρισμα του νέου Moto Guzzi V85 TT, του «παντός εδάφους» μοντέλου που εισάγει την ιταλική μάρκα στην κατηγορία των μεγάλων τουριστικών enduro. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο δημοφιλής χολιγουντιανός σταρ συνδέει την εικόνα και τη φήμη του ως παθιασμένος μοτοσυκλετιστής με τη Moto Guzzi: το πρώτο κεφάλαιο αυτής της δυνατής σχέσης χρονολογείται από το 2013 - στη Δυτική Αυστραλία - όταν ο Ewan πρωταγωνίστησε στο λανσάρισμα της νέας California 1400.

Ο δεσμός μεταξύ της Moto Guzzi και του Σκωτσέζου ηθοποιού είναι γνήσιος και ξεκίνησε φυσικά από την αγάπη του McGregor για τις μοτοσυκλέτες και συγκεκριμένα για εκείνες που έρχονται από το Mandello del Lario. Ο πρωταγωνιστής περισσότερων από πενήντα ταινιών, συμπεριλαμβανομένων blockbusters όπως οι Trainspotting, Star Wars, Moulin Rouge, Angels and Demons, The Impossible, T2 Trainspotting, είχε ήδη φανερώσει το πάθος του για τη Moto Guzzi στην road movie "Long Way Down", όταν σταμάτησε στο Mandello del Lario για να επισκεφθεί για πρώτη φορά την έδρα της Moto Guzzi. Μερικούς μήνες αργότερα συμμετείχε στις Moto Guzzi World Days 2007, επιστρέφοντας στο Λονδίνο στη σέλα μίας λευκής California Vintage.

Σήμερα η ιδιαίτερη σχέση συνεχίζεται, με τον Ewan McGregor πρωταγωνιστή της νέας καμπάνιας για τη Moto Guzzi V85 TT. Ο Ewan, ως γνήσιος μοτοσυκλέτιστής, θέλησε βέβαια να τη δοκιμάσει προσωπικά πριν συμφωνήσει να αναλάβει το ρόλο του ως πρεσβευτής του νέου μοντέλου. Ακόμα μεγαλύτερη γοητεία στην καμπάνια προσέδωσε η τοποθεσία από την οποία ο ηθοποιός ξεκίνησε το ταξίδι του με τη V85 TT, το αποκλειστικό Is Molas Resort, στη θαυμάσια περιοχή της Νότιας Σαρδηνίας. Ένας πραγματικός παράδεισος φυσικού κάλλους, αυτή η γωνιά της Σαρδηνίας προσφέρει υπέροχη θέα στη θάλασσα, τα βουνά και τις καταπράσινες εκτάσεις golf. Η φωτογράφιση του McGregor με τη Moto Guzzi V85 TT έγινε από τον Paolo Zambaldi για το πρακτορείο The Ad Store Italia της Natalia Borri, που ανέλαβε την παραγωγή της καμπάνιας υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Luca Eremo.

Δύο μήνες μετά την άφιξή της στην αγορά, η V85 TT επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του κοινού: περισσότερες από 10 χιλιάδες προ-κρατήσεις για test-ride έγιναν πριν ακόμα την έναρξη παραγωγής, ενώ οι αιτήσεις συνεχίζονταν στην ιστοσελίδα της Moto Guzzi. Από πλευράς πωλήσεων, η ζήτηση υπερβαίνει και τις πιο αισιόδοξες προσδοκίες, κυρίως στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασιλείο. Η Moto Guzzi V85 TT είναι μία κλασική τουριστική enduro, που προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και τις πολύτιμες αξίες, σύμφωνα με την παράδοση της Moto Guzzi. Η V85 TT βασίζεται σε μία νέα τεχνική πλατφόρμα και κινείται από τον αυθεντικό κινητήρα 80 HP / 80 Nm, εγκάρσιο 90° V-twin, μοναδικό στον κόσμο για τον σχεδιασμό κατασκευής του και την αίσθηση οδήγησης. Άνετη, εύκολη στην οδήγηση, διαισθητικη, με κορυφαίο πλαίσιο, η νέα V85 TT είναι ο ιδανικός συνταξιδιώτης, είτε στις καθημερινές διαδρομές είτε σε μεγάλες περιπέτειες.

Διαθέτει υψηλού επιπέδου βασικό εξοπλισμό και μία μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, που ικανοποιεί κάθε αναβάτη για καθημερινή μετακίνηση, τουριστική χρήση και διαδρομές εκτός δρόμου. Στα βασικά χαρακτηριστικά της V85 TT περιλαμβάνονται το ηλεκτρονικό γκάζι ride-by-wire και ο έλεγχος πρόσφυσης. Χάρη στην εφαρμογή Moto Guzzi MIA, το smartphone συνδέεται με το ταμπλό οργάνων του οχήματος, ενισχύοντας περαιτέρω τη λειτουργικότητα.