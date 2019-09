Όταν το customizing συνάντησε το barbeque

Άλλη διάσταση στις δίτροχες εξορμήσεις έρχεται να δώσει μια custom πρόταση που συνδυάζει την οδήγηση με το ψήσιμο - όχι εν κινήσει θέλουμε να πιστεύουμε.

Αν είχατε ταραχώδη εφηβεία στις αρχές του 2000, τότε πιθανότατα θα θυμάστε το «Pimp my Ride», μια τηλεοπτική –εξ Αμερικής- εκπομπή, όπου ο rapper Xzibit έβρισκε ταλαιπωρημένα αυτοκίνητα και σαν άλλος Σπύρος Σούλης τα άλλαζε, κάνοντας τα όσο πιο κραυγαλέα μπορούσε με χρηστικές αλλαγές όπως την προσθήκη ενός τζακούζι στο πίσω κάθισμα. Ο επίσης εξ Αμερικής Thor Drake της See See Motorcycles, γνωστός για τις custom ανησυχίες του κυμάνθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, απλά μάλλον το πήγε στο «Grill my Ride». Πήρε μια μοτοσυκλέτα της Indian, της κότσαρε ένα sidecar και έπειτα το μετέτρεψε σε ψησταριά.

«Όχι άλλο κάρβουνο!» πρέπει να σκέφτηκε και έτσι προτίμησε τεχνολογία pellet για την ιδιαίτερη ψησταριά που τοποθέτησε στο άτυχο Indian. Η εν λόγω ψησταριά είναι βαρέως τύπου και μπορεί να ψήσει σοβαρές ποσότητες κρέατος, δίνοντας άλλο αέρα στις ρεφενέ bbq δραστηριότητες σας, όπου ο αναβάτης πλέον δεν συνδράμει στην παρέα παρά μόνο φέρνοντας τη μοτοσυκλέτα του.

Τεχνικές λεπτομέρειες όπως το αν έχει χώρο για τηγάνισμα από την πλευρά του κινητήρα ή αν χρειάζεται άδεια καντίνας για την πιθανή κυκλοφορία δεν είναι γνωστές. Εμείς απλώς ευχόμαστε και άλλες εταιρίες να μιμηθούν αυτή την custom ιδέα που χρόνια έλειπε από το χώρο της μοτοσυκλέτας και –γιατί όχι- κάποια στιγμή να βρει το δρόμο της παραγωγής για αρκετές ευμεγέθεις μοτοσυκλέτες που κυκλοφορούν και στη χώρα μας, σαν after market έστω αξεσουάρ.