Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Enduro: Ο Αλέξης Ζώρας στο ψηλότερο σκαλί

Φωτογραφίες: Photostake

Ο τέταρτος αγώνας του Πρωταθλήματος ήταν ο καλύτερος έως τώρα, γεγονός στο οποίο συνέβαλε η εξαιρετική διοργάνωση της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων (ΛΕΜΜ)

Ο αναβάτης της KTM SEE Michelin Moto Market Motorex Αλέξης Ζώρας ήταν και πάλι ο νικητής τόσο της γενικής κατάταξης, όσο και της κατηγορίας E2. Με «σύμμαχο» το εξαιρετικό KTM 350 EXC-F Six Days, που κυριολεκτικά «πέταγε» στα χέρια του, έκανε τους πάντες να παραδεχτούν την ανωτερότητά του. Μεγάλη επιτυχία και για το Δημήτρη Βαρσάμη, που εκπροσωπεί την ομάδα στην ιδιαίτερα απαιτητική κατηγορία της E1. Τερμάτισε 2ος με το KTM EXC-F 250 Six Days και έχασε στις λεπτομέρειες τη διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ ταυτόχρονα η 8η θέση στη γενική αφήνει πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια του αναβάτη της KTM. Ο δεύτερος εκπρόσωπος της ομάδας στην κατηγορία Ε1 Γιάννης Χασάπης με το KTM 350 EXC-F, κερδίζοντας πολύτιμες εμπειρίες από αγώνα σε αγώνα δείχνει τις δυνατότητές του να πρωταγωνιστήσει σύντομα. Ο Γιάννης βρέθηκε στην 5η θέση της κατηγορίας του και στην 9η της γενικής κατάταξης. Ο Μιχάλης Μιμίκος πάνω στο δίχρονο KTM 300 EXC TPI κατετάγη τρίτος στην κατηγορία ES.

O team manager της ομάδας Στάθης Κοσμίδης δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα: "Πολλά συγχαρητήρια στη ΛΕΜΜ για την πολύ καλή οργάνωση και την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Τα μέλη της υπήρξαν πρόθυμα στο να βοηθήσουν και να επιλύσουν όποιο πρόβλημα προέκυπτε. Ήταν ένας ακόμη συναρπαστικός αγώνας με όμορφες μάχες και εναλλαγές στην κορυφή, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Το επίπεδο των αθλητών έχει ανέβει σημαντικά και αξίζουν πολλές επιβραβεύσεις για τη δουλειά που έχουν κάνει. Οι αναβάτες μας υπήρξαν εξαιρετικοί. Ο Δημήτρης Βαρσάμης αρχίζει να ξεδιπλώνει το ταλέντο του με αποτέλεσμα να φλερτάρει με την κορυφή. Ο Γιάννης Χασάπης γίνεται ολοένα και καλύτερος. Έχει πολλές ικανότητες και όταν σταθεροποιήσει την απόδοσή του θα πάει ακόμα καλύτερα. Η απουσία του Γιώργου Θεοδωρίδη ήταν εμφανής. Όλη η ομάδα είναι δίπλα του και ευελπιστούμε σε γρήγορη ανάρρωση. Για τον Αλέξη μιλούν τα αποτελέσματα. Φαίνεται η μεθοδική δουλειά που έχει κάνει και το πώς μπορεί να διαχειριστεί κάθε δυσκολία μέσα στον αγώνα».

Ο επόμενος αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 5 Μαΐου στο Άργος.

ΣΣ. Οι αναφορές που γίνονται στους αγώνες του πρωταθλήματος ΜΧ και Enduro βασίζονται σε δελτία τύπου των εταιριών, καθόσον η Ομοσπονδία (ΑΜΟΤΟΕ) συνεχίζει να αδιαφορεί για την ενημέρωση του ειδικού τύπου