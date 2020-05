Piaggio Fast Forward: Red Dot βράβευση για το Gita

Mε πάνω από 6.500 συμμετοχές από πάνω από 60 χώρες, τα βραβεία Red Dot είναι ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους θεσμούς επιβράβευσης του design, με το «Gita» να παίρνει το βραβείο των κατηγοριών «Product Design» και «Best of the Best».

Το μικρό ρομπότ που έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και παραχθεί από την Piaggio Fast Forward, διακρίθηκε εις διπλούν στα φετινά Red Dot Awards χάρη στο ιδιαίτερο και ξεχωριστό σχεδιασμό του. Όσο αφορά στην κατηγορία «Best of the Best», το Gita πέρασε πρώτα από την κατηγορία των καινοτόμων προϊόντων, για το υψηλό επίπεδο καινοτομίας και δημιουργικότητας, ενώ η επιτροπή αξιολόγησε επίσης την ποιότητα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του ρομπότ, τα οποία αντιπροσωπεύουν την -ελαφρών βαρών- αστική μετακίνηση του μέλλοντος. Έπειτα, το βραβείο της κατηγορίας «Product Design» που του δόθηκε ήταν το «Seal of Quality», διάκριση που έχουν προϊόντα από κορυφαίες εταιρείες του κόσμου, όπως η Apple, Fujifilm κτλ.

Το Gita είναι το πρώτο καινοτόμο project της Piaggio Fast Forward, μιας εταιρείας ρομποτικής με έδρα στη Βοστώνη η οποία φυσικά ανήκει στον όμιλο Piaggio. Πρόκειται για ένα ρομπότ-«κουβαλητή», με δυνατότητα μεταφοράς φορτίου ως και 20 κιλών, ακολουθώντας τον ιδιοκτήτη του με ταχύτητα ως και 10χλμ/ώρα, με την αυτονομία της μπαταρίας να είναι στις 4 ώρες. Η προώθηση του ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, εστιάζοντας αρχικά στην Αμερικανική αγορά, όπου η κυκλοφορία των ρομπότ στους δρόμους έχει ήδη διευθετηθεί νομικά.

Ως προς τα Red Dot Awards, είναι ένας θεσμός παγκόσμιας αναγνώρισης στον τομέα του σχεδιασμού. Θεσπίστηκαν πρώτη φορά το 1995 από τον Peter Zec, πρόεδρο του τότε International Council of Societies of Industrial Design (ICSID), που το 2017 μετονομάστηκε σε World Design Organization. Για το 2020, 40 ειδικοί από πληθώρα κλάδων ανέλαβαν την εκτίμηση των συμμετοχών, με βάση την ποιότητα της παραγωγής, των υλικών, την εργονομία και τη χρηστικότητα.