Ο Όμιλος Σαρακάκη αναλαμβάνει την Segway Powersports στην Ελλάδα

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Αμερικανική εταιρεία κατασκευής ATV (All Terrain Vehicles), UTV (Utility Terrain Vehicles) και SSV (Side by Το τιμόνι έχει υδραυλική υποβοήθηση για μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.Side Vehicles) Segway Powersports πλέον βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου Σαρακάκη ο οποίος αναλαμβάνει την αποκλειστική εισαγωγή και διανομή των προϊόντων της. Τα τελευταία 20 χρόνια, η Segway έχει αναπτύξει πολλά καινοτόμα προϊόντα, ενώ κατέχει πάνω από 1.000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας στον σχεδιασμό οχημάτων, την υγεία και τις τεχνολογίες IOT/IOV.

Η Segway συνεργάζεται και προμηθεύει τεχνολογία σε κορυφαίες παγκόσμιες εταιρείες όπως η Ford, η Mustang, η GM, η Ferrari, η SEAT, η Intel, η Google, η Amazon. Το 2018 δημιουργήθηκε η Segway Technology Co, LTD για την αναζήτηση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία οχημάτων εκτός δρόμου ATV, SSV και UTV. Στόχος της εταιρείας είναι να γίνει ο κορυφαίος προμηθευτής λύσεων κινητικότητας παντός εδάφους με βασικό της μότο το «Fear no Place».

Κορυφαίο μοντέλο το Snarler AT6L

Ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα της Segway στην κατηγορία των ATV είναι το Snarler AT6L. Πρόκειται για ένα ATV με επιθετική εμφάνιση, στιβαρό πλαίσιο και υψηλών προδιαγραφών αναρτήσεις το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις πιο σκληρές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Το μοντέλο είναι εξαιρετικό στις εκτός δρόμου διαδρομές με δυναμικό κινητήρα, σύγχρονο σύστημα μετάδοσης και πλούσιο εξοπλισμό.

Δύο εκδόσεις Classic και Special

Ο κινητήρας του Snarler είναι μονοκύλινδρος 570 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 44,6 ίππους και 48Nm ροπής. Η Οι σχάρες μπορούν να σηκώσουν φορτίο 40 κιλών.μετάδοση γίνεται μέσω CVT αυτόματους κιβωτίου ταχυτήτων και συστήματος 2WD και 4WD. Οι τροχοί είναι 14 ιντσών με ελαστικά διπλής χρήσης, ενώ στα φρένα έχουν δίσκους σε κάθε τροχό. Τα φωτιστικά σώματα είναι LED, ενώ το ATV της Segway συνοδεύεται από ειδική εφαρμογή για smartphone. Τα προϊόντα της Segway μπορείτε να τα βρείτε στο δίκτυο συνεργατών της Σαρακάκης, ενώ το Snarler AT6L είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, την Classic στα 8.940€ και το Special στα 9.400€.

Το βίντεο παρουσίασης του Snarler AT6L.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το όνειρο της Segway για μοτοσικλέτα υδρογόνου παίρνει σάρκα και οστά

Ποιοτικές μοτοσικλέτες 125 κ.εκ. για όλα τα γούστα από την Daytona