Το ηλεκτρικό scooter της Kymco έχει αυτονομία 200 χιλιόμετρα!

H Kymco παρουσίασε το νέο της ηλεκτρικό scooter βασισμένο στην πλατφόρμα του δημοφιλούς Like. Πρόκειται Η iOnex είναι η εταιρία ανταλλακτικών μπαταριών που ανάπτυξε η Kymco.για ένα scooter με την γνωστή αισθητική της σειράς Like με κορυφαία εργονομία και πρακτικότητα η οποία το κάνει πραγματικό σύμμαχο στις αστικές μετακινήσεις.

Το Like EV είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα 3,2kW, περίπου 4,3 ίππους με αυξημένη ροπή για ικανοποιητικές επιδόσεις. Εκεί όμως που ξεχωρίζει είναι στο κομμάτι των μπαταριών. Η Kymco έχει τοποθετήσει τρεις μπαταρίες οι οποίες είναι σε θέση να χαρίσουν αυτονομία 200 χιλιομέτρων στο Like. Μάλιστα η εταιρεία αναφέρει ότι χάρη στην τεχνολογία iOnex η φόρτιση τους μπορεί αν γίνει σε μία ώρα, ενώ αντέχουν για περισσότερες από 1.000 φορτίσεις.

Η Kymco ετοιμάζει για το 2022 έξι διαφορετικά ηλεκτρικά scooter

Στον σχεδιασμό, το ηλεκτρικό Like δεν διαφέρει σε σχέση με τα Like 125 και Like 150, παρά μόνο σε μικρέςΘυμίζουμε ότι η Kymco ανακοίνωσε πρόσφατα τη συνεργασία της με την Harley Davidson στον τομέα της ηλεκτροκίνησης λεπτομέρειες όπως στο κάλυμμα του εμπρός LED προβολέα και τον χρωματισμό. Το Like EV είναι εξοπλισμένο με σύστημα συνδεσιμότητας με smartphone το οποίο δίνει πολλές πληροφορίες στον αναβάτη, ψηφιακή οθόνη και ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης.

Το βάρος του scooter είναι μόλις 94 κιλά και φαντάζει ως ένα πολύ χρηστικό δίκυκλο για τις αστικές μετακινήσεις με στιλ. Η τιμή του ηλεκτρικού Like στην Ευρώπη αναμένεται πολύ ανταγωνιστική (κάτω από 1.500€), ενώ ακόμα δεν γνωρίζουμε αν και πότε θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Βίντεο παρουσίασης της πλατφόρμας iOnex.

