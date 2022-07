Τον Σεπτέμβριο ξεκινάει η σειρά Ducati World Premiere 2023

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Η Ducati ανακοίνωσε τη νέα σειρά επεισοδίων World Ducati Premiere στην οποία κάθε χρόνο παρουσιάζει όλα τα νέα της μοντέλα. Παρά το γεγονός ότι η ιταλική μάρκα επιβεβαίωσε την επιστροφή της στην περίφημη Έκθεση EICMA το 2022, η ψηφιακή επαφή με το κοινό της θα συνεχιστεί και αυτήν τη χρονιά.

Η σειρά για τα μοντέλα του 2023 θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και πιο συγκεκριμένα στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Φέτος θα έχουμε επτά επεισόδια τα οποία περιλαμβάνουν πολλές εκπλήξεις και σίγουρα πολλά ενδιαφέροντα νέα μοντέλα και εκδόσεις της Ducati. Τον Σεπτέμβριο έχουμε 3 επεισόδια, τον Οκτώβριο ακόμα 3 επεισόδια, ενώ η σειρά ολοκληρώνεται στις 7 Νοεμβρίου.

Όλα τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν στη σειρά World Ducati Premiere θα μπορεί το κοινό να τα δει ζωντανά στην Έκθεση EICMA η οποία πραγματοποιείται φέτος στις 10 Νοεμβρίου στο Μιλάνο. Παρακάτω δείτε το πρόγραμμα επεισοδίων της σειράς:

2 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 1 | The Unexpected

15 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 2 | Ready for More?

29 Σεπτεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 3 | Unlock Earth

7 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 4 | This is Racing

20 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 5 | Push Forward

28 Οκτωβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 6 | Dare to be Bold

7 Νοεμβρίου 2022: Ducati World Première - Episode 7 | Next Gen Freedom

Βίντεο του Multistrada V4 Pikes Peak του 2022.