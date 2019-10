Yamaha MT: Νέο μοντέλο προ των πυλών

του Νίκου Βιτσιλάκη

H Yamaha UK δημοσίευσε μια φωτογραφία τύπου teaser με μια γυμνή μοτοσυκλέτα της σειράς ΜΤ, ανακοινώνοντας πως θα την παρουσιάσει επίσημα την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου και ώρα 14.00 (CET).

Όπως μπορείτε και εσείς να διακρίνετε από τη “σκοτεινή” φωτογραφία, έχουμε να κάνουμε με μια μοτοσυκλέτα μινιμαλιστικών διαστάσεων, πιθανά να πρόκειται για τον αντικαταστάτη του λιλιπούτειου ΜΤ125, που παραμένει ίδιο και απαράλλαχτο από τότε που παρουσιάστηκε (2014). Οι φήμες μιλούν για ένα ΜΤ-15, δηλαδή ένα ΜΤ με κινητήρα 150cc, η ίδια η Yamaha λέει χαρακτηριστικά “it's a bike so new we can’t say what it is”, δηλαδή πως πρόκειται για μια μοτοσυκλέτα τόσο καινούργια που ούτε καν μπορούμε να πούμε περί τίνος πρόκειται! Οπότε, μάλλον μιλούν για κάτι διαφορετικό από το ΜΤ-15 που ήδη κυκλοφορεί με κινητήρα 155cc και 19Hp στην αγορά της Ινδίας. Αν μας ρωτούσατε τι θα θέλαμε να δούμε την ημέρα της παρουσίασης, θα σας λέγαμε ότι θα μας άρεσε ένα μοντέλο με δικύλινδρο κινητήρα 300cc και 40+ άλογα, ας είναι και αυτός του μικρού supersport R3 της εταιρείας (321cc - 42Hp).

Πολλή μαυρίλα έχει πέσει

Όταν η Yamaha έβγαλε στο προσκήνιο τη σειρά ΜΤ, πιθανά θα θυμόσαστε ότι τη συνόδευε με το σλόγκαν “the dark side of Japan” (η σκοτεινή πλευρά της Ιαπωνίας). Στο σημερινό teaser βλέπουμε ότι μιλάει για “new level of darkness” (νέο επίπεδο σκοταδιού!), προφανώς θέλοντας να δείξει ότι απευθύνεται σε αναβάτες που βράζει το αίμα τους. Θα μάθουμε περί τίνος πρόκειται στα μέσα Οκτωβρίου και μέχρι να συμβεί αυτό ας βάλoυμε στο στερεοφωνικό μας το Dark Side of the Moon των Pink Floyd, ας κλείσουμε τα μάτια μαγεμένοι από τους ήχους του βρετανικού γκρουπ και όντας χαλαροί και απαλλαγμένοι από κάθε άλλη σκέψη ας οραματιστούμε όλοι μαζί αυτό που μας επιφυλάσσει η ιαπωνική φίρμα.