του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Triumph προχωρά σε μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις της μεσαίας κατηγορίας της για το 2026, παρουσιάζοντας τις νέες Trident 660 και Tiger Sport 660, οι οποίες δέχονται εκτεταμένες μηχανολογικές, δυναμικές και αισθητικές βελτιώσεις. Στόχος της βρετανικής εταιρείας είναι η ενίσχυση των επιδόσεων και της συνολικής ποιότητας κύλισης, διατηρώντας παράλληλα τον προσιτό χαρακτήρα και τη συμβατότητα με δίπλωμα A2, στοιχεία που έχουν καθιερώσει τα δύο μοντέλα στην αγορά.

Κεντρικό στοιχείο της αναβάθμισης αποτελεί ο ανανεωμένος τρικύλινδρος κινητήρας 660 κ.εκ., ο οποίος πλέον αποδίδει 95 ίππους στις 11.250 σ.α.λ., σημειώνοντας αύξηση 14 ίππων σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 68 Nm στις 8.250 σ.α.λ., με το 80% αυτής διαθέσιμο από τις 3.000 έως σχεδόν τις 12.000 σ.α.λ., προσφέροντας γραμμική και άμεσα εκμεταλλεύσιμη απόδοση. Παράλληλα, η κόκκινη γραμμή αυξήθηκε κατά 20%, φτάνοντας τις 12.650 σ.α.λ., ενισχύοντας τον σπορ χαρακτήρα του κινητήρα.

Η αύξηση της απόδοσης βασίζεται σε ουσιαστικές μηχανικές αλλαγές και όχι μόνο σε νέα χαρτογράφηση.

Η Triumph αντικατέστησε το μονό σώμα πεταλούδας με τρία ανεξάρτητα σώματα πεταλούδας 44 χιλιοστών, ένα για κάθε κύλινδρο, βελτιώνοντας την απόκριση του γκαζιού και τη ροή αέρα.

Το μεγαλύτερο φιλτροκούτι, η ανασχεδιασμένη κυλινδροκεφαλή με μεγαλύτερες βαλβίδες εξαγωγής και εκκεντροφόρους υψηλότερης ανύψωσης, καθώς και το ενισχυμένο σύστημα ψύξης με μεγαλύτερο ψυγείο και ανεμιστήρα, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της καύσης και στη σταθερή λειτουργία υπό αυξημένο φορτίο.

Το σύνολο συμπληρώνεται από νέο σύστημα εξάτμισης 3-σε-1 με αναθεωρημένο καταλύτη και χαμηλά τοποθετημένο τελικό, που διατηρεί τον χαρακτηριστικό τρικύλινδρο ήχο της Triumph ενώ πληροί τα σύγχρονα πρότυπα εκπομπών. Το εξατάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων έχει αναβαθμιστεί με νέους άξονες και σχέσεις μετάδοσης, ενώ το quickshifter Triumph έχει επαναβαθμονομηθεί για πιο ομαλές και ακριβείς αλλαγές. Παράλληλα, ο συμπλέκτης ολίσθησης και υποβοήθησης μειώνει την απαιτούμενη δύναμη στη μανέτα και βελτιώνει τον έλεγχο.

Στην Trident 660, οι αλλαγές ενισχύουν ξεκάθαρα τον σπορ roadster χαρακτήρα.

Το αναθεωρημένο πλαίσιο συνδυάζεται με νέα πίσω ανάρτηση Showa, ρυθμιζόμενη σε προφόρτιση και επαναφορά, ενώ μπροστά παραμένει το ανεστραμμένο πιρούνι Showa 41 χιλιοστών.

Το χαμηλό βάρος των 195 κιλών και το ύψος σέλας 810 χιλιοστών διατηρούν την ευκολία χειρισμού και την προσβασιμότητα για αναβάτες όλων των επιπέδων εμπειρίας.

Αισθητικά, η Trident 660 του 2026 αποκτά φαρδύτερο ρεζερβουάρ, νέα διαιρούμενη σέλα και ανασχεδιασμένο προβολέα με ενσωματωμένο DRL, ενισχύοντας τη μυώδη παρουσία της.

Διατίθεται σε Snowdonia White (στάνταρ), καθώς και στα Cosmic Yellow και Stone Grey ως premium επιλογές.

Στον τομέα της τεχνολογίας, η Trident 660 εξοπλίζεται με ride-by-wire, τρία προγράμματα οδήγησης (Sport, Road, Rain), IMU έξι αξόνων για γωνιακό ABS και traction control, στάνταρ cruise control, quickshifter και συνδεσιμότητα MyTriumph με πλοήγηση, μουσική και τηλεφωνία. Ο πίνακας οργάνων συνδυάζει TFT και LCD οθόνη, ενώ ο φωτισμός είναι πλήρως LED.

Η Tiger Sport 660 ακολουθεί την ίδια μηχανολογική βάση, αλλά με έμφαση στον sport-touring χαρακτήρα. Η αυξημένη ισχύς και ροπή βελτιώνουν αισθητά τις επιδόσεις σε οδήγηση με συνεπιβάτη ή φορτίο, ενώ το αναθεωρημένο πλαίσιο συνεργάζεται με αναρτήσεις Showa μεγαλύτερης διαδρομής (150 χλστ εμπρός και πίσω).

Το αμορτισέρ διαθέτει απομακρυσμένη ρύθμιση προφόρτισης, διευκολύνοντας τις αλλαγές ρύθμισης σε ταξίδια.

Η εργονομία παραμένει όρθια και άνετη, με χαμηλό ύψος σέλας και ευρύχωρη θέση για δύο άτομα.

Το ρεζερβουάρ 18,6 λίτρων αυξάνει την αυτονομία, ενώ η ρυθμιζόμενη ζελατίνα προσφέρει καλύτερη προστασία από τον αέρα. Το υγρό βάρος των 211 κιλών παραμένει ανταγωνιστικό για την κατηγορία Adventure Sport-Touring.

Η Tiger Sport 660 του 2026 αποκτά επίσης νέα σχεδίαση με πιο ογκώδες μπροστινό μέρος και βελτιωμένη αεροδυναμική προστασία. Διατίθεται σε Pure White (στάνταρ), καθώς και στα premium Interstellar Blue & Mineral Grey και Silver Ice & Intense Orange. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαθεσιμότητα εργοστασιακών αποσκευών, με συνολική χωρητικότητα έως 106 λίτρα, ενισχύοντας τον ταξιδιωτικό της ρόλο.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών βοηθημάτων, αντίστοιχο ανώτερων κατηγοριών, και παραμένουν συμβατά με δίπλωμα A2 μέσω εργοστασιακού κιτ περιορισμού. Η Triumph τονίζει επίσης το χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας, με διαστήματα σέρβις 16.000 χλμ., διετή εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων και ανταγωνιστικό κόστος συντήρησης.

Η Triumph Trident 660 θα διατίθεται από €9.090, ενώ η Tiger Sport 660 από €10.290, με τα δύο μοντέλα να φτάνουν στους αντιπροσώπους από τον Μάρτιο του 2026.