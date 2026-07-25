του Νεκτάριου Διατσίδη

Νέες πατέντες αποκαλύπτουν ότι η Kove εργάζεται πάνω σε ένα Rally μοντέλο μικρότερου κυβισμού, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει τη φιλοσοφία της, εμπνευσμένη από το Dakar, στη δημοφιλή κατηγορία adventure για δίπλωμα Α2.

Το μοντέλο Kove 450 Rally έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση στην κατηγορία των adventure μοτοσυκλετών, καθιερώνοντας τη θέση του ως μία από τις κορυφαίες προτάσεις μεσαίου κυβισμού από την Κίνα. Και σύντομα ενδέχεται να αποκτήσει έναν μικρότερο «αδελφό», καθώς σύμφωνα με νέες πατέντες της εταιρείας που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα Visordown, αποκαλύπτεται ένα μοντέλο με ελαφρώς μικρότερο κινητήρα.

Εμφανισιακά, η νέα μοτοσυκλέτα διαφέρει αισθητά από την υπάρχουσα 450, με σχεδίαση που θυμίζει περισσότερο Ευρωπαϊκές ή Ιαπωνικές μοτοσυκλέτες. Κάτω όμως από τα πλαστικά, τα δύο μοντέλα φαίνεται να μοιράζονται αρκετά κοινά στοιχεία. Το ψαλίδι δείχνει να είναι ίδιο ή πολύ παρόμοιο με εκείνο της 450 Rally, ενώ και το πλαίσιο βασίζεται σε αντίστοιχη αρχιτεκτονική.

Σε μηχανολογικό επίπεδο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για έναν ολοκαίνουργιο κινητήρα 350 κ.εκ. ή για μονάδα που προέρχεται από άλλο μοντέλο της Kove. Στη γκάμα της υπάρχει ήδη η Kove 350R, μία γυμνή μοτοσυκλέτα συμβατή με το δίπλωμα Α2, οπότε δεν αποκλείεται να χρησιμοποιείται ο ίδιος κινητήρας. Αν ισχύει αυτό, η 350 Rally αναμένεται να αποδίδει περίπου 46.9 ίππους. Από τις εικόνες της πατέντας διακρίνεται επίσης ότι πρόκειται για δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα, καθώς φαίνονται δύο λαιμοί εξαγωγής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας είναι τα δύο χαμηλά τοποθετημένα πλευρικά ρεζερβουάρ, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούν αρκετά μοντέλα της KTM και η Husqvarna Norden 901. Η διάταξη αυτή αυξάνει τη χωρητικότητα καυσίμου και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του κέντρου βάρους.

Το πλαίσιο συμπληρώνεται από ανεστραμμένο πιρούνι μεγάλης διαδρομής, πίσω αμορτισέρ επίσης μεγάλης διαδρομής, μονό εμπρός δισκόφρενο με διπίστονη δαγκάνα και πλαστικά με σέλα που παραπέμπουν σε καθαρόαιμη enduro. Όλα δείχνουν ότι η Kove στοχεύει να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες Κινεζικές εταιρείες που επεκτείνονται δυναμικά στην κατηγορία. Οι CFMoto, QJMotor και Moto Morini διαθέτουν ήδη ελαφριές adventure μοτοσυκλέτες Α2 που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Kove δεν φαίνεται να επέλεξε απλώς μια μικρότερη έκδοση της 450 Rally. Αντίθετα, τα σχέδια δείχνουν μια μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη εξαρχής ώστε να είναι ελαφρύτερη, πιο λεπτή και λιγότερο απαιτητική, διατηρώντας παράλληλα τα βασικά χαρακτηριστικά που έκαναν την 450 Rally τόσο δημοφιλή, αντλώντας έμπνευση από το Dakar Rally.

Όπως συμβαίνει με όλες τις πατέντες, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα θα περάσει στην παραγωγή χωρίς αλλαγές ή ακόμη και ότι θα κατασκευαστεί τελικά.

Παρ’ όλα αυτά, η Kove επεκτείνεται με ταχύτατους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με την Ευρωπαϊκή αγορά να αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Μία Kove 350 Rally, σχεδιασμένη για κατόχους διπλώματος Α2 και αναβάτες που αναζητούν μια πραγματικά ελαφριά adventure μοτοσυκλέτα, θα είχε απόλυτη λογική σε μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται.