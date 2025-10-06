Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι Yamaha XSR 125, ενισχύουν τον χαρακτήρα της σειράς Sport Heritage της Yamaha, με περισσότερα retro & café racer στοιχεία.

Oι δύο εκδόσεις προσφέρονται πλέον με σημαντικά μειωμένες τιμές, καθιστώντας τες πιο προσιτές από ποτέ για όσους αναζητούν στυλ, ποιότητα και οδηγική απόλαυση στην πόλη.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Yamaha XSR125 προσφέρεται στην τιμή των 3.950€ από 4.650€, ενώ η έκδοση XSR125 Legacy προσφέρεται στην τιμή των 4.550€ από 5.250€.

Όφελος της τάξης των 700€ και στις δύο εκδόσεις.

Δύο εκδόσεις – Δύο διαφορετικά retro στυλ

Η XSR 125 ενσωματώνει το χαρακτηριστικό sport‑heritage DNA της Yamaha με μοντέρνες πινελιές και έμφαση στην πρακτικότητα για καθημερινή χρήση.

Ενώ, η XSR 125 Legacy, αποτελεί την premium έκδοση, με ακτινωτές ζάντες, μοναδική Historic Black απόχρωση, χρυσές λεπτομέρειες, και τονισμένη café racer αισθητική.

Μοναδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά Yamaha XSR 125

• Κινητήρας 125 κ.εκ., 4-χρονος, υγρόψυκτος, με VVA (Variable Valve Actuation), που αποδίδει 15 hp / 11,5 Nm, με εξαιρετικά γραμμική λειτουργία, κατάλληλο για αναβάτες με δίπλωμα Α1.

• Πλαίσιο Deltabox και ανάρτηση με ανεστραμμένο πιρούνι 37 χλστ., προσφέρουν στιβαρότητα και άμεση απόκριση, χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει τις XSR 125 από τον ανταγωνισμό.

• Πλήρης LED φωτισμός, ψηφιακό στρογγυλό LCD retro όργανο, και σύστημα ABS.

• Κατανάλωση μόλις 2,1 λίτρα / 100 χλμ. – ιδανική για καθημερινή χρήση με οικονομία.

• Ζυγίζει μόλις 140 κιλά (πλήρες υγρών), χαρακτηριστικό που διευκολύνει τους ελιγμούς και την οδήγηση εντός της πόλης.

Οι Yamaha XSR 125 και XSR 125 Legacy διατίθενται ήδη στις νέες μειωμένες τιμές μέσω του Επίσημου Δικτύου Συνεργατών Yamaha.

Η ενέργεια αφορά τα μοντέλα XSR125 EU5, XSR125 Legacy EU5 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.