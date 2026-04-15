του Νεκτάριου Διατσίδη

Τα νέα μοντέλα 180 κυβικών της Vespa εμφανίστηκαν απρόσμενα, αρχικά στην Ινδονησία. Διαθέτουν λίγους επιπλέον ίππους και ίσως σύντομα να τα δούμε στην Ευρώπη.

Πάνω από τα μοντέλα των 125 κυβικών υπήρχαν παραδοσιακά οι Vespa με λίγο μεγαλύτερο κυβισμό στα 150 κ.εκ. Ο λόγος ήταν ένας κανονισμός στην Ιταλία που απαιτούσε τουλάχιστον 150 κ.εκ. για οδήγηση σε ταχείες οδούς και αυτοκινητόδρομους. Από τις αρχές του 2025, αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει πλέον για τα 125άρια στην Ιταλία, εφόσον ο οδηγός είναι τουλάχιστον 18 ετών. Έτσι, ο αρχικός λόγος ύπαρξης των μοντέλων 150 κ.εκ. δηλαδή ουσιαστικά 125άρια με λίγο μεγαλύτερο κυβισμό, έχει πλέον εκλείψει.

Νέες Vespa Primavera 180 και Vespa Sprint 180

Παρόλο που προς το παρόν υπάρχουν ακόμη μοντέλα 150 κ.εκ., αυτή η κατηγορία κυβισμού ενδέχεται σύντομα να καταργηθεί. Στην Ινδονησία αυτό έχει ήδη συμβεί: εκεί, από το 2026, η Piaggio προσφέρει τα νέα μοντέλα Vespa Primavera 180 και Vespa Sprint 180. Και ναι, αντικαθιστούν τα μέχρι τώρα 150άρια, τουλάχιστον στην Ινδονησία.

Νέος κινητήρας i-get 180 με περισσότερη ισχύ

Ο νέος κινητήρας για τις Vespa Primavera 180 και Vespa Sprint 180 ονομάζεται i-get 180. Πρόκειται για έναν αερόψυκτο, τετράχρονο μονοκύλινδρο κινητήρα, που εξακολουθεί να διαθέτει 3 βαλβίδες, αλλά πλέον έχει ακριβώς 174 κ.εκ. και ηλεκτρονικό ψεκασμό καυσίμου, αποδίδοντας 15 ίππους (11 kW) στις 8,250 σ.α.λ. Η μέγιστη ροπή, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, είναι 13.7 Nm στις 6,500 σ.α.λ.

Ισχυρότερος κινητήρας από τους μέχρι τώρα 150 κ.εκ. της Vespa

Για σύγκριση, ο προηγούμενος κινητήρας i-get 150 είχε: 155 κ.εκ., 12.5 ίππους (9.2 kW) στις 7,750 σ.α.λ. και 12.5 Nm στις 6,500 σ.α.λ. (Euro 5+). Συνεπώς, η νέα έκδοση των 180 κυβικών προσφέρει +2.5 ίππους και +1.2 Nm – με την επιφύλαξη πιθανών μικρών διαφορών λόγω πιστοποίησης Euro 5+.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και εξοπλισμός των νέων Vespa 180

Εκτός από τον νέο κινητήρα, οι Vespa Primavera 180 και Vespa Sprint 180 διαθέτουν μικρές σχεδιαστικές αλλαγές στο αμάξωμα και στους τροχούς των 12 ιντσών. Επιπλέον, έχουν αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά, όπως έγχρωμες ψηφιακές οθόνες και σύστημα κλειδιού με τηλεχειρισμό.

Διαθεσιμότητα και τιμές

Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Motorrad, η νέα Vespa Primavera 180 είναι ήδη διαθέσιμη στην Ινδονησία από περίπου 55,000,000 ρουπίες Ινδονησίας (περίπου 2,700 ευρώ). Η Vespa Sprint 180 ξεκινά από περίπου 58,500,000 ρουπίες (περίπου 2,900 ευρώ). Ελαφρώς ακριβότερες είναι οι πιο κομψές εκδόσεις S, δηλαδή Vespa Primavera S 180 και Vespa Sprint S 180.

Το νέο κορυφαίο μοντέλο Vespa Sprint Tech 180, με δισκόφρενο και ABS και στον πίσω τροχό, καθώς και TFT οθόνη και δυνατότητα συνδεσιμότητας, κοστίζει περίπου 66,000,000 ρουπίες (περίπου 3,300 ευρώ).

Το αν και πότε οι νέες Vespa θα έρθουν στην Ευρώπη, καθώς και σε ποιες τιμές, παραμένει άγνωστο.