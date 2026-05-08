Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Ducati παρουσίασε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ducati Now, το οποίο ισχύει από 1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 2026 και αφορά την απόκτηση νέας μοτοσυκλέτας της Ιταλικής εταιρείας με επιτόκιο 2,9%, προκαταβολή από 30% και διάρκεια αποπληρωμής έως 36 μήνες.

Μέσω του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαμορφώσουν το χρηματοδοτικό σχήμα που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους, επιλέγοντας ανάμεσα στα διαθέσιμα μοντέλα της γκάμας.

Παράλληλα, συνεχίζεται το ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη σειρά Scrambler, με 0% επιτόκιο και ελάχιστη προκαταβολή 30%, δίνοντας μια επιπλέον επιλογή σε όσους ενδιαφέρονται για τα συγκεκριμένα μοντέλα.

Η εταιρεία προσφέρει επίσης τα Ducati Power Deals, που αφορούν επιλεγμένες, άμεσα διαθέσιμες μοτοσικλέτες με όφελος τιμής έως 4.000 ευρώ για αγορά χωρίς χρηματοδότηση.

Με τις νέες εμπορικές προτάσεις, η Ιταλική εταιρία επιχειρεί να ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσφέροντας περισσότερες επιλογές τόσο για χρηματοδότηση όσο και για άμεση αγορά νέας μοτοσυκλέτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα μοντέλα, τις ενδεικτικές δόσεις και τους όρους των προγραμμάτων μέσω του δικτύου εξουσιοδοτημένων συνεργατών Ducati της Kosmocar.