Για το Grand Prix της Αυστραλίας, το οποίο θα διεξαχθεί στο Phillip Island για τελευταία φορά, η Pirelli θα έχει ένα νέο πίσω ελαστικό σκληρής γόμας για τη Moto2.

Το τελευταίο Grand Prix στο Phillip Island

Το Grand Prix της Αυστραλίας του 2026 θα είναι το τελευταίο που θα πραγματοποιηθεί στο Phillip Island, πριν η διοργάνωση μεταφερθεί στη νέα πίστα στην Αδελαΐδα το 2027.

Το Phillip Island, το οποίο ιστορικά αποτελεί μία από τις πιο απαιτητικές πίστες για τα ελαστικά, επιλέχθηκε από την Pirelli για το ντεμπούτο του F0604 — ενός νέου πίσω ελαστικού εξέλιξης με σκληρή γόμα για τη Moto2™, σχεδιασμένου να προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στη φθορά στις πιο δύσκολες πίστες.

Η εναλλακτική επιλογή θα είναι το ελαστικό μεσαίας γόμας D0922, το οποίο χρησιμοποίησαν όλοι οι αναβάτες στο Grand Prix του 2025 —όπου ο Diogo Moreira σημείωσε νέο ρεκόρ γύρου με αυτή την επιλογή— καθώς και στα δύο τελευταία Grand Prix της Γερμανίας.

Σε σύγκριση με το καθιερωμένο SC1, το D0922 διαθέτει διαφορετική δομή και γόμα, η γόμα του είναι ελαφρώς πιο μαλακή, μεταξύ των μαλακών και των μεσαίων επιλογών, με στόχο τη βελτίωση της σταθερότητας και της συνέπειας στην απόδοση.

Ένα επιπλέον πίσω ελαστικό ανά αναβάτη

Προκειμένου να βοηθηθούν οι ομάδες και οι αναβάτες στην αξιολόγηση της νέας προδιαγραφής F0604 —η οποία κάνει το ντεμπούτο της μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών για τον αγώνα—, ο αριθμός των πίσω ελαστικών τύπου slick που θα διατεθούν για το Σαββατοκύριακο θα αυξηθεί από εννέα σε δέκα ανά αναβάτη.

Καθιερωμένα μαλακά και μεσαία εμπρός ελαστικά

Οι αναβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους τις καθιερωμένες επιλογές: το μαλακό SC1 και το μεσαίο SC2. Πέρυσι, όλοι οι αναβάτες επέλεξαν το SC1 για τον αγώνα, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Οι ίδιες προδιαγραφές, σε διαφορετικά μεγέθη, θα είναι διαθέσιμες και στη Moto3™.





Ίδια πίσω ελαστικά με το 2025 για τη Moto3™

Στην μικρή κατηγορία, οι αναβάτες θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ του καθιερωμένου μεσαίου SC2 και του ελαστικού εξέλιξης σκληρής γόμας C1096 — επιλογές που περιλαμβάνονταν ήδη στη γκάμα ελαστικών της Pirelli για το Grand Prix της Αυστραλίας του 2025.

Το 2025, σχεδόν όλοι οι αναβάτες επέλεξαν το πίσω ελαστικό SC2 για τον αγώνα, συνδυάζοντάς το, στις περισσότερες περιπτώσεις, με ένα εμπρός ελαστικό μέσης σκληρότητας.

Giorgio Barbier – Διευθυντής αγωνιστικού τμήματος μοτοσυκλετών της Pirelli

Phillip Island, ένας άξιος «αντίπαλος» εδώ και πολλά χρόνια

«Ορισμένες πίστες αποτελούν μια ιδιαίτερα δύσκολη πρόκληση για έναν κατασκευαστή ελαστικών, είτε λόγω της χάραξής τους, είτε λόγω της ασφάλτου ή των θερμοκρασιών που μπορεί να αναπτυχθούν. Υπό αυτό το πρίσμα, το Phillip Island αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια ένα απόλυτο σημείο αναφοράς: πρόκειται για μια εξαιρετικά απαιτητική πίστα, ικανή να δοκιμάσει τις αντοχές των ελαστικών και να μας ωθήσει στη συνεχή βελτίωση της απόδοσης των προϊόντων μας. Κατά μία έννοια, λειτουργεί ως «αντίπαλος» που εμπνέει σεβασμό και, ακριβώς λόγω του μεγέθους της πρόκλησης, σε αναγκάζει να ξεπεράσεις τα όριά σου. Σε όλα αυτά προστίθεται η μοναδική γοητεία μιας πίστας που έχει διατηρήσει αναλλοίωτη τη χαρακτηριστική της ταυτότητα στο πέρασμα του χρόνου. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, θα μας λείψει η αγωνιστική δράση σε αυτή την πίστα: το Phillip Island αποτελεί ιδανικό πεδίο δοκιμών για την εξέλιξη ελαστικών, ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποτέλεσαν τον λόγο για τον οποίο επιλέξαμε τη συγκεκριμένη πίστα για το ντεμπούτο του νέου πίσω ελαστικού Pirelli F0604 για την κατηγορία Moto2. Η συγκεκριμένη σύνθεση αναπτύχθηκε με στόχο την παροχή μεγαλύτερης αντοχής στη φθορά, ξεπερνώντας τα επίπεδα που είχαν ήδη επιτευχθεί με το Pirelli D0922 και διευρύνοντας περαιτέρω το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών μας για την αντιμετώπιση πιστών που θέτουν τις υψηλότερες απαιτήσεις από τα ελαστικά».