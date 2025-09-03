Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Honda δημοσίευσε νέες εικόνες και βίντεο του EV FUN Concept που δοκιμάζεται στους δρόμους της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

Το Concept παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση EICMA στο Μιλάνο το 2024 και ήδη κυλάει τους τροχούς του δοκιμαστικά στους δρόμους της Ευρώπης.

Το EV FUN Concept είναι ένα μια μεσαίου μεγέθους γυμνή μοτοσυκλέτα, με σταθερή μπαταρία και συμβατότητα γρήγορης φόρτισης σε φορτιστές CCS2 αυτοκινήτου.

Της ομάδας ανάπτυξης ηγείται ο Masatsugu Tanaka, ο οποίος εμφανίζεται στο βίντεο, και έχει μια μακρά στην Honda εργαζόμενος στο τμήμα μοτοσυκλετών πάνω από δύο δεκαετίες.

Μεταξύ 1998 και 2006, ο Tanaka-san, ως Επικεφαλής Δοκιμών για μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού, εργάστηκε στην βελτίωση των CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade και Gold Wing.

Από το 2006 ηγήθηκε της ανάπτυξης επιτυχημένων μοντέλων όπως οι VFR800F, VFR1200F, VFR1200X CrossTourer, CRF1100L Africa Twin και NT1100.

Από το 2022, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και τις δυναμικές δοκιμές στο τμήμα ηλεκτροκίνησης.

Η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας του Tanaka-san σημαίνει ότι το EV FUN Concept θα έχει όλα τα στοιχεία απόδοσης αξιοπιστίας και ευχαρίστησης στην οδήγηση που χαρακτηρίζουν τις μοτοσυκλέτες της Honda.

«Αναπτύξαμε το πρώτο ηλεκτρικό μοντέλο EV FUN Concept της Honda με βάση τη βασική ιδέα “Be the Wind”. Μια φιλοσοφία που προσφέρει μια ήσυχη και ομαλή οδήγηση, μοναδική στα ηλεκτρικά μοντέλα, και μια αίσθηση ενότητας με την μοτοσυκλέτα που μπορεί να κάνει τους αναβάτες να νιώθουν σαν τον άνεμο», εξηγεί ο Tanaka san. «Βασιζόμενοι στα 20 χρόνια εμπειρίας μου με τα μοντέλα μοτοσικλετών ICE της Honda, εφαρμόσαμε την τεχνογνωσία που συσσωρεύσαμε όλα αυτά τα χρόνια στην ηλεκτρικά μοτοσικλέτα, για να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που είναι πραγματικά συναρπαστικό στην οδήγηση. Έχουμε κάνει εκτεταμένες δοκιμές στην Ευρώπη – όπου βρίσκονται οι πελάτες μας – για να αξιολογήσουμε την απόδοση οδήγησης, τη φόρτιση και την καθημερινή χρηστικότητα, βελτιώνοντας προσεκτικά κάθε πτυχή του μοντέλου για να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας έχουν μια αξιόπιστη οδήγηση που σας επιτρέπει να εστιάζετε στην καθαρή απόλαυση. Ένα νέο Honda EV FUN έρχεται σύντομα και ανυπομονούμε να το νιώσετε.»