Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το νέο “adventure scooter” Dink-X 125 έχει σχεδιαστή για απόδοση τόσο εντός και εκτός δρόμου στο όνομα της “περιπέτειας” και της οδηγικής διασκέδασης.

Χωρίς παραχωρήσεις στον τομέα της λειτουργικότητας το νέο Dink-X 125 έχει κατασκευαστεί με γνώμονα την αντοχή στη σκληρή χρήση, όντας ένα αστικό scooter με πολύπλευρο χαρακτήρα.

To στάνταρ σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS αυξάνει σημαντικά την ενεργητική ασφάλεια του συνόλου, ειδικά σε δρόμους με χαμηλή πρόσφυση.

Τα πάνελ του αμαξώματος σε συνδυασμό με το στιβαρό πλαίσιο από χάλυβα υψηλής αντοχής επιτρέπουν στο scooter να διαχειρίζεται τις απαιτητικές οδικές συνθήκες σε άσφαλτο και χώμα.

Το τιμόνι προέρχεται από τον κόσμο των μοτοσυκλετών διπλής χρήσης και η ανάρτηση έχει τις προδιαγραφές να ανταποκριθεί σε κάθε συνθήκη.

Οι αναρτήσεις με τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και τα δυο υδραυλικά αμορτισέρ με ξεχωριστό δοχείο αζώτου και ρυθμιζόμενη προφόρτιση ελατηρίων έχουν ρυθμίσεις για χρήση και εκτός δρόμου.

Τα φρένα είναι με δίσκους 240 και 220mm με κυματιστό προφίλ και διπίστονες δαγκάνες, εμπρός και πίσω αντίστοιχα, ενώ το σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS να βοηθά στο σίγουρο και ασφαλές φρενάρισμα.

Εξοπλισμός

Οι προβολείς Full LED, εκτός από την εξασφάλιση εξαιρετικής ορατότητας τη νύχτα, συμβάλλουν στην επιθετική εικόνα του μπροστινού τμήματος και η ρυθμιζόμενη σε ύψος ζελατίνα μαζί με τα ελαστικά διπλής χρήσης τονίζουν την Adventure πλευρά του νέου Dink-X 125.

Η επιλογή των ελαστικών CST σε ζάντες ελαφρού κράματος με διαστάσεις 110/80-14″ μπροστά και 130/70-13″ πίσω εγγυάται σωστή πρόσφυση ακόμα και σε ολισθηρές επιφάνειες.

Το συνολικό βάρος των 132 κιλών υπόσχεται μια εύκολη οδήγηση και μεγάλη ευελιξία στην αστική κίνηση, το ρεζερβουάρ των 8 λίτρων και η κατανάλωση στα μόλις 2,4 λίτρα εξασφαλίζουν αυτονομία που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα.

Χρηστικότητα

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων αποτελείται από μία τελευταίας γενιάς ευανάγνωστη οθόνη υψηλής ευκρίνειας.

Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, το Dink-X 125 μπορεί κάλλιστα να φιλοξενήσει ένα κράνος Full Face και άλλα μικροπράγματα κάτω από τη σέλα.

Επιπλέον, η ποδιά είναι εξοπλισμένη με δύο μεγάλες θήκες που χωράνε άνετα ένα κινητό τηλέφωνο, πορτοφόλι, κλειδιά κλπ.

Και όλα γίνονται πιο εύκολα με το σύστημα ανάφλεξης και λειτουργιών Keyless, την ύπαρξη κεντρικού και πλαϊνού σταντ, φωτιστικών Full LED, διπλής θύρας USB, όπως επίσης και εργονομικών χειρολαβών και αναδιπλούμενων μαρσπιέ για τον συνεπιβάτη.

Υβριδική τεχνολογία

Ο κινητήρας είναι ένας μονοκύλινδρος υγρόψυκτος 125cc Euro5+, με 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή.

Διαθέτει τεχνολογία χαμηλών τριβών, αποδίδει 12 ίππους στις 8.000rpm και 12Nm ροπής στις 8.250, παρέχοντας μία ιδιαίτερα γραμμική απόδοση και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Η τοποθετημένη στο βολάν γεννήτρια έχει τον ρόλο και της μίζας, παρέχοντας ακαριαία και απόλυτα ήσυχη εκκίνηση, ενώ παράλληλα υποβοηθά τον κινητήρα στο άνοιγμα του γκαζιού για ακόμα πιο δυνατές επιταχύνσεις και ρεπρίζ.

Άμεσα διαθέσιμο

Το νέο Dink-X 125 διατίθεται στην τιμή των 2.895€ και σε τέσσερις χρωματικές παραλλαγές: Stealth Black, Ghost White, Crimson Red και Indigo Blue.

Όπως κάθε μοντέλο της Kymco καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων.