Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το νέο Kymco X-Town 250 ST είναι ένα maxi scooter με κομψό σχεδιασμό και προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδανική επιλογή για όσους επιπρόσθετα αναζητούν κινητήρα υψηλής απόδοσης και κορυφαία χρηστικότητα.

Πρόκειται για ένα maxi scooter μελετημένο στη λεπτομέρεια, που δίνει έμφαση στην άνεση, στον εξοπλισμό και στην πολυτέλεια χωρίς να κάνει υποχωρήσεις σε επιδόσεις, ευχρηστία και χρηστικότητα. O νέος υγρόψυκτος κινητήρας της Kymco τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικού ψεκασμού και έχει ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζει τη δύναμή του χωρίς σκαλοπάτια ισχύος, προσφέροντας μια μεστή απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού. To απόλυτα επίπεδο πάτωμα, εκτός από το μεγάλο και άνετο χώρο που προσφέρει για τα πόδια του αναβάτη, δίνει και τη δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων με μεγάλο όγκο, κάτι απόλυτα χρήσιμο στην καθημερινότητά μας. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί να χωρέσει ένα κράνος full face και διάφορα ακόμη μικροπράγματα, οι λειτουργίες ελέγχονται μέσω τεχνολογίας Keyless, ενώ o πίνακας οργάνων αποτελείται από μια υψηλής ευκρίνειας ψηφιακή οθόνη LCD με πλήρεις ενδείξεις. Ο κεντρικός διακόπτης διαθέτει μαγνητική αντικλεπτική λειτουργία, στο ντουλαπάκι της ποδιάς υπάρχει θύρα USB, ενώ για τον ανεφοδιασμό δεν απαιτείται άνοιγμα της σέλας καθόσον η τάπα πλήρωσης είναι στο τούνελ ανάμεσα στα πόδια του αναβάτη. Οι προερχόμενοι από μοτοσυκλέτα οδηγοί θα εκτιμήσουν τις ρυθμιζόμενες μανέτες φρένων και τους τοποθετημένους στο φέρινγκ καθρέφτες με την άριστη ορατότητα.

Εμφάνιση που κεντρίζει την προσοχή

Eξελιγμένο στο κέντρο σχεδιασμού της Kymco στην Ιταλία φέρνει στην επιφάνεια ένα μοντέρνο και εντελώς ανανεωμένο στυλ. Ο διπλός Full Led προβολέας με την έντονη επιθετική σχεδίαση διαθέτει ενσωματωμένα φώτα ημέρας DRL και φλας, χαρίζοντας στο X-Town ST μια πιο μοντέρνα, premium και αναγνωρίσιμη εμπρόσθια όψη. Οι αιχμηρές γραμμές και οι γωνίες της μάσκας αντικαθιστούν τις καμπύλες, προσδίδοντας στο scooter μια δυναμική sport touring αισθητική. Η μελετημένη κατασκευή σε φέρινγκ και ζελατίνα προσφέρει την προστασία που απαιτείται, με το μοντέρνο σύνολο να τονίζεται από full LED φωτιστικά σώματα, σέλα δύο επιπέδων, μεγάλα αναδιπλούμενα μαρσπιέ και ευμεγέθεις αεροδυναμικές χειρολαβές για τη στήριξη του συνεπιβάτη.

Ισχυρός κινητήρας Euro5+

Ο νέος μονοκύλινδρος, υγρόψυκτος κινητήρας των 246cc συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του Euro5+ χωρίς καμία έκπτωση στην απόδοση. Αποδίδει 23.1Hp/7,500rpm και 23.7Nm ροπής στις 6,000rpm, προσφέροντας άμεση επιτάχυνση, ευχάριστη απόκριση στο γκάζι και ικανοποιητικές επιδόσεις σε όλες τις συνθήκες. Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 120 χλμ/ώρα, επιτρέποντας άνετη και ασφαλή κίνηση τόσο σε επαρχιακούς δρόμους όσο και στο εθνικό δίκτυο. Με κατανάλωση μόλις 3.2Lt/100km, το X-Town ST αποδεικνύεται εξαιρετικά οικονομικό και σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 10.5 λίτρων προσφέρει αυτονομία που κάλλιστα μπορεί να ξεπεράσει τα 300 χιλιόμετρα!

Μέγιστη ασφάλεια: ABS & Έλεγχος Πρόσφυσης (TCS)

Το Kymco X-Town 250 ST διαθέτει στάνταρ TCS (Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης) με δυνατότητα απενεργοποίησης από κουμπί στο τιμόνι και δικάναλο Bosch ABS τελευταίας γενιάς. Δύο σημαντικοί παράγοντες για βελτιωμένη πρόσφυση και ασφάλεια, ειδικά σε βρεγμένους ή ολισθηρούς δρόμους, έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε και να φρενάρουμε με απόλυτη σιγουριά ακόμη και στις πλέον δύσκολες οδηγικές και οδικές συνθήκες.

Πλαίσιο – Ανάρτηση – Φρένα

Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, το πλαίσιο του ST εξασφαλίζει τις απαιτούμενες επιδόσεις σε στιβαρότητα και σταθερότητα. Τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ πίσω θα φροντίσουν να προσφέρουν άνεση στις οδικές κακοτεχνίες και τα δισκόφρενα σε κάθε τροχό τη μέγιστη ασφάλεια στο φρενάρισμα.

Βασικά χαρακτηριστικά μοντέλου

Υγρόψυκτος κινητήρας

246cc, 23.1Hp

Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που απενεργοποείται

Δικάναλο Bosch ABS

Δύο δισκόφρενα

Επίπεδο πάτωμα

Φωτισμός full Led

Σύστημα εκκίνηση χωρίς κλειδί (Keyless)

Xώρος για κράνος Full Face κάτω από τη σέλα

Αντικλεπτική μαγνητική κλειδαριά

Ρυθμιζόμενες μανέτες φρένων

Παροχή ρεύματος με θύρα USB

Όρθιο και πλαϊνό σταντ

Χειρολαβές και αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη



Χρώματα και τιμή

Το νέο Kymco X-Town 250 ST διατίθεται στην τιμή των 4,595€ σε τρεις χρωματισμούς: Cotton White, Deep Sea Blue και Silk Grey. Όπως κάθε μοντέλο της Kymco καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 2 ετών χωρίς περιορισμό χιλιομέτρων και η απόκτησή του μπορεί να γίνει και μέσω των ευνοϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων της αντιπροσωπείας.