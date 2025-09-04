Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το νέο Xciting VS 400 E5+ είναι το Sport Touring scooter μεσαίου κυβισμού επόμενης γενιάς της Kymco που ανταποκρίνεται στις αυστηρές προδιαγραφές Euro 5+.

Με χαρακτηριστική σχεδίαση, κορυφαία εργονομία και πλούσιο εξοπλισμό, το VS 400 εκπέμπει την υψηλή απόδοση της γκάμας Xciting και τη φουτουριστική τεχνολογία της Kymco.

Ο σύγχρονος σχεδιασμός του, η σταθερότητα στην οδήγηση και η άνεση κάτω από κάθε συνθήκη το καθιστούν ιδανική λύση για όσους μετακινούνται συχνά σε αστικό κύκλο αλλά θέλουν να απολαμβάνουν και εκδρομές τα Σαββατοκύριακα.

Το Xciting VS 400 E5 καταδεικνύει στο έπακρο τη φιλοσοφία “Power Simplicity” της σειράς Xciting.

Η σχεδίαση στο εμπρός τμήμα με τους προβολείς LED-DRL και τα μελετημένα αεροδυναμικά πλαστικά και αεραγωγούς του δίνει μια επιθετική και δυναμική σχεδιαστική προσέγγιση.

Το αποτέλεσμα είναι γραμμές που περισσότερο θυμίζουν μια σύγχρονη supersport μοτοσυκλέτα παρά ένα megascooter με sport καταβολές.

Η σέλα φροντίζει για την άνεση και την ιδανική θέση οδήγησης και η ζελατίνα του φέρινγκ ρυθμίζεται σε 5 θέσεις εύκολα και χωρίς τη χρήση κάποιου εργαλείου.

Την εργονομία ενισχύει η έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με πλήρεις ενδείξεις και το Keyless σύστημα ανάφλεξης και ελέγχου λειτουργιών χωρίς κλειδί.

Ο προδιαγραφών Euro 5+ υγρόψυκτος κινητήρας, του Xciting VS 400 E5, ανήκει στη νέα γενιά G5-SC της Kymco, με τεχνολογία χαμηλών τριβών και μειωμένων κραδασμών.

Διαθέτει 1 ΕΕΚ και τετραβάλβιδη κεφαλή, με την τροφοδοσία να γίνεται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού.

Η ιπποδύναμη φτάνει τους 34Hp και η ροπή τα 3,8kgm, προσφέροντας δυναμικές επιδόσεις και δικαιολογώντας τον τίτλο “Xciting” (συναρπαστικό) ανά πάσα στιγμή.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον τομέα των φρένων του Xciting VS 400 E5, όπου υπάρχουν τρία κυματιστά δισκόφρενα (τύπου μαργαρίτα), με τις τετραπίστονες δαγκάνες μπροστά να έχουν ακτινική διάταξη.

Τo δικάναλο ABS της Bosch και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) με τη δυνατότητα πλήρους απενεργοποίησης είναι στοιχεία που αυξάνουν την ασφάλεια του συνόλου σε κάθε οδική συνθήκη.

H ειδικά μελετημένη βάση κινητήρα αυξάνει την ακαμψία του πλαισίου και κατά συνέπεια τη συμπεριφορά του VS 400 στην οριακή οδήγηση σε στροφές και στις υψηλές ταχύτητες.

Και με στόχο τη συνολική ακαμψία και τη σταθερότητα/ακρίβεια του μπροστινού τροχού, το πιρούνι διαθέτει δύο πλάκες στήριξης, ακριβώς όπως και οι μοτοσυκλέτες.

Πέραν των δυναμικών χαρακτηριστικών, το Xciting VS 400 Ε5+ διακρίνεται και για τη χρηστικότητά του, θυμίζοντας πως πάνω από όλα είναι ένα maxi scooter με γνώμονα στην παροχή άνεσης και ευκολιών.

Ο εξοπλισμός του βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, με το σύστημα εκκίνησης και λειτουργιών να καταργεί το παραδοσιακό κλειδί.

Μέσω ενός κεντρικά τοποθετημένου πολυδιακόπτη ο αναβάτης μπορεί να ανοίξει τη σέλα και το ρεζερβουάρ, να ξεκλειδώσει τους αποθηκευτικούς χώρους κάτω από τον πίνακα οργάνων, όπως επίσης και να κλειδώσει/ξεκλειδώσει το τιμόνι.

Μόνη προϋπόθεση ο ιδιοκτήτης του Xciting VS 400 E5 να έχει το ασύρματο κοντρόλ στην τσέπη ή στην τσάντα του!

Ο χώρος κάτω από τη σέλα είναι φωτιζόμενος και μπορεί να φιλοξενήσει ένα full face κράνος και κάποια ακόμη μικροπράγματα και στο αριστερό ντουλαπάκι υπάρχει θύρα USB 12V για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών.

Στην αριστερή πλευρά του τιμονιού υπάρχει και χειρόφρενο, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο όταν παρκάρουμε σε εδάφη με μεγάλη κλίση, ενώ στη δεξιά πλευρά βρίσκεται ένα μπουτόν που ενεργοποιεί όλα τα φλας μαζί (alarm).

O συνεπιβάτης θα αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή, με την άνετη στη σέλα του Xciting VS 400 E5+, τις χειρολαβές και τα ανακλινόμενα μαρσπιέ.

Τιμή και χρώματα

Η διάθεση του νέου Xciting VS 400 Ε5+ μόλις ξεκίνησε στη χώρα μας, με την τιμή του να έχει διαμορφωθεί στα 7.195€.

Διατίθεται σε τρεις χρωματικούς συνδυασμούς, τους δύο νέους Dim Black Matt, Deep Sea blue και τον πλέον σπορτίφ Limited Edition.

Στάνταρ εξοπλισμός Xciting VS 400 E5+