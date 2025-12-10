του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Piaggio ανανεώνει το Beverly με νέο σχεδιασμό, για να γιορτάσει τα 25α γενέθλια του Ιταλικού σκούτερ.

Εδώ και αρκετά χρόνια τα σκούτερ θεωρούνταν απλώς πρακτικά εργαλεία της πόλης, όμως οι αναβάτες αναγνώρισαν τελικά ότι προσφέρουν εύκολη οδήγηση, οικονομία και διασκέδαση. Έτσι γεννήθηκε η κατηγορία των μεσαίων σκούτερ, με μοντέλα που προσφέρουν άνεση και συμπεριφορά μικρής μοτοσυκλέτας. Η Piaggio έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτήν τη μετάβαση. Το Beverly του 2001 ξεχώρισε χάρη στον πιο επιθετικό σχεδιασμό και τη σταθερότητα στις υψηλότερες ταχύτητες.

Σήμερα οι περισσότεροι αναβάτες έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα σκούτερ μπορεί να είναι ό,τι πιο πρακτικό έχει υπάρξει σε δύο τροχούς. Η Piaggio όμως κατασκευάζει σκούτερ εδώ και γενιές και ανέκαθεν ήξερε πώς να συνδυάζει στυλ και λειτουργικότητα. Όταν το πρώτο Beverly κυκλοφόρησε, έκανε κάτι διαφορετικό. Έδειχνε πιο μεγάλο από άλλα σκούτερ με διαφορετικό σχεδιασμό, είχε καλύτερη οδική συμπεριφορά και ένα πλαίσιο που παρέμενε σταθερό σε υψηλότερες ταχύτητες. Οι αναβάτες το κατάλαβαν αμέσως και το Beverly τελικά επαναπροσδιόρισε το τι μπορεί να είναι ένα σκούτερ.

Η ιστορία συνεχίζεται με το Beverly 25th Anniversary BV 400 S. Και αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει είναι το χρώμα Grigio 25th Anniversary. Είναι ένα βαθύ ματ μεταλλικό γκρι που αλλάζει εντελώς την εμφάνιση του σκούτερ. Μια πιο ανοιχτή γκρι λωρίδα ξεκινά από τα πίσω πλαϊνά και φτάνει στο εμπρός φτερό, θυμίζοντας τα πρώτα γραφικά των Beverly. Με αυτά τα νέα χρώματα το σκούτερ δείχνει μοντέρνο χωρίς να ξεχνά την ιστορία του και δημιουργεί μια αναπάντεχα ξεχωριστή αίσθηση για κάτι που προορίζεται να είναι καθημερινός σύντροφος.

Τα νέα χρώματα τραβούν την προσοχή και οι λεπτομέρειες με τη φιμέ ζελατίνα που μοιάζει σαν αυτή του αρχικού μοντέλου, το γυαλιστερό μαύρο τμήμα στο τιμόνι και στον προβολέα, είναι αυτά που προσθέτουν μια καθαρή, σύγχρονη πινελιά. Οι χρυσές λεπτομέρειες τονίζουν τα γραφικά, τη μεσαία γρίλια και το λογότυπο Beverly. Ακόμη και οι τροχοί ακολουθούν το ίδιο μοτίβο, με γυαλιστερές μαύρες ακτίνες και χρυσές και γκρι λεπτομέρειες στο στεφάνι. Η σέλα ταιριάζει επίσης στο οπτικό σύνολο έχοντας δύο διαφορετικά υλικά, διάτρητη υφή και διπλή ραφή σε μαύρο, γκρι και χρυσό. Στο εσωτερικό της ποδιάς, ένα έμβλημα για τα 25 χρόνια βρίσκεται πάνω από την Ιταλική τριχρωμία, υπογραμμίζοντας τις ρίζες του σκούτερ.

Η ισχύς προέρχεται από τους γνώριμους HPE κινητήρες της Piaggio. O κινητήρας 400 HPE, είναι κατάλληλος τόσο στην πόλη όσο και για μεγαλύτερες διαδρομές εκτός πόλης, καθώς έχει αρκετή δύναμη για άνετη κίνηση χωρίς να λειτουργεί στις υψηλότερες στροφές του, παραμένοντας άμεσος στην επιτάχυνση όταν χρειαστεί. Υπάρχει και η έκδοση με τον μικρότερο 310 HPE, αλλά το BV 400 S παραμένει το μεγάλο και ολοκληρωμένο Beverly που έχει τις ανάλογες επιδόσεις.

Η Piaggio σκέφτεται ήδη το μέλλον του σκούτερ για το 2026, με την οικογένεια Beverly S να αποκτά μια νέα χρωματική επιλογή, την Blu Lapis, η οποία θα προστεθεί στα Verde Jungle, Grigio Mercurio και Nero Meteora.

Με τη χρωματική επιλογή που ταιριάζει στις προτιμήσεις του κάθε αγοραστή, ολοκληρώνεται η δημοφιλής σειρά των σκούτερ που συνεχίζουν να κερδίζουν επειδή λύνουν καθημερινά προβλήματα στις μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Το Beverly συγκεντρώνει αυτές τις λύσεις σε ένα πακέτο με πραγματική ιστορία 25 χρόνων και εξακολουθεί να δείχνει πως η κατηγορία των μεσαίων σκούτερ έχει μεγάλη επιτυχία στη σύγχρονη εποχή.