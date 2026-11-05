του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Pirelli παρουσιάζει το νέο ANGEL™ GT III, το οποίο περνά στην τέταρτη γενιά της οικογένειας ANGEL, με στόχο να αναβαθμίσει την εμπειρία Sport Touring. Το νέο ελαστικό διατηρεί τον σπορ χαρακτήρα της εταιρείας, προσφέροντας ευκολότερο χειρισμό, μεγαλύτερη σταθερότητα στην απόδοση σε όλη τη διάρκεια ζωής του και βελτιωμένη συμπεριφορά στο βρεγμένο. Η διάθεσή του στην αγορά αναμένεται στις αρχές του 2027.

Pirelli ANGEL GT III: Νέα γενιά με έμφαση στην άνεση και τις επιδόσεις

Το νέο radial ελαστικό Sport Touring της Pirelli εξελίσσει την επιτυχημένη πορεία της οικογένειας ANGEL, η οποία εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια έχει συμβάλει στην αναβάθμιση της κατηγορίας, συνδυάζοντας σπορ επιδόσεις, οδηγική απόλαυση και δυνατότητα κάλυψης μεγάλων αποστάσεων.

Η σειρά ξεκίνησε με το ANGEL ST και συνεχίστηκε με τα ANGEL GT και ANGEL GT II, ενώ το ANGEL GT III αποτελεί την τέταρτη γενιά της. Κάθε εξέλιξη έφερε νέες τεχνολογίες και βελτιώσεις στις επιδόσεις, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία της Pirelli σε μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της Eυρωπαϊκής αγοράς.

Το νέο ελαστικό έχει σχεδιαστεί για τις σύγχρονες μοτοσυκλέτες μεσαίου και μεγάλου κυβισμού, στις κατηγορίες Sport Touring, Crossover και Naked. Βασικός στόχος είναι να προσφέρει την αυθεντική προσέγγιση της Pirelli στην εμπειρία Gran Turismo, συνδυάζοντας υψηλό επίπεδο ελέγχου, άνεση και οδηγική ευχαρίστηση.

Ευκολότερος χειρισμός και καλύτερη συμπεριφορά στο βρεγμένο

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του ANGEL GT III είναι ο ευκολότερος και πιο ομαλός χειρισμός. Η Pirelli έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αίσθηση που μεταφέρει το ελαστικό στον αναβάτη, επιδιώκοντας μια μοτοσυκλέτα πιο φιλική, προβλέψιμη και λιγότερο απαιτητική στην οδήγηση, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στα μεγάλα ταξίδια. Παράλληλα, διατηρεί την ακρίβεια και την αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τον σπορ χαρακτήρα της εταιρείας.

Σημαντική δουλειά έγινε και στον τομέα της συμπεριφοράς στο βρεγμένο οδόστρωμα. Το νέο ελαστικό έχει εξελιχθεί ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και καλύτερο έλεγχο σε συνθήκες μειωμένης πρόσφυσης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το επίπεδο που είχαν ήδη πετύχει οι προηγούμενες γενιές.

Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι η διατήρηση σταθερής απόδοσης σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Μέσα από εκτεταμένες δοκιμές και εργασίες εξέλιξης, η Pirelli επιδίωξε να εξασφαλίσει πιο ομοιόμορφη δυναμική συμπεριφορά, ακόμη και καθώς αυξάνεται η φθορά του πέλματος. Έτσι, ο αναβάτης μπορεί να απολαμβάνει υψηλά επίπεδα ελέγχου και οδηγικής απόλαυσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Παρά τη βελτίωση στην άνεση και την ευκολία οδήγησης, το ANGEL GT III παραμένει πιστό στη σπορ κληρονομιά της Pirelli. Η έμφαση στις επιδόσεις, στην ακρίβεια της διεύθυνσης και στη σωστή υποστήριξη κατά τη δυναμική οδήγηση διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, ακόμη και στις διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

Μειωμένος θόρυβος και νέα σχεδίαση

Η άνεση στο ταξίδι ενισχύεται επιπλέον με τη μείωση του θορύβου κύλισης, ιδιαίτερα στο πίσω ελαστικό. Η νέα σχεδίαση του πέλματος συμβάλλει στον περιορισμό του θορύβου, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους χρησιμοποιούν τη μοτοσυκλέτα τους σε ταξίδια και μεγάλες αποστάσεις. Η μικρότερη ηχητική επιβάρυνση περιορίζει την κόπωση του αναβάτη και συμβάλλει στη συνολική αίσθηση άνεσης και ελέγχου.

Αισθητικά, το ANGEL GT III εξελίσσει την ταυτότητα της οικογένειας, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά στοιχεία που την έχουν κάνει αναγνωρίσιμη. Το νέο σχέδιο του πέλματος επαναπροσδιορίζει τα γνώριμα γραφικά μοτίβα, ενώ η εμφάνιση ολοκληρώνεται με νέα σχεδίαση υψηλής αντίθεσης στα πλαϊνά τοιχώματα, όπου ξεχωρίζουν το λογότυπο ANGEL και η επιγραφή Gran Turismo.

Η τελευταία αποτελεί αναφορά στη φιλοσοφία του γρήγορου και άνετου ταξιδιού, με στιλ, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέσα από την Iταλική μοτοσυκλετιστική κουλτούρα.

Με το ANGEL GT III, η Pirelli ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στην κατηγορία Sport Touring, συνεχίζοντας την προσπάθεια για τεχνολογική εξέλιξη και υψηλότερες επιδόσεις. Το νέο ελαστικό συνδυάζει τον σπορ χαρακτήρα με την ταξιδιωτική φιλοσοφία και αναμένεται να είναι διαθέσιμο στις αρχές του 2027.