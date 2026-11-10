Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η ΖXMOTO βρίσκεται πλέον και επίσημα online στην Ελλάδα, με τη δημιουργία του www.zxmotogreece.gr και των επίσημων λογαριασμών της στα Social Media.

Μέσα από το νέο website, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν τη σειρά με την οποία θα κάνουν την εμφάνισή τους τα νέα μοντέλα ZΧMOTO στην ελληνική αγορά, αποκτώντας μια πρώτη εικόνα για όσα έρχονται το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα μοντέλα για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθούν για τις εξελίξεις.

Η νέα ψηφιακή παρουσία της ΖXMOTO αποτελεί το πρώτο σημείο επικοινωνίας με το ελληνικό κοινό, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για την παρουσία της στην Ελλάδα.