Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το νέο NMAX 155 Tech MAX του 2026 επωφελείται από τη νέα τεχνολογία YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission) που προσθέτει μια άλλη διάσταση στην εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά sport scooter της Yamaha.

Το NMAX 155 Tech MAX διατίθεται αποκλειστικά με premium χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν ειδικά χρώματα, καθώς και οθόνη TFT 4,2 ιντσών με συνδεσιμότητα, δωρεάν πλοήγηση Garmin και δερμάτινη σέλα.

Σε συνδυασμό με τη μοναδική εμπειρία οδήγησης που προσφέρει το αυτόματο σύστημα μετάδοσης YECVT, οι premium προδιαγραφές και η αυξημένη απόδοση του NMAX 155 Tech MAX σίγουρα θα εκτιμηθούν από τους αναβάτες με άδεια οδήγησης A1 (125 κ.εκ.), οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα διατηρώντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα της μικρής κατηγορίας.

Με βάση την τεράστια επιτυχία πωλήσεων του NMAX

Το 2025, η των Sport Scooter της Yamaha ενισχύθηκε σημαντικά με την προσθήκη δύο νέων μοντέλων: NMAX 125 και NMAX 125 Tech MAX.

Και τώρα με την προσθήκη του νέου NMAX 155 Tech MAX, αυτή η οικογένεια premium sport scooter προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές.

Με μια επιτυχημένη φόρμουλα δυναμικού σχεδιασμού και εξαιρετικής σχέσης ποιότητας-τιμής, το NMAX έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση του, με περισσότερες από 180.000 ταξινομήσεις στην αγορά της Ε.Ε. και σχεδόν 5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Σήμερα, το NMAX είναι το sport scooter Yamaha με τις περισσότερες πωλήσεις αντιπροσωπεύοντας πάνω από 1 απο τις 4 πωλήσεις scooter της Yamaha στην Ευρώπη

Νέο σύστημα μετάδοσης YECVT

Με την υιοθέτηση της καινοτόμου νέας μετάδοσης YECVT το NMAX ανεβαίνει στο επόμενο επίπεδο απόλαυσης στην οδήγηση.

Το YECVT επιτρέπει στον αναβάτη να επιλέξει το πρόγραμμα οδήγησης που προτιμά, αυτή η ειδική τεχνολογία προσφέρει μια νέας μορφής οδήγηση Sport Scooter, η οποία μπορεί να συγκριθεί με την οδήγηση μιας μοτοσυκλέτας με κιβώτιο ταχυτήτων.

Το νέο YECVT (Ηλεκτρικό συνεχώς μεταβλητό κιβώτιο ταχυτήτων της Yamaha) επιτρέπει στους αναβάτες του NMAX 155 Tech MAX να έχουν άμεσο έλεγχο του τρόπου απόδοσης του κινητήρα με εναλλαγή στη λειτουργία Sport ή Town.

Στη λειτουργία Sport, η σχέση μετάδοσης ”κονταίνει” σημαντικά προκειμένου να επιτυγχάνει υψηλότερες στροφές λειτουργίας κινητήρα για καλύτερη επιτάχυνση – ενώ στη λειτουργία Πόλης οι σ.α.λ. είναι χαμηλότερες για πιο ήπιες διαδρομές.

Για παράδειγμα, όταν κινείται με 60 χλμ./ώρα κατά τη διάρκεια της επιτάχυνσης, οι στροφές του κινητήρα στη λειτουργία Sport είναι 6.000 σ.α.λ., ενώ στη λειτουργία Πόλης είναι 5.000 σ.α.λ.

Το σύστημα YECVT επηρεάζει επίσης τα χαρακτηριστικά οδήγησης κατά την επιβράδυνση, με τη λειτουργία Sport να παρέχει μεγαλύτερη πέδηση κινητήρα σε σχέση με τη λειτουργία Πόλης, ειδικότερα στις μεσαίες ταχύτητες μεταξύ 60 km/h και 30 km/h.

Η λειτουργία επιλέγεται με τη χρήση διακόπτη στην αριστερή πλευρά, με το κλείσιμο του κεντρικού διακόπτη το σύστημα διατηρεί την επιλογή λειτουργίας που είχε χρησιμοποιηθεί την τελευταία φορά.

Λειτουργία κατεβάσματος ταχυτήτων

Μια πολύ βασική νέα τεχνολογία που διαθέτει το NMAX 155 Tech MAX είναι η λειτουργία ”κατεβάσματος ταχυτήτων”, η οποία προσφέρει καλύτερη επιτάχυνση μόλις ο αναβάτης πατήσει το κουμπί Shift ή ανοίξει απότομα το γκάζι.

Αυτή η μοναδική λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση του φρεναρίσματος του κινητήρα κατά την επιβράδυνση, προσφέροντας αυξημένο επίπεδο ελέγχου κατά την επιβράδυνση.

Μαζί με τα προγράμματα Sport και Town, η λειτουργία κατεβάσματος ταχυτήτων επιτρέπει στους αναβάτες του NMAX 155 Tech MAX, να απολαμβάνουν τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του κινητήρα που συνήθως συνδέονται με κλασικό κιβώτιο ταχυτήτων δημιουργώντας μια σπορ εμπειρία οδήγησης.

Αποδοτικός κινητήρας Blue Core 155 κ.εκ. προδιαγραφών EURO5+

Ο κινητήρας 155 κ.εκ. EURO5+ έχει αναπτυχθεί με την αποκλειστική τεχνολογία Blue Core της Yamaha, η οποία εστιάζει στην επίτευξη ελάχιστης κατανάλωσης καυσίμου σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα απόδοσης λειτουργίας και μειωμένων εκπομπών.

Οι προηγμένες προδιαγραφές του περιλαμβάνουν τεχνολογία μεταβλητής ενεργοποίησης βαλβίδων (VVA), καθώς και νέας σχεδίασης στροφαλοφόρο άξονα, φίλτρο αέρα, εξάτμιση και αντλία λαδιού, ενώ έχει προστεθεί και ένας νέος υδραυλικός τεντωτήρας της αλυσίδας εκκεντροφόρου που βοηθά στη μείωση της τριβής.

Για τη διευκόλυνση του συστήματος μετάδοσης YECVT, ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με νέο ηλεκτροκινητήρα DC (συνεχούς ρεύματος).

Το σύστημα εκκίνησης και διακοπής λειτουργίας απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το σκούτερ ακινητοποιείται και τον εκκινεί αυτόματα όταν αποδεσμεύονται τα φρένα ή/και όταν ενεργοποιείται το γκάζι, ενώ το σύστημα Smart Key επιτρέπει στον αναβάτη να βάζει εμπρός το σκούτερ χωρίς κλειδί.

Δυναμικό στυλ MAX

Το σπορ scooter MAX της Yamaha ξεκίνησε το 2001 με την κυκλοφορία του θρυλικού TMAX που άλλαξε τα πάντα.

Η παγκόσμια επιτυχία αυτού του κορυφαίου μοντέλου ενέπνευσε την ανάπτυξη της σειράς MAX και κάθε scooter σε αυτή την κορυφαίων πωλήσεων γκάμα, μοιράζεται το ίδιο αυθεντικό DNA MAX που του χαρίζει ξεχωριστή εμφάνιση και παρουσία στο δρόμο.

Με τη μοναδική εξωτερική σχεδίαση που περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά μπούμερανγκ της Yamaha, καθώς και κοντούς εμπρός και πίσω προβόλους και την δυναμική όψη που προσφέρει το μπροστινό φέρινγκ, το NMAX 155 Tech MAX προβάλλει μια ισχυρή, δυναμική εικόνα.

Τα ευρύχωρα μαρσπιέ επιτρέπουν μια ευέλικτη θέση οδήγησης που ταιριάζει σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης, ενώ το καλοσχεδιασμένο εσωτερικό προσφέρει μια φυσική θέση και ενισχύει την αίσθηση ασφάλειας κατά την οδήγηση.

Πίνακας οργάνων 4,2″ με σύνδεση

Το NMAX 155 Tech MAX είναι εξοπλισμένο με μια έγχρωμη οθόνη TFT 4,2 ιντσών με πλοήγηση Garmin.

Προσφέροντας τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο θεμάτων προβολής, αυτή η οθόνη με συνδεσιμότητα επιτρέπει στους αναβάτες να βλέπουν ειδοποιήσεις για email, μηνύματα και κλήσεις, καθώς και να ακούν μουσική και να απαντούν σε εισερχόμενες κλήσεις.

Για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά, οι αναβάτες πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή MyRide της Yamaha που ανοίγει διάφορες χρήσιμες λειτουργίες.

*Η πλοήγηση Garmin σε πλήρη χάρτη διατίθεται δωρεάν για το μοντέλο NMAX 155 Tech MAX, (η πλοήγηση ή ορισμένες λειτουργίες της δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες).

Αποκλειστική σέλα από δερματίνη

Στις κορυφαίες προδιαγραφές του NMAX 155 Tech MAX περιλαμβάνονται μια υψηλής ποιότητας σέλα με χρυσαφί ραφές και ανάγλυφη εκτύπωση.

Πλαίσιο μικρών διαστάσεων με άνετες αναρτήσεις

Κάτω από το δυναμικό περίβλημα του NMAX 155 Tech MAX υπάρχει ένα στιβαρό και ελαφρύ πλαίσιο που προσφέρει την ιδανική ισορροπία ακαμψίας και ελεγχόμενης ελαστικότητας που συμβάλλει στην ευελιξία του NMAX.

Το νέας σχεδίασης τηλεσκοπικό πιρούνι προσφέρει 100 χιλ. διαδρομής στον μπροστινό τροχό, γεγονός που εξασφαλίζει εξαιρετική άνεση και εύκολο έλεγχο.

Η πίσω ανάρτηση περιλαμβάνει δύο αμορτισέρ με ξεχωριστά δοχεία και παρέχει προοδευτική διαδρομή 91 χιλ., για εξαιρετική ποιότητα στην οδήγηση και υψηλά επίπεδα άνεσης.

Τροχοί 13 ιντσών, δισκόφρενα 230 χιλ.

Οι ελαφριοί τροχοί αλουμινίου 13 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικό 110/70-13 εμπρός και ένα φαρδύ ελαστικό 130/70-13 πίσω, τα οποία προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα στο δρόμο, ενώ το χαμηλό μη αναρτώμενο βάρος συμβάλλει στην άμεση απόκριση και την ομαλή λειτουργία της ανάρτησης.

Για ομαλό και αποτελεσματικό φρενάρισμα, το NMAX 155 Tech MAX είναι εξοπλισμένο με δίσκους 230 χιλ. εμπρός και πίσω και με σύστημα ABS που παρέχει πρόσθετη σιγουριά κατά την οδήγηση σε βρεγμένο ή ολισθηρό οδόστρωμα.

Μεγάλος χώρος αποθήκευσης

Οι αναβάτες του NMAX 155 Tech MAX έχουν άφθονο χώρο κάτω από τη σέλα για να μεταφέρουν τα πάντα, από ψώνια μέχρι το κράνος τους, ενώ οι δύο μπροστινές θήκες είναι ιδανικές για την αποθήκευση μικρότερων αντικειμένων, με τη μία να διαθέτει αδιάβροχο καπάκι και φορτιστή USB-C.

Πλήρης φωτισμός LED

Τα διπλά φώτα θέσης LED προσδίδουν στο NMAX 155 Tech MAX μια επιβλητική όψη, ενώ οι κάθετα τοποθετημένοι προβολείς παρέχουν μεγάλης ισχύος μικρή και μεγάλη σκάλα.

Τα έντονα και εξαιρετικά φωτεινά μπροστινά φώτα LED χαρίζουν στο NMAX 155 Tech MAX μια ισχυρή παρουσία στον δρόμο, ενισχύοντας την ορατότητα του Sport Scooter από τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ειδικά χρώματα

Το NMAX 155 Tech MAX διατίθεται σε αποκλειστικά χρώματα, με δυνατότητα επιλογής από Crystal Graphite ή Midnight Black.

Κυριότερα χαρακτηριστικά του NMAX 155 Tech MAX

Ρυθμιζόμενη σε 2 επίπεδα μετάδοση YECVT

Λειτουργία κατεβάσματος ταχυτήτων

Αποδοτικός κινητήρας Blue Core 125 κ.εκ. προδιαγραφών EURO5+

Δυναμική ΜΑΧ έμπνευσης σχεδίαση

Διπλοί προβολείς

Πίνακας οργάνων TFT 4,2″ με σύνδεση

Αποκλειστική σέλα από δερματίνη

Πλαίσιο μικρών διαστάσεων με άνετη ανάρτηση

Τροχοί 13 ιντσών, δισκόφρενα 230 χιλ. με ABS

Πολύ μεγάλος χώρος αποθήκευσης

Πλήρης φωτισμός LED

Διαθεσιμότητα

Το νέο NMAX 155 Tech MAX θα είναι διαθέσιμο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.