Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Tα πρώτα κομμάτια του νέου ZONTES G368 ETC 2026 ήρθαν και βρίσκονται στο κεντρικό κατάστημα της Zontes στην Αθήνα όπου είχαμε την ευκαιρία να το δούμε από κοντά.

Το νέο ZONTES G368 ETC έχει πρόσθετο στάνταρ ηλεκτρονικό εξοπλισμό, θερμαινόμενη σέλα, ψυγείο λαδιού και αρκετές βελτιώσεις άλλα κρατάει την ίδια τιμή με την προηγούμενη έκδοση.

Ο βελτιώσεις που έχει το νέο μοντέλο 2026 του ZONTES G368 ETC είναι οι παρακάτω:

Νέα Μετάδοση και ψυγείο λαδιού

Ο σύγχρονος προδιαγραφών Euro5+ κινητήρας των 368cc αποδίδει 39 PS και 40 Nm και για το 2026 έχει ανασχεδιασμένη πιο αθόρυβη μετάδοση που παράλληλα έχει και πιο γραμμική απόδοση στην επιτάχυνση.

Ο διακόπτης επιλογής δύο riding modes στο δεξί χειριστήριο δίνει τη δυνατότητα στον αναβάτη επιλέγει ανάμεσα σε δυο διαμορφώσεις, T (Touring) για ήπια λειτουργία και S (Sport) για άμεση απόκριση.

Το κύκλωμα λίπανσης είναι επίσης αναβαθμισμένο με την προσθήκη ψυγείου λαδιού που συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης.

Σύστημα Bosch ETC με Cruise Control

To νέο στάνταρ σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού (ETC) σε συνδυασμό με τον ψεκασμό Bosch προσφέρει ακρίβεια στο γκάζι και υποστηρίζει τη λειτουργία του Cruise Control για ξεκούραστα ταξίδια.

Νέα εξάτμιση

Η νέα εξάτμιση με μαύρο τελικό είναι πιο “μαζεμένη” και ελαφρύτερη με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού βάρους.

Νέα θερμαινόμενη σέλα

Η σέλα νέας σχεδίασης έχει πλούσιο αφρώδες υλικό και άνετους χώρους για δυο άτομα επίσης είναι θερμαινόμενη και στις δύο θέσεις, με ανεξάρτητη ρύθμιση και 3 επίπεδα έντασης.

Νέας γενιάς οθόνη TFT 8”

Η αναβαθμισμένη έγχρωμη οθόνη TFT ” έχει άμεση εκκίνηση και χρόνο απόκρισης κάτω από 10ms, με σταθερή λειτουργία σε θερμοκρασίες από -30°C έως 85°C.

Διαθέτει 4 επιλογές προβολής και υποστηρίζει σύνδεση με smartphone για πλοήγηση, screen mirroring και ασύρματες αναβαθμίσεις (OTA).

Υποστηρίζει επίσης αναπαραγωγή μουσικής, αναγνώριση/απάντηση κλήσεων, παρακολούθηση πίεσης και θερμοκρασίας ελαστικών (TPMS), αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας, καθώς και προβολή δεδομένων οχήματος και διάγνωση ενδείξεων/βλαβών.

Η τιμή του νέου Zontes G368 ETC 2026 παραμένει στα 6,195€, στα ίδια επίπεδα με αυτή της προηγούμενη έκδοσης και όπως αναφέρουμε πιο πάνω τα πρώτα κομμάτια ήρθαν και τα είδαμε από κοντά στο κεντρικό κατάστημα της Zontes στην Αθήνα.

Κύρια χαρακτηριστικά Zontes G368 ETC 2026