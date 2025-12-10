Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Honda ανανεώνει την CB125R για το μοντέλο έτους 2026, διατηρώντας αναλλοίωτη τη φιλοσοφία του αλλά εμπλουτίζοντας την εμφάνισή του με τέσσερις νέους χρωματισμούς.

Το μικρότερο μέλος της οικογένειας Neo Sports Café συνεχίζει έτσι την εμπορικά επιτυχημένη πορεία του, έχοντας εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή 125άρια στην Ευρώπη, όπου τα τελευταία χρόνια κατατάσσεται σταθερά στις πρώτες θέσεις των πωλήσεων της κατηγορίας.

Για το 2026, η CB125R θα διατίθεται στις αποχρώσεις Mat Rock Gray, Mat Lucent Silver Metallic, Zefiro Blue Metallic και Mat Pearl Diaspro Red, όλες με έντονα, χρωματικά αντιθετικά λογότυπα CB125R στα πλαϊνά του ψυγείου και Wing logo (το γνωστό “φτερό” της Honda) στο ρεζερβουάρ, ενισχύοντας τον premium και «μεγάλο» χαρακτήρα της σχεδίασης.

Πέρα από τις αισθητικές αλλαγές, η CB125R παραμένει τεχνικά αμετάβλητη, συνεχίζοντας να βασίζεται σε ένα πακέτο που την διαφοροποιεί αισθητά από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Ο υγρόψυκτος, μονοκύλινδρος κινητήρας 125 κ.εκ. με εκκεντροφόρους επικεφαλής και τέσσερις βαλβίδες αποδίδει 11 kW (14.7 ίππους) στις 10,000 σ.α.λ. και 11.6 Nm στις 8,000 σ.α.λ., καλύπτοντας τις προδιαγραφές Euro5+ χωρίς απώλειες σε επιδόσεις.

Το κιβώτιο έξι σχέσεων δίνει έμφαση στη γραμμική απόδοση και την ευχρηστία στην καθημερινή χρήση, αλλά και στη ζωντανή απόκριση για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Το πλαίσιο αποτελείται από σωληνωτή και πρεσαριστή χαλύβδινη κατασκευή τύπου πλέγματος, σε συνδυασμό με ατσάλινο ψαλίδι, προσφέροντας χαμηλό βάρος και ισορροπημένη ακαμψία.

Σημαντικό στοιχείο της CB125R παραμένουν οι ανεστραμμένες μπροστινές αναρτήσεις Showa 41 χιλιοστών τύπου Separate Function Big Piston (SFF-BP), εξοπλισμός που συναντάται συνήθως σε μεγαλύτερου κυβισμού μοτοσυκλέτες.

Στον τομέα της πέδησης ξεχωρίζει ο εμπρός πλωτός δίσκος 296 χιλιοστών με ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστονη δαγκάνα, με το ABS να ελέγχεται από μονάδα αδρανειακής μέτρησης (IMU), εξασφαλίζοντας πιο ακριβή κατανομή της πέδησης.

Ο πίσω δίσκος 220 χιλιοστών συμπληρώνει το σύστημα, ενώ οι τροχοί 17 ιντσών φορούν ελαστικά 110/70 μπροστά και 150/60 πίσω.

Στον εξοπλισμό ξεχωρίζει η έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, που υιοθετήθηκε πρόσφατα και παραμένει για το 2026, προσφέροντας πολλαπλές επιλογές απεικόνισης και πλήρη πληροφόρηση στον αναβάτη, μαζί με αναβαθμισμένα χειριστήρια και πλήρη LED φωτισμό.

Το ρεζερβουάρ 10.1 λίτρων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση, χαρίζει αυτονομία που ξεπερνά τα 450 χιλιόμετρα, στοιχείο που ενισχύει τον πρακτικό χαρακτήρα του μοντέλου.

Με τις αλλαγές του 2026 να περιορίζονται στην εμφάνιση, η Honda δείχνει ότι θεωρεί την CB125R ως ένα ώριμο και ολοκληρωμένο σύνολο, επιλέγοντας να το διατηρήσει φρέσκο μέσα από νέες χρωματικές επιλογές, χωρίς να πειράξει τη δοκιμασμένη τεχνική του βάση.