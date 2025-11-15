του Νεκτάριου Διατσίδη

Μετά την απρόσμενη εμφάνιση του πρωτότυπου 5-κύλινδρου κινητήρα στην EICMA 2025, η MV Agusta είναι υπερήφανη να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το μηχανολογικό αριστούργημα, το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο τμήμα R&D στα κεντρικά της μάρκας στην Schiranna.

Αυτή η ολοκαίνουργια πλατφόρμα 5 κυλίνδρων “quadrato” αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα στην απόδοση, την καινοτομία και την αριστεία της Ιταλικής μηχανολογίας. Αναπτυγμένη για να επαναπροσδιορίσει τις προσδοκίες σε πολλές κατηγορίες – από Supersport μέχρι Naked και Touring – αυτή η νέα πλατφόρμα σηματοδοτεί μια τολμηρή εξέλιξη στη συνεχή προσπάθεια της MV Agusta για την τελειότητα.

Με εύρος κυβισμού από 850 κ.εκ. έως 1150 κ.εκ., η πλατφόρμα είναι ικανή να αποδίδει πάνω από 240 ίππους σε περισσότερες από 16,000 σ.α.λ. και έως και 135 Nm ροπής στις 8,500 σ.α.λ., διατηρώντας παράλληλα εξαιρετική ομαλότητα και συμπαγή διάσταση. Με βάρος κάτω από 60 κιλά, αυτή η 5-κύλινδρη μονάδα ισχύος συνδυάζει μικρό βάρος, ισορροπία και προηγμένα ηλεκτρικά συστήματα, διαθέτοντας ηλεκτρική αντλία νερού και ηλεκτρική αντλία λαδιού για βελτιωμένη απόδοση και απόκριση.

Η αρχιτεκτονική του κινητήρα προσφέρει εγγενή πλεονεκτήματα: χάρη στη μοναδική 5-κύλινδρη σειρά ανάφλεξης, πετυχαίνει εξαιρετική απόδοση ροπής και ευχρηστία χωρίς την ανάγκη για μεταβαλλόμενο χρονισμό βαλβίδων, εξασφαλίζοντας μεγάλη ροπή σε χαμηλές και μεσαίες στροφές όσο και μέγιστη ισχύ στις υψηλές. Ένα ιδιαίτερο σχέδιο μετάδοσης της κίνησης, με μπροστινό στροφαλοφόρο για τους 3 κυλίνδρους και πίσω στροφαλοφόρο για τους 2 σε διάταξη “U”, προσφέρει αξιοσημείωτη ομαλότητα και μειωμένους κραδασμούς, οδηγώντας σε απαράμιλλη εκλέπτυνση και δυναμική ισορροπία.

Το αποτέλεσμα είναι ένας κινητήρας πιο στενός από έναν 4-κύλινδρο εν σειρά και πιο κοντό από έναν V4, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για συμπαγή σχεδίαση υψηλής απόδοσης.

Η πρεμιέρα του 5-κύλινδρου κινητήρα έχει προγραμματιστεί για ένα μοντέλο που αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία και το οποίο δεν βρίσκεται πλέον στη γκάμα, ενώ θα παρουσιαστεί τα επόμενα χρόνια.