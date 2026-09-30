του Δημήτρη Δοατσίδη

Ο Nicolò Bulega είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Superbike 2026: ο πρώτος Ιταλός αναβάτης που κατακτά τον Τίτλο Αναβατών με Ducati

Ιστορική σεζόν για την Panigale V4 R, αήττητη στην πρώτη της χρονιά στο WorldSBK

Ducati και Aruba Team κατακτούν το “triple crown” με τους Τίτλους Αναβατών, Κατασκευαστών και Ομάδων, ολοκληρώνοντας μια χρονιά απόλυτης κυριαρχίας

Claudio Domenicali, CEO της Ducati: «Μια επιτυχία με έντονα Iταλικό άρωμα. Μαζί με τον Nicolò φέραμε τη νέα Panigale V4 R στην πίστα, έχοντας από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση τον πιο φιλόδοξο στόχο: να βρεθεί αμέσως στην κορυφή. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αποτέλεσε το σημείο αναφοράς της φετινής σεζόν»

Ο Nicolò Bulega είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Superbike 2026 με την Ducati!

Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati Team κατέκτησε τον πρώτο του Παγκόσμιο Τίτλο στην κορυφαία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλετών παραγωγής, οδηγώντας τη νέα Panigale V4 R στην κορυφή του κόσμου. Η 2η θέση στον Αγώνα 2 στην πίστα Cremona επέτρεψε στον Bulega να εξασφαλίσει μαθηματικά τον Τίτλο δύο Γύρους πριν από το τέλος, επισφραγίζοντας μια σεζόν απόλυτης κυριαρχίας στο Πρωτάθλημα.

Πρόκειται για ένα ιστορικό επίτευγμα, που έρχεται μάλιστα στη χρονιά της εκατονταετηρίδας της Ducati, με τον Bulega να γίνεται ο πρώτος Ιταλός αναβάτης που κατακτά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike με Ducati, πανηγυρίζοντας τον Τίτλο μπροστά στους συμπατριώτες του. Ο Nicolò και η Panigale V4 R αποτελούν έτσι τους πρωταγωνιστές μιας απόλυτα Ιταλικής επιτυχίας, αποτέλεσμα της ιδανικής συνεργασίας ανάμεσα στο ταλέντο του αναβάτη από την Emilia-Romagna, τη δουλειά της Aruba.it Racing – Ducati Team και την υπεροχή της Panigale V4 R, η οποία σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Borgo Panigale.

Το γεγονός ότι ο Τίτλος Αναβατών θα κατέληγε στην Ducati είχε γίνει μαθηματικά βέβαιο ήδη από το Donington, όταν, με τέσσερις Γύρους να απομένουν, οι Bulega και Lecuona ήταν οι δύο μοναδικοί αναβάτες που παρέμεναν στη διεκδίκηση του Παγκόσμιου Τίτλου. Στην Cremona, η επιτυχία του Nicolò, σε συνδυασμό με τις τρεις νίκες του Iker μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο, ολοκλήρωσαν μια εξαιρετική σεζόν για την Ducati και ενίσχυσαν ακόμη περισσότερο το ρεκόρ της εταιρείας του Borgo Panigale στο WorldSBK.

Παρούσα στο Πρωτάθλημα από την πρώτη του διοργάνωση το 1988, η Ducati είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην ιστορία της κατηγορίας, έχοντας στο ενεργητικό της 17 Τίτλους Αναβατών, 22 Τίτλους Κατασκευαστών, 479 νίκες και 1,266 βάθρα. Αριθμοί που αντικατοπτρίζουν το αγωνιστικό DNA και την τεχνολογική υπεροχή της εταιρείας, αλλά και τη μακροχρόνια δέσμευσή της να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και να μεταφέρει την τεχνογνωσία που αποκτά στις πίστες στις μοτοσυκλέτες παραγωγής για τους φίλους της Ducati.

Claudio Domenicali, CEO της Ducati:

«Υπάρχουν νίκες των οποίων η σημασία ξεπερνά το ίδιο το αθλητικό αποτέλεσμα και αυτή είναι σίγουρα μία από αυτές. Ο Nicolò είναι ο πρώτος Ιταλός αναβάτης που γίνεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής Superbike με Ducati και το έχει πετύχει μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, τη χρονιά που γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εταιρείας. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς καλύτερο τρόπο για να ζήσει αυτή τη στιγμή!

Αυτό που με κάνει ακόμη πιο υπερήφανο είναι να σκέφτομαι όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτή την επιτυχία. Είδαμε τον Nicolò να μεγαλώνει μαζί μας, να κερδίζει στην Supersport, να καθιερώνεται στο Superbike και να εξελίσσεται στον εξαιρετικό αναβάτη που είναι σήμερα.

Μαζί του φέραμε τη νέα Panigale V4 R στην πίστα, σχεδιασμένη και εξελιγμένη στο Borgo Panigale, έχοντας από την πρώτη της εμφάνιση τον πιο φιλόδοξο στόχο: να βρεθεί αμέσως στην κορυφή. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Κέρδισε κάθε αγώνα και ήδη από το Donington, με τέσσερις Γύρους να απομένουν, η μάχη για τον Τίτλο Αναβατών είχε εξελιχθεί σε μια αποκλειστικά Ducati υπόθεση, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να διαχειριστούμε ποινές που γίνονταν σταδιακά αυστηρότερες κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος.

Οι ευχαριστίες μου πηγαίνουν σε όλες τις γυναίκες και όλους τους άνδρες της Ducati, της Ducati Corse και της Aruba.it, που κατέστησαν δυνατή μια επιτυχία η οποία μιλά, καλύτερα από οποιαδήποτε λόγια, για την ποιότητα της δουλειάς που κάναμε όλοι μαζί.

Και για ακόμη μία φορά, συγχαρητήρια Nicolò, είσαι Παγκόσμιος Πρωταθλητής! Απόλαυσε αυτή τη στιγμή, γιατί την έχεις κερδίσει. Αυτός ο Τίτλος θα παραμείνει για πάντα ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας μας και είναι υπέροχο να γνωρίζουμε ότι από την επόμενη χρονιά θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία μαζί, με ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο για τον Nicolò στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP».

Nicolò Bulega: μια σεζόν γεμάτη ρεκόρ

Ο Nicolò Bulega έβαλε τη σφραγίδα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike 2026 από τους πρώτους κιόλας Αγώνες. Ο αναβάτης από την Emilia-Romagna, σε απόλυτη αρμονία με την Panigale V4 R, καθιερώθηκε ως κορυφαίος αναβάτης, χάρη στην εξαιρετική συνέπεια των αποτελεσμάτων του.

Με δύο Γύρους να απομένουν, ο απολογισμός του ανέρχεται σε 26 νίκες σε 30 Αγώνες, μαζί με τέσσερις δεύτερες θέσεις, όλες πίσω από τον συναθλητή του Iker Lecuona, σε τέσσερα αποτελέσματα 1-2 της Aruba.itRacing – Ducati.

Η σεζόν του 2026 χαρακτηρίστηκε από επιδόσεις που ανέδειξαν την εκπληκτική ταχύτητα του Bulega: 9 συνεχόμενες pole positions και απόλυτο ρεκόρ γύρου σε κάθε πίστα όπου αγωνίστηκε μέχρι και τον Γύρο της Cremona.

Για τον Bulega, αυτός είναι ο δεύτερος Παγκόσμιος Τίτλος του με την Ducati, μετά το Πρωτάθλημα Supersport του 2023. Ένα επίτευγμα που τον καθιστά τον πρώτο αναβάτη στην ιστορία που γίνεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής και στις δύο κατηγορίες, χαρίζοντας παράλληλα στην Ducati τον 17ο Τίτλο Αναβατών στην ιστορία της στο WorldSBK.

Η Panigale V4 R στην κορυφή του κόσμου

Δίπλα στον Bulega, το μεγάλο αστέρι αυτής της θριαμβευτικής σεζόν είναι η Panigale V4 R, η κορυφαία έκφραση της τεχνολογικής και αγωνιστικής κληρονομιάς που συνδέει εδώ και χρόνια την Ducati με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Ο νεότερος εκπρόσωπος μιας οικογένειας που ξεκίνησε το 2001, η συγκεκριμένη Panigale V4 R μεταφέρει στην πίστα την τεχνολογική τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε στο Borgo Panigale, διαθέτοντας λύσεις όπως τα Corner Sidepods που προέρχονται από το MotoGP και το Ducati Racing Gearbox – τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά σε μοτοσυκλέτα Ducati με έγκριση τύπου για χρήση στον δρόμο.

Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της φιλοσοφίας της Ducati: η εξέλιξη λύσεων στο υψηλότερο επίπεδο του αγωνιστικού ανταγωνισμού και η μεταφορά τους στις μοτοσυκλέτες που προορίζονται για τους φίλους της Ducati.

Αυτή η συνέχεια ανάμεσα στην παραγωγή και τους αγώνες έχει δημιουργήσει ένα πρωτοφανές σερί επιτυχιών στο WorldSBK τα τελευταία πέντε χρόνια. Το 2026, η νέα γενιά συνέχισε την παράδοση της μοτοσυκλέτας που κυριάρχησε στο Πρωτάθλημα από το 2022, κατακτώντας την κορυφή από την πρώτη της κιόλας εμφάνιση και παραμένοντας αήττητη σε όλη τη σεζόν.

Με 30 νίκες σε 30 Αγώνες, η Panigale V4 R εξασφάλισε τον 5ο συνεχόμενο Τίτλο Κατασκευαστών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των Τίτλων της Ducati στους 22 στις 38 διοργανώσεις του Πρωταθλήματος.

Για τη νέα αυτή γενιά, η επιτυχία δεν περιορίζεται στις αγωνιστικές επιδόσεις, αλλά επεκτείνεται και στον σχεδιασμό, ο οποίος είχε ήδη αναγνωριστεί το 2025 με τρία σημαντικά Διεθνή βραβεία: Red Dot Award, iF Design Award και Good Design Award.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό σύνολο επιτευγμάτων, καθώς μέσα σε μόλις δύο χρόνια η 7η γενιά των supersport μοτοσυκλετών της Ducati έχει ξεχωρίσει τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Τα dynamic και beauty videos που παρουσιάζουν τη νέα Panigale V4 R είναι διαθέσιμα στο Ducati YouTube channel.

Οι αριθμοί πίσω από μια νικηφόρα κληρονομιά

479 νίκες

1,266 βάθρα – ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί από κανέναν κατασκευαστή σε καμία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλέτας

– ρεκόρ που δεν έχει καταρριφθεί από κανέναν κατασκευαστή σε καμία κατηγορία αγώνων μοτοσυκλέτας Η Panigale V4 R, μαζί με τις 916 και 999, είναι οι μοναδικές μοτοσυκλέτες που έχουν κατακτήσει τόσο τον Τίτλο Αναβατών όσο και τον Τίτλο Κατασκευαστών από την πρώτη τους κιόλας σεζόν.

17 Τίτλοι Αναβατών

Raymond Roche – 1990

– 1990 Doug Polen – 1991, 1992

– 1991, 1992 Carl Fogarty – 1994, 1995, 1998, 1999

– 1994, 1995, 1998, 1999 Troy Corser – 1996

– 1996 Neil Hodgson – 2003

– 2003 James Toseland – 2004

– 2004 Troy Bayliss – 2001, 2006, 2008

– 2001, 2006, 2008 Carlos Checa – 2011

– 2011 Álvaro Bautista – 2022, 2023

– 2022, 2023 Nicolò Bulega – 2026

22 Τίτλοι Κατασκευαστών