του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Jacopo Cerutti εξασφάλισε για την Aprilia τη νίκη όχι μόνο στην κατηγορία δικύλινδρων μοτοσυκλετών, αλλά και στη γενική κατάταξη. Ο Thomas Marini ολοκλήρωσε το εντυπωσιακό «1-2» της Aprilia στην κατηγορία M5.

Η θετική πορεία της Aprilia Tuareg Racing Team συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Tout Terrain Rally Cup. Στην Πευκί Ευβοίας, στην Ελλάδα, ο Jacopo Cerutti ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, κατακτώντας τη δεύτερη συνολική νίκη της σεζόν και, παράλληλα, τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία του στην κατηγορία M5.

Μετά την ολοκλήρωση των 6 Ειδικών Διαδρομών, ο Jacopo Cerutti σημείωσε τρεις συνεχόμενες νίκες σε Ειδικές Διαδρομές στη γενική κατάταξη και δύο νίκες στην κατηγορία του, ανεβαίνοντας στο βάθρο σε κάθε μία από τις Ειδικές. Παράλληλα, επιβεβαίωσε την εξαιρετική του σχέση με την Tuareg Rally. Χάρη στα αποτελέσματα που πέτυχε στην Ελλάδα, ο Cerutti διατηρεί την πρωτοπορία στη γενική βαθμολογία του TT Rally Cup, αυξάνοντας το προβάδισμά του από τους διώκτες του.

Εξαιρετικός ήταν και ο Αγώνας του Thomas Marini, ο οποίος συνεχίζει την ανοδική του πορεία πάνω στην Tuareg Rally. Ο Marini κατέκτησε τη 2η θέση στην κατηγορία M5, ολοκληρώνοντας έτσι το «1-2» της Aprilia στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο αναβάτης από το San Marino ολοκλήρωσε την παρουσία του στην Ελλάδα με δύο νίκες στην κατηγορία και πέντε παρουσίες στο βάθρο της γενικής κατάταξης, αποδεικνύοντας την εξαιρετική του ταχύτητα.

Συνολικά, το τελικό αποτέλεσμα για την Aprilia Tuareg Racing Team μετά τον 2ο Γύρο του TT Rally Cup είναι εξαιρετικά θετικό. Η εντυπωσιακή εμφάνιση στην Ελλάδα επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα της Tuareg Rally, καθώς και την εξαιρετική δουλειά της Team Guareschi. Η δικύλινδρη μοτοσυκλέτα από το Noale αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά νικηφόρα και αξιόπιστη, ικανή να προσφέρει υψηλές επιδόσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Aprilia Tuareg Racing είναι ο 3ος Γύρος του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally, που θα διεξαχθεί στις 20-21 Ιουνίου στην Gioia dei Marsi, στην περιοχή Abruzzo. Εκεί, ο Thomas Marini, πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή στην κατηγορία G-1000, θα αγωνιστεί μαζί με τους Marco Menichini και Francesco Montanari. Στη συνέχεια, η ομάδα θα συμμετάσχει στον 3ο Γύρο του Tout Terrain Rally Cup, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Ιουλίου στο Râmnicu Sărat της Ρουμανίας.

JACOPO CERUTTI

«Ήταν μια πραγματικά απαιτητική εβδομάδα. Οι Ειδικές Διαδρομές ήταν πολύ δύσκολες και σε δύο περιπτώσεις οδηγήσαμε για 6 συνεχόμενες ώρες. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πραγματοποίησα έναν εξαιρετικό Αγώνα. Πίεσα περισσότερο τις πρώτες ημέρες ώστε να δημιουργήσω μια καλή διαφορά και στη συνέχεια διαχειρίστηκα το προβάδισμά μου. Η μοτοσυκλέτα λειτούργησε άψογα σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα και καταφέραμε να διαχειριστούμε σωστά τα ελαστικά, ειδικά στην μαραθώνια Ειδική Διαδρομή, κάτι που μας βοήθησε να διατηρήσουμε την πρωτοπορία στη βαθμολογία. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη την ομάδα, καθώς έκαναν πραγματικά εξαιρετική δουλειά όλες αυτές τις ημέρες και είμαι πολύ ευτυχισμένος. Τώρα έχουμε έναν μήνα μέχρι τον επόμενο Αγώνα στην Ρουμανία και θα αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα για να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για την επόμενη διοργάνωση».



VITTORIANO GUARESCHI

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ήταν ένας ιδιαίτερα απαιτητικός Αγώνας, τόσο από φυσικής πλευράς όσο και λόγω του υψηλού επιπέδου των ανταγωνιστών. Ο Jacopo πίεσε δυνατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες και κατάφερε να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Αυτό του επέτρεψε να διαχειριστεί το πλεονέκτημά του στο δεύτερο μισό του Αγώνα και να φτάσει στη νίκη. Ο Thomas ήταν επίσης πολύ δυνατός στις πρώτες ημέρες και διατηρούσε σταθερά υψηλό ρυθμό. Δυστυχώς, στην προσπάθειά του να καλύψει τη διαφορά, είχε δύο μικρές πτώσεις, αλλά παρ’ όλα αυτά ολοκλήρωσε όλες τις Ειδικές Διαδρομές και τερμάτισε με μια εξαιρετική δεύτερη θέση στην κατηγορία. Τώρα επιστρέφουμε αμέσως στη δουλειά, καθώς σε λίγες μόλις εβδομάδες θα βρεθούμε στην εκκίνηση του 3ου Γύρου του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally στην Gioia dei Marsi».