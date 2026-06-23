του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Aprilia Tuareg σε εδάφη που μοιάζουν με αυτά των Ελληνικών βουνών, ήταν πολύ δυνατή στην Ιταλία. Ο Thomas Marini κερδίζει τη γενική κατάταξη τη 2η ημέρα, ενώ ο Marco Menichini ανεβαίνει στην 3η θέση της κατηγορίας, καθώς το Ιταλικό Πρωτάθλημα Motorally συνεχίστηκε στην Gioia dei Marsi της περιφέρειας Abruzzo, το οποίο φιλοξένησε τον 3ο Γύρο της σεζόν. Ο Thomas Marini ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές του Σαββατοκύριακου, πετυχαίνοντας μια εντυπωσιακή νίκη στη γενική κατάταξη τη 2η ημέρα του Αγώνα και κατακτώντας παράλληλα την 1η θέση στην κατηγορία G-1000 για δικύλινδρες μοτοσυκλέτες.

Ο Thomas Marini έφτασε στον Αγώνα ως επικεφαλής της γενικής βαθμολογίας της κατηγορίας και κυριάρχησε στην Ειδική Διαδρομή της Κυριακής, χαρίζοντας στο Tuareg Rally τη νίκη στη γενική κατάταξη της ημέρας. Ήταν η ιδανική απάντηση μετά από μια δύσκολη πρώτη ημέρα, κατά την οποία κατάφερε παρ’ όλα αυτά να τερματίσει 3ος στην κατηγορία του. Ο αναβάτης από το Σαν Μαρίνο είχε επίσης εξαιρετική παρουσία στον 2ο Γύρο του Rally Raid TT, που πραγματοποιήθηκε επίσης στην Gioia dei Marsi, όπου κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία RT5.

Και ο Marco Menichini πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, ολοκληρώνοντας τη 2η ημέρα των Αγώνων στην 3η θέση της κατηγορίας G-1000. Το αποτέλεσμα αυτό χάρισε ένα ακόμη βάθρο στην Aprilia Tuareg Rally και βελτίωσε την 6η θέση που είχε κατακτήσει στην κατηγορία το Σάββατο. Χάρη σε αυτές τις επιδόσεις, ο Menichini συγκέντρωσε πολύτιμους βαθμούς για τη γενική βαθμολογία της κατηγορίας, όπου ο Marini εξακολουθεί να προηγείται. Ο Francesco Montanari είχε επίσης μια σταθερή παρουσία, τερματίζοντας 8ος και 6ος στην κατηγορία του. Ο Paolo Pettinari από την πλευρά του πραγματοποίησε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο, κατακτώντας τρία βάθρα στην κατηγορία GPX.

Συνολικά, η Aprilia Tuareg Racing μπορεί να είναι απόλυτα ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα του αγωνιστικού τριημέρου στην Gioia dei Marsi. Η νίκη του Marini στη γενική κατάταξη της ημέρας αναδεικνύει την ανταγωνιστικότητα της Tuareg Rally, καθώς και την εξαιρετική δουλειά της Team Guareschi. Η δικύλινδρη μοτοσυκλέτα του Noale αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά μια νικηφόρα κατασκευή, συνδυάζοντας ιδανικά αξιοπιστία, επιδόσεις και καινοτομία.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της Aprilia Tuareg Racing είναι ο 3ος Γύρος του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Tout Terrain Rally, που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 18 Ιουλίου στην Râmnicu Sărat της Ρουμανίας. Εκεί θα συμμετάσχει ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης Jacopo Cerutti μαζί με τον Thomas Marini. Μετά τη θερινή διακοπή, η ομάδα θα επιστρέψει στη δράση στον 4ο Γύρο του Ιταλικού Πρωταθλήματος Motorally, που θα πραγματοποιηθεί στην Umbertide στις 12–13 Σεπτεμβρίου, με τους Thomas Marini, Marco Menichini και Francesco Montanari να εκπροσωπούν την ομάδα.

THOMAS MARINI

«Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη στη γενική κατάταξη. Είναι ένα πραγματικά σημαντικό αποτέλεσμα για τη δικύλινδρη μοτοσυκλέτα μας. Δυστυχώς, το Σάββατο αντιμετωπίσαμε ένα μικρό πρόβλημα που μου κόστισε χρόνο στην Ειδική Διαδρομή, όμως το βράδυ η ομάδα εργάστηκε σκληρά για να το λύσει και την Κυριακή η μοτοσυκλέτα ήταν άψογη. Ένιωθα εξαιρετικά πάνω στη μοτοσυκλέτα και κατάφερα να πραγματοποιήσω μια πολύ καλή Ειδική Διαδρομή, πιέζοντας από την αρχή χωρίς να κάνω λάθη. Η αίσθηση που έχω με την Tuareg Rally είναι πολύ θετική. Συνεργαζόμαστε άψογα με την ομάδα και πρέπει να συνεχίσουμε έτσι, γιατί βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο».

VITTORIANO GUARESCHI

«Ήταν ένα απαιτητικό Σαββατοκύριακο λόγω της ζέστης, η οποία αποτέλεσε μια δύσκολη δοκιμασία τόσο για τους αναβάτες όσο και για τις μοτοσυκλέτες. Ο Thomas έκανε πραγματικά εκπληκτική δουλειά. Ξεκίνησε τη μεγάλη Ειδική Διαδρομή της Κυριακής με μεγάλη αποφασιστικότητα και πέτυχε μια σπουδαία νίκη στη γενική κατάταξη. Χάρη σε αυτό το αποτέλεσμα παραμένει 1ος στη γενική βαθμολογία της κατηγορίας και αύξησε τη διαφορά του από τους αντιπάλους του σε σχέση με την αρχή του Σαββατοκύριακου. Και ο Marco αγωνίστηκε πολύ καλά, κατακτώντας ένα βάθρο και πολύτιμους βαθμούς για τη βαθμολογία της κατηγορίας, όπου πλέον βρίσκεται στην 3η θέση. Τώρα επιστρέφουμε αμέσως στη δουλειά, καθώς σύντομα αναχωρούμε για τον 3ο Γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Ρουμανία, τον μεγαλύτερο της χρονιάς με 8 πλήρεις ημέρες Αγώνων. Στη συνέχεια θα αξιοποιήσουμε τη θερινή διακοπή για να ανασυνταχθούμε και να παρουσιαστούμε απόλυτα έτοιμοι στον Αγώνα Motorally στην Umbertide, όπου αναμένουμε παρόμοιες συνθήκες με αυτές που αντιμετωπίσαμε στην Gioia dei Marsi».