του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Aprilia Tuareg Racing Team και ο Jacopo Cerutti πραγματοποίησαν μια δυνατή και πειστική εμφάνιση στην 4η Ειδική Διαδρομή του Africa Eco Race 2026, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη για τον Ιταλό αναβάτη.

Η 4η Ειδική είχε συνολικό μήκος 487 χλμ. και οδήγησε τους αναβάτες από την Assa στο Khnifiss, σε μια απαιτητική διαδρομή με δύσκολα τμήματα, συνεχείς εναλλαγές ρυθμού και έδαφος που επιβράβευε την υπομονή.

Ο Jacopo Cerutti, οδηγώντας την Aprilia Tuareg Rally, κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε Ειδική Διαδρομή για την έκδοση του 2026 και ανέλαβε την πρωτοπορία στη γενική κατάταξη. Ο πρωταθλητής εν ενεργεία προηγείται πλέον στη γενική κατάταξη με διαφορά +4’49’’ από τον πλησιέστερο αντίπαλό του και βρίσκεται επίσης στην 1η θέση της κατηγορίας δικύλινδρων μοτοσυκλετών στα +650 κ.εκ.

Ο Marco Menichini συνέχισε τη θετική του πορεία με μια καλή εμφάνιση, τερματίζοντας στη γενική κατάταξη 8ος και 6ος στην κατηγορία του, με διαφορά +52’08’’.

Πιο άτυχη ήταν η ημέρα για τον Francesco Montanari, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ειδική μετά από σύγκρουση σε θάμνους που προκάλεσε ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα της Tuareg Rally.

JACOPO CERUTTI

«Κατάφερα να διατηρήσω έναν καλό ρυθμό και στο τέλος πιάσαμε το γκρουπ που ήταν μπροστά. Ο Botturi ήταν ο μόνος που με έφτασε, αλλά στη συνέχεια αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα προς το τέλος. Αυτή είναι η πρώτη μου νίκη στο Africa Eco Race του 2026 και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Παρότι σε ορισμένα σημεία δεν μπόρεσα να κινηθώ όσο γρήγορα θα ήθελα, στο τέλος κράτησα έναν δυνατό ρυθμό και κατάφερα να πάρω τη νίκη».