του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου ξεκίνησε δυναμικά τη νέα αγωνιστική σεζόν του Διεθνούς Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026 κατακτώντας μία νίκη και δύο βάθρα στον εναρκτήριο γύρο της χρονιάς στην πίστα Automotodrom Grobnik στην Κροατία.

Ο δεκάκις Πρωταθλητής και Πρωταθλητής Alpe Adria 2025 στην κατηγορία SSP600 επέστρεψε στη δράση με στόχο μια ακόμη ανταγωνιστική χρονιά οδηγώντας την Yamaha R6 με την ομάδα του ZenOne Racing στον πρώτο γύρο του Διεθνούς Πρωταθλήματος Alpe Adria 2026.

Οι καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν σημαντικά το ξεκίνημα του αγωνιστικού τριημέρου καθώς η έντονη βροχόπτωση της Πέμπτης δεν επέτρεψε στον Παπαγεωργίου να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα του με αποτέλεσμα ουσιαστικά η προετοιμασία του να ξεκινήσει από την Παρασκευή.

Παρά το περιορισμένο χρόνο στην πίστα ο Παπαγεωργίου και η ομάδα ZenOne Racing δούλεψαν μεθοδικά πάνω στις ρυθμίσεις της Yamaha R6 παρουσιάζοντας εμφανή και συνεχή βελτίωση σε κάθε σκέλος. Ο ρυθμός του ανέβαινε συνεχώς με την ομάδα να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο λεπτό ώστε να βελτιώσει τις ρυθμίσεις και την απόδοση της μοτοσυκλέτας.

Στα χρονομετρημένα του Σαββάτου ο Παπαγεωργίου έδειξε από νωρίς τις προθέσεις του καθώς στα πρώτα δέκα λεπτά βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο. Ο ανταγωνισμός παρέμεινε ιδιαίτερα έντονος μέχρι το τέλος της διαδικασίας με τον πολυπρωταθλητή αναβάτη να εξασφαλίζει τελικά την έκτη θέση στη σχάρα εκκίνησης έχοντας διαφορά μόλις δύο δεκάτων του δευτερολέπτου από τους πρωτοπόρους.

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση και κατάφερε να στρίψει τρίτος στην πρώτη στροφή. Διατηρώντας υψηλό ρυθμό και άψογη διαχείριση του αγώνα παρέμεινε στην τρίτη θέση μέχρι την καρό σημαία κατακτώντας το πρώτο του βάθρο για τη φετινή αγωνιστική σεζόν.

Η Κυριακή ξεκίνησε με τον Sprint race όπου ο Παπαγεωργίου πραγματοποίησε ακόμη μία εντυπωσιακή εκκίνηση στρίβοντας τέταρτος στην Κ1. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μία συναρπαστική μάχη κορυφής με συνεχείς εναλλαγές θέσεων και αλλεπάλληλες προσπεράσεις. Παρά το γεγονός ότι δέχθηκε πίεση και προσπεράστηκε από δύο αναβάτες ο Πρωταθλητής απάντησε άμεσα ανακτώντας τις θέσεις του και περνώντας στην πρωτοπορία. Με ψυχραιμία και απόλυτο έλεγχο κράτησε την πρώτη θέση μέχρι τον τερματισμό χαρίζοντας στην ομάδα ZenOne Racing την πρώτη νίκη της χρονιάς.

Στον δεύτερο αγώνα της Κυριακής ο Παπαγεωργίου συνέχισε στον ίδιο ανταγωνιστικό ρυθμό δίνοντας ξανά δυνατές μάχες για τις πρώτες θέσεις. Με γρήγορο γυρολόγιο και υψηλό αγωνιστικό ρυθμό κατάφερε να ολοκληρώσει το αγωνιστικό τριήμερο με ακόμη ένα βάθρο τερματίζοντας στην τρίτη θέση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αναβάτης της ZenOne Racing παρουσίασε αισθητά βελτιωμένη απόδοση σε σχέση με την περσινή του παρουσία στην ίδια πίστα μειώνοντας τον προσωπικό του χρόνο κατά 1,2 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα διατήρησε ανταγωνιστικό ρυθμό σε όλους τους αγώνες του τριημέρου γεγονός που επιβεβαιώνει την εξαιρετική προετοιμασία και τη σωστή δουλειά της ομάδας.

Μετά το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου ο Αλέξανδρος Παπαγεωργίου δήλωσε:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου καθώς όλο το Σαββατοκύριακο κύλησε εξαιρετικά και όλα λειτούργησαν άψογα βάσει των ρυθμίσεων που δουλέψαμε με την ομάδα μου ZenOne Racing. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες και τον περιορισμένο χρόνο στην πίστα καταφέραμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς σε κάθε σκέλος και να έχουμε ανταγωνιστικό ρυθμό. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βελτίωσα και τον προσωπικό μου χρόνο κατά 1,2 δευτερόλεπτα συγκριτικά με πέρυσι. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα μου ZenOne Racing (Δημήτρη Παπανικολάου και Αντώνη Μερεμέτη) για την άψογη συνεργασία και την εξαιρετική απόδοση της μοτοσυκλέτας καθ’ όλη τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.»

Η ομάδα ZenOne Racing (Δημήτρης Παπανικολάου – Αντώνης Μερεμέτης) δήλωσε:

«Ο Αλέξανδρος απέδειξε από τον πρώτο κιόλας αγώνα της χρονιάς την ταχύτητα την εμπειρία και την αγωνιστική του ωριμότητα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες της Πέμπτης και τον χαμένο χρόνο στην πίστα δουλέψαμε σωστά και βήμα-βήμα καταφέραμε να βρούμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να έχουμε μια άκρως ανταγωνιστική μοτοσυκλέτα σε όλους τους αγώνες. Η συνέπεια στους χρόνους η βελτίωση του προσωπικού του ρεκόρ και η παρουσία του στο βάθρο και στους τρεις αγώνες δείχνουν το υψηλό επίπεδο στο οποίο βρίσκεται. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για το ξεκίνημα της χρονιάς και συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.»

