Του Δημήτρη Διατσίδη

Για τον Αντώνη Βεντούρα, ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού, συνεχίζεται η ανοδική πορεία, αφού απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι το πάθος και η αφοσίωση δεν γνωρίζουν ηλικία.

Σε ηλικία μόλις 13 ετών, και μετά από ένα σοβαρό ατύχημα στην αρχή της φετινής χρονιάς που τον άφησε εκτός των δύο πρώτων αγώνων του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, ο νεαρός αναβάτης επέστρεψε πιο ώριμος και αποφασισμένος από ποτέ.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες στις Ελεύθερες Δοκιμές FP1, FP2 και στις Κατατακτήριες QP1, QP2, εξασφάλισε την Pole Position, ενώ στον αγώνα του Σαββάτου, στην ιστορική πίστα Istanbul Park, έκανε ιδανική εκκίνηση και κράτησε την πρωτοπορία μέχρι τον τερματισμό, σημειώνοντας νίκη με διαφορά 14 δευτερολέπτων.

Η επιτυχία αυτή ήρθε σε μικτή κατηγορία, όπου συμμετείχαν αναβάτες από CFMOTO 300 και Kadinlar Kup, κάτι που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της επίδοσής του. Μάλιστα σημείωσε νέο ρεκόρ πίστας για την κατηγορία.

Σε δηλώσεις του, ο Αντώνης Βεντούρας ανέφερε:

«Ο στόχος μου είναι ξεκάθαρος: το Πρωτάθλημα. Έχω δουλέψει πολύ, έχω κάνει θυσίες και προσπαθώ καθημερινά να συνδυάζω τον πρωταθλητισμό με τις σχολικές μου υποχρεώσεις. Ευχαριστώ όσους με στηρίζουν, την οικογένειά μου και την ομάδα μου, ARP RACING ACADEMY. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε εμένα.»

Με την αυτοπεποίθηση του Αντώνη Βεντούρα να βρίσκεται στα ύψη, ο νεαρός Έλληνας αναβάτης ετοιμάζεται για τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος, με μοναδικό στόχο τη συνέχιση της νικηφόρας πορείας του

Οι υποστηρικτές του:

