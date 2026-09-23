του Νεκτάριου Διατσίδη

Το 89ο Bol d’Or ολοκληρώθηκε στην πίστα Paul Ricard, μαζί με τη σεζόν του 2026 για το FIM EWC (Endurance World Championship0, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Η BMW Motorrad World Endurance Team κέρδισε τον 24ωρο αγώνα και κατέκτησε τον Παγκόσμιο Τίτλο με διαφορά τεσσάρων βαθμών, χαρίζοντας στην Γερμανική εταιρεία την 1η θέση στο FIM EWC και τον πρώτο Τίτλο που κατακτά Ευρωπαϊκή μοτοσυκλέτα.

Η #37 BMW M 1000 RR των Markus Reiterberger, Steven Odendaal και Michael van der Mark ολοκλήρωσε 742 γύρους, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ στο Bol d’Or, τερματίζοντας έναν γύρο μπροστά από την #12 Suzuki της Yoshimura SERT Motul και δύο γύρους μπροστά από την #1 Yamaha της YART Yamaha Official EWC Team.

Το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία για τη βελγική ομάδα. Δώδεκα μήνες νωρίτερα, στην ίδια πίστα, η ίδια μοτοσυκλέτα απείχε μόλις μισή ώρα από την κατάκτηση του Τίτλου, όταν μια μηχανική βλάβη έβαλε τέλος στον αγώνα της. Αυτή τη φορά, η M 1000 RR κάλυψε ολόκληρη την απόσταση χωρίς κανένα πρόβλημα.



Ξεκινώντας από την pole position, η #37 βρέθηκε για λίγο πίσω από τον Gregg Black της Yoshimura SERT Motul Suzuki στην εκκίνηση τύπου Le Mans, όμως ανέκτησε την πρωτοπορία ήδη από τον πρώτο γύρο. Οι πρώτες ώρες εξελίχθηκαν σε μια διαρκή μάχη με την #5 Honda της F.C.C. TSR Honda France, η οποία κρίθηκε στην αυτονομία καυσίμου και την αποδοτικότητα των pit. Η BMW παρέμενε περισσότερη ώρα στην πίστα και ολοκλήρωσε το 24ωρο με συνολικό χρόνο παραμονής στην pit lane μόλις 36 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα σε 26 στάσεις, τον μικρότερο χρόνο μεταξύ των πρωταγωνιστών. Παράλληλα, βρέθηκε στην κορυφή και στις δύο ενδιάμεσες κατατάξεις, παίρνοντας το μέγιστο των 10 βαθμών στις 8 και στις 16 ώρες.



Η Yoshimura SERT Motul, τρεις φορές συνεχόμενη νικήτρια του Αγώνα, ανέβηκε από την 5η θέση της πρώτης ώρας στη δεύτερη κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσπερνώντας αρχικά τη YART Yamaha και στη συνέχεια τη F.C.C. TSR Honda. Οι Gregg Black, Etienne Masson και Dan Linfoot τερμάτισαν δεύτεροι, έναν γύρο πίσω, καταλαμβάνοντας παράλληλα την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Οι Karel Hanika, Marvin Fritz και Leandro Mercado ανέκαμψαν μετά τον δύσκολο πρώτο γύρο, ο οποίος έριξε τους περσινούς Πρωταθλητές εκτός της πρώτης 15άδας. Η #1 Yamaha κινήθηκε για μεγάλο μέρος του Αγώνα στην 4η θέση, πριν ανέβει 3η στις τελευταίες ώρες, όταν η #5 Honda καθυστέρησε έπειτα από πτώση στη Στροφή 1 και επισκευή διάρκειας 8 λεπτών. Το βάθρο, ωστόσο, δεν ήταν αρκετό για να διατηρήσει τον Τίτλο η YART, η οποία τον έχασε με διαφορά τεσσάρων βαθμών, αφού το 2025 τον είχε κατακτήσει με διαφορά μόλις ενός.

Η F.C.C. TSR Honda France τερμάτισε 4η, έξι γύρους πίσω, με τον Corentin Perolari να σημειώνει τον ταχύτερο γύρο του Αγώνα με χρόνο 1’52.320, με μέση ταχύτητα 181.8 km/h. Η Kawasaki Webike Trickstar συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα του EWC.

Μεταξύ των εγκαταλείψεων ήταν η ERC Endurance #6, η οποία τέθηκε εκτός Αγώνα έπειτα από 629 γύρους, καθώς και η AutoRace Ube Racing Team, η BMW της οποίας αποσύρθηκε μετά από πυρκαγιά στην 6η ώρα. Από τους 56 αναβάτες/ομάδες που ξεκίνησαν, οι 36 κατατάχθηκαν.

FIM Endurance World Cup: Η Wójcik Racing Team #77 SST κατακτά τον Τίτλο

Η Wójcik Racing Team #77 SST κέρδισε την κατηγορία Superstock και μαζί το FIM Endurance World Cup, με διαφορά τεσσάρων βαθμών. Οι Jordi Torres Fernandez, Milan Pawelec, Mateusz Molik και Hector Garzo Vicent έφεραν την #77 Honda στην 6η θέση της γενικής κατάταξης, με 717 γύρους, μπροστά από την #36 Yamaha της 3ART Best Of Bike Hamaguchi και την #44 Honda της Honda No Limits.

Η Champion-Hert Powered by MRP, που βρισκόταν στην κορυφή της κατηγορίας και της βαθμολογίας για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, έχασε περισσότερες από δύο ώρες στο γκαράζ κατά τη διάρκεια της νύχτας και τερμάτισε 11η στην κατηγορία. Η Βελγική ομάδα ολοκληρώνει τη σεζόν στη 2η θέση, τέσσερις βαθμούς πίσω. Η Honda κατακτά την κατάταξη κατασκευαστών της Superstock.

FIM Endurance World Trophy: Τίτλος για τη Legacy Competition

Η Audemar Motoclub Gemenos κέρδισε την κατηγορία Production μπροστά στο κοινό της, με τους Bastien Vigne, Arnaud Dejean, Quentin Benslimane και Tony Guerrero να συμπληρώνουν 666 γύρους.

Η Legacy Competition τερμάτισε 2η, δύο γύρους πίσω, αποτέλεσμα που ήταν αρκετό για να της χαρίσει το FIM Endurance World Trophy, με 134 βαθμούς έναντι 115 της ARTEC #199, η οποία τερμάτισε 3η στον Αγώνα αλλά 2η στην τελική βαθμολογία. Η Yamaha κέρδισε την κατάταξη κατασκευαστών της κατηγορίας Production.

Η Team Metiss κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Experimental.



Κατάταξη κατασκευαστών

Η Yamaha κέρδισε την κατάταξη κατασκευαστών του 2026 FIM EWC με 179 βαθμούς, μπροστά από την BMW με 167 και την Honda με 141.

Η σεζόν του 2027 FIM EWC ανοίγει με τον Αγώνα 24 Heures Motos στην πίστα Bugatti Circuit του Le Mans, από τις 8 έως τις 11 Απριλίου.

ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: (Bol d’Or 2026): Final Ranking