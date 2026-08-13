του Δημήτρη Διατσίδη

Το Red Dot Design Award – Product Design 2026, μία από τις σημαντικότερες Διεθνείς διακρίσεις στον τομέα του βιομηχανικού σχεδιασμού, που μπορεί να πάρει ένα βιομηχανικό προϊόν. και η Ιταλική Ducati βρίσκεται με κάποιο από τα προϊόντα της σχεδόνκάθε χρόνο ανάμεσα στους υποψήφιους για διάκριση.

Φέτος η κριτική επιτροπή βράβευσε την πέμπτη γενιά του μοντέλου Monster, που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1992, καθώς επαναπροσδιορίζει ένα εμβληματικό μοντέλο της Ducati μέσα από μια σύγχρονη σχεδιαστική φιλοσοφία, διατηρώντας παράλληλα την ταυτότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του.

Η νέα αυτή διάκριση προστίθεται στη μακρά λίστα Διεθνών βραβείων σχεδιασμού που έχει αποσπάσει η Ιταλική κατασκευάστρια μοτοσυκλετών όλα αυτά τα χρόνια.

Η νέα Ducati Monster λοιπόν, απέσπασε το Red Dot Design Award – Product Design 2026. Θεσμοθετημένο το 1955, το Red Dot Award απονέμεται κάθε χρόνο από ανεξάρτητη Διεθνή επιτροπή ειδικών, η οποία επιβραβεύει προϊόντα που ξεχωρίζουν για την αριστεία στο σχεδιασμό, την καινοτομία, τη λειτουργικότητα και την αισθητική τους.

Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τη νεότερη εξέλιξη ενός μοντέλου που, από την πρώτη του εμφάνιση το 1992, επαναπροσδιόρισε την έννοια της γυμνής σπορ μοτοσυκλέτας, ακολουθώντας μια φιλοσοφία τόσο απλή όσο και ιδιοφυή: «ό,τι χρειάζεσαι, τίποτα περισσότερο». Μια ιδέα που κατέστησε την Monster μία από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μοτοσυκλέτες στον κόσμο.

Η νέα Monster, που παρουσιάστηκε το 2025, μεταφέρει αυτή την κληρονομιά στο μέλλον μέσα από ένα εντελώς νέο σχεδιαστικό εγχείρημα, συνδυάζοντας χαμηλό βάρος, προηγμένη τεχνολογία και μια σύγχρονη σχεδιαστική γλώσσα που αναγνωρίζεται αμέσως. Πιο συμπαγής, λιτή και σπορ, διατηρεί τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ταυτότητά της από την πρώτη ημέρα: τον προβολέα που πλαισιώνεται από τους χαρακτηριστικούς «ώμους» του ρεζερβουάρ, τη μονοκόμματη σέλα και το κοντό, ελαφρύ πίσω τμήμα. Ακριβώς αυτή η σχεδιαστική εξέλιξη, που παραμένει πιστή στην αυθεντική ταυτότητα της Monster, ήταν εκείνη που κέρδισε τις εντυπώσεις της κριτικής επιτροπής του Red Dot Design Award.

Με τη διάκριση της Monster, η Ducati συνεχίζει την επιτυχημένη της πορεία στα Red Dot Awards. Στο παρελθόν έχουν επίσης βραβευθεί οι 1199 Panigale (2013), XDiavel S (2016), Diavel 1260 (2019) και, πιο πρόσφατα, η Diavel V4 (2024).