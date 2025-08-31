του Δημήτρη Διατσίδη

Η προσπάθεια του 13χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας Αντώνη Βεντούρα συνεχίζεται με επιτυχία, αφού κατέγραψε ακόμη μία κυριαρχική εμφάνιση, αυτή τη φορά στον 4ο γύρο του BMU Βαλκανικού Πρωταθλήματος, που είναι στο πρόγραμμα της FIM Europe και πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Αυγούστου στην πίστα του Πλέβεν της Βουλγαρίας.

Ξεκινώντας από την pole position, στην κατηγορία CFMotoi 300, ο Έλληνας οδηγός δέχθηκε αρχικά πίεση στον πρώτο γύρο, όταν ο Ρουμάνος συναθλητής του, Andrei Cazacu21 , βρέθηκε προσωρινά στην κορυφή μετά την εκκίνηση. Ωστόσο, ο Βεντούρας απάντησε άμεσα με δυναμικό προσπέρασμα στις επόμενες στροφές, επανακτώντας την πρωτοπορία.

Από εκείνο το σημείο, ο ρυθμός του ήταν αδιαμφισβήτητος. Οδήγησε με αυτοπεποίθηση, σταθερότητα και στρατηγική ακρίβεια, δημιουργώντας προβάδισμα που έφτασε τα 7 δευτερόλεπτα από τον δεύτερο μέχρι την καρό σημαία.

Η νίκη αυτή του μαθητή Γυμνασίου Αντώνη Βεντούρα απέδειξε για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητά του να παραμένει στην κορυφή του Πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στη διεθνή αγωνιστική σκηνή.

Αντώνης Βεντούρας – Οδηγός CFMoto 300

“Ήταν ένας αγώνας όπου έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένος από την αρχή. Ο Καζάκου εκκίνησε δυνατά, αλλά ήξερα ότι είχα τον ρυθμό να απαντήσω. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη και θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου ARP RACING ACADEMY για τη στήριξη και την εξαιρετική προετοιμασία. Συνεχίζουμε δυνατά για τη συνέχεια του Βαλκανικού Πρωταθλήματος κάτι το οποίο θα ήταν αδύνατο χωρίς την στήριξη των ανθρώπων που πιστεύουν σε εμένα”:

