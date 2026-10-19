Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Αποστολή: Στεφανία Παντελιδάκη

Οι τελευταίοι έντεκα γύροι αποφάσισαν ποια αναβάτρια θα έχει το τρίτο σκαλί του WorldWCR 2026. Αυτή ήταν η Πάολα Ράμος (#58) από την Ισπανία, η οποία από πέρυσι συνεχίζει ένα σερί νικών αγώνων στην πίστα της Χερέθ.

Ακολούθησε η Μπεατρίς Νέιλα (#36) στη δεύτερη θέση αγώνα, η οποία δεν άφησε ούτε στιγμή την Ράμος να απομακρυνθεί και την απειλούσε μέχρι τον τελευταίο γύρο, χωρίς όμως να την προσπεράσει.

Ο φακός είχε εστιάσει στην Κλόι Τζόουνς (#15) από την Αγγλία, η οποία ξέφυγε από τις μάχες για την τέταρτη θέση και ακολουθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Μαρία Ερρέρα (#06). Ήξερε ότι στην τελευταία στροφή, η Ερρέρα παραμένει στην εσωτερική και έτσι περίμενε ριψοκίνδυνα μέχρι το τέλος να εκτελέσει προσπέραση από την εξωτερική, κάτι που έκανε επιτυχώς, ολοκληρώνοντας με ικανοποίηση τη σεζόν 2026, που δεν είχε πάει τόσο με τα νερά της.

Στην εκκίνηση του αγώνα η μοτοσυκλέτα της Πάολα Ράμος σούζαρε αρκετά, στερώντας της χρόνο αλλά όχι την υπεράσπιση της Pole Position. Αυτό την κράτησε κοντά στην Ιβόν Σέρπα (#11), η οποία της επιτιθόταν, ξεκινώντας πρώτη φορά από την πρώτη γραμμή εκκίνησης. Τελικά η Σέρπα έπρεπε να στρέψει την προσοχή της στην Νέιλα, η οποία της πήρε τελικά τη δεύτερη θέση από την εξωτερική, βάζοντας την μπροστά από την Ερρέρα που είχε μείνει στην τέταρτη.

Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια έδειχνε ότι είχε πιο έντονο ρυθμό από τον χθεσινό αγώνα και δεν παρέμεινε για πολύ πίσω από τη νεοφερμένη, προσπερνώντας την και δημιουργώντας την εικόνα της πρώτης τριάδας που έχουμε συνηθίσει φέτος. Σειρά είχε η Νέιλα και μετά η Ράμος και κάπως έτσι, στον δεύτερο γύρο, η Ερρέρα ηγούταν πρώτη φορά τον αγώνα για αυτό το τριήμερο.

Στα φρένα η Ράμος έχασε τη δεύτερη θέση από την Νέιλα, ασφαλής όμως βαθμολογικά καθώς η ανταγωνίστρια της για την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος, Ρομπέρτα Πονζιάνι (#96), βρισκόταν στην όγδοη θέση.

Πολλές αλλαγές θέσεων και έμπαιναν μόνο στον τρίτο γύρο, με το πρώτο γκρουπ να αποτελείται από πέντε αναβάτριες, στο οποίο η Πονζιάνι δεν ήταν μέρος αλλά κάνοντας τον ταχύτερο γύρο, το πλησίαζε.

Η επίθεση αλλά και η υπεράσπιση θέσης, είχε χτυπήσει κόκκινα ανάμεσα στις Ερρέρα #6, Νέιλα και Ράμος όσο η Πονζιάνι συνεργαζόταν με την Μουκλάντα Σαραπούεχ (#12) για να φτάσουν τις αναβάτριες που προπορευόντουσαν.

Πλέον θα ήταν αρκετά δύσκολο η Πονζιάνι να τερματίσει μπροστά από τη Ράμος, για να πάρει την τρίτη θέση του Πρωταθλήματος, διότι η Ράμος είχε ανέβει ξανά στην πρώτη θέση ανοίγοντας μια μικρή διαφορά της τάξεως των 0.4 δευτερολέπτων

Στους έξι γύρους να απομένουν, τα γκρουπ είχαν γίνει δυο. Η Ράμος #58 μπροστά με την Νέιλα #36 και λίγο πιο πίσω η Σέρπα μαχόταν με την Ερρέρα για τη τρίτη θέση, με την Τζόουνς να τους ακολουθεί. Οι προσπεράσεις που αντάλλαζαν οι δυο Ισπανίδες, τις απομάκρυναν από τις πρωτοπόρες στο 1.5 δευτερόλεπτο όμως έφερναν πιο κοντά την Πονζιάνι.

Η Κλόι άνοιξε το γκάζι και τομέα ανά τομέα της πίστας έβρισκε το ρυθμό της και έγινε η πιο γρήγορη αναβάτρια στην πίστα, ανεβαίνοντας προς το βάθρο. Προσπερνώντας την Σέρπα, κρατήθηκε κοντά στην Ερρέρα και οι δυο αναβάτριες με προορισμό την Μπεατρίς, είχαν μειώσει τη διαφορά στο 1.4 και αμέσως μετά, έφτασαν στο ένα δευτερόλεπτο.

Μια ανάσα πίσω από την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια κολλημένη η Αγγλίδα, χωρίς να την προσπεράσει, είχε πλέον λίγες ευκαιρίες καθώς είχαμε μπει στο προτελευταίο γύρο. Ο ρυθμός σίγουρα είχε αυξηθεί, με 0.4 δευτερόλεπτο διαφορά από τις προπορευόμενες, τελικά καμία θέση βάθρου δεν ήταν σίγουρη.

Πιο πίσω η Σέρπα, δεχόταν επίθεση από τη Μουκλάντα, η οποία πλασάροντας την Yamaha R7 της, πέρασε την Ισπανίδα στο αγαπημένο της σημείο – στα φρένα…

Οι θέσεις έμειναν ίδιες στον τελευταίο γύρο, οι επιθέσεις αυξάνονταν μαζί με την αγωνία. Η Τζόουνς κοιτάει για τη δεύτερη και η Νέιλα για την πρώτη. Υπό πίεση η Ράμος έκλεινε κάθε πόρτα χωρίς να παραβεί τους κανόνες, κρατώντας την Νέιλα πίσω της όταν πέρασαν τη γραμμή τερματισμού. Δεν ήταν, όμως, αυτή η νίκη το highlight του αγώνα, διότι στην τελευταία ακριβώς στροφή, η Τζόουνς στρατηγικά μπήκε στην εξωτερική της Ερρέρα, κλέβοντας τελευταία στιγμή αυτό το “χάλκινο” Έπαθλο.

Με την καρό σημαία τα αποτελέσματα για το Πρωτάθλημα ήταν πλέον ξεκάθαρα! Η Ράμος είχε την τρίτη θέση στη γενική κατάταξη με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά από την τέταρτη θέση που ανήκει στην Ρομπέρτα Πονζιάνι και η Ισπανίδα ήταν, επίσης, η νικήτρια Pirelli 2026 για τους περισσότερους ταχύτερους γύρους!

Η απόλυτη κυρίαρχος της Χερέθ

Ας κάνουμε μια αναδρομή στην προηγούμενη χρονιά, στον ίδιο αγώνα, όπου εμφανίστηκε η Ράμος ως έκτακτη συμμετοχή, για να δικαιολογηθεί ο τίτλος της απόλυτης κυρίαρχου της Χερέθ. Ήδη από τα χρονομετρημένα πέρυσι, είχε δείξει την ταχύτητα της και ακουγόταν στα πιτ του WorldWCR “τα μάτια σας στην Ράμος, είναι γρήγορη”. Στον πρώτο αγώνα πέρασε πρώτη τη γραμμή τερματισμού αλλά λόγω επαφής που είχε με μια άλλη αναβάτρια, δέχθηκε ποινή μείωσης θέσεων και έχασε τη νίκη. Την επόμενη μέρα ολοκλήρωσε τον σκοπό της και όχι μόνο κέρδισε τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, αλλά ήταν η πρώτη έκτακτη συμμετοχή στο ψηλότερο σκαλί, με ρεκόρ χρόνου και εννέα ολόκληρα δευτερόλεπτα μπροστά από τις υπόλοιπες αναβάτριες.

Κάπως έτσι ξεκίνησε και το φετινό τριήμερο στην Ισπανία. Στις κατατακτήριες δοκιμές έσπασε τρεις φορές το απόλυτο ρεκόρ, κατακτώντας τη δεύτερη Pole Position στην καριέρα της στο WorldWCR. Στον πρώτο αγώνα κράτησε την πρώτη θέση και είχε απομακρυνθεί αρκετά, παίρνοντας μαζί της και την Μπεατρίς Νέιλα. Ωστόσο, της ανακοινώθηκε ποινή διπλού μεγάλου γύρου λόγω γρήγορης εκκίνησης – jump start. Φυσικά, έχασε την πρώτη θέση αλλά αυτό δεν ήταν μέσα στα πλάνα της και μέχρι τον τελευταίο γύρο, είχε εξαφανίσει τη διπλή ποινή και είχε πάρει το “χρυσό” του Αγώνα, για το οποίο ήρθε.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, μετά τον τελευταίο αγώνα, η Ράμος βρέθηκε ξανά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρο, όπως είχε προγραμματίσει. Δεν κατάφερε να ανοίξει τη διαφορά που ήθελε και είχε κάνει πέρυσι, αλλά το χρυσό έγραφε ήδη το όνομα της.

Πάολα Ράμος | Klint Forward Racing

«Στην εκκίνηση του αγώνα δεν γνωρίζω τι έγινε αλλά το πλάνο μου ήταν το ίδιο όπως χθες – απλά χωρίς τη διπλή ποινή… Ήθελα να ανοίξω διαφορά και να κερδίσω τον αγώνα. Η Χερέθ είναι μια τέλεια πίστα για εμένα και ταιριάζει στο οδηγικό μου στυλ. Φέτος είχα τη μενταλιτέ της Πρωταθλήτριας και στην αρχή της σεζόν μαχόμουν για τον Τίτλο αλλά είχα κακή τύχη. Έμαθα, όμως, πολλά τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω στον επόμενο χρόνο.

Τώρα έχω περισσότερη εμπειρία, αλλά η Μαρία και η Μπεα έχουν ακόμη περισσότερη. Όμως μέρα με τη μέρα, μαθαίνω πολλά. Έχω την ταχύτητα αλλά η συνέπεια είναι το κλειδί για το Πρωτάθλημα. Ως αναβάτρια οδηγώ πολύ επιθετικά, αλλά φυσικά, κάποιες φορές πρέπει να σκέφτεσαι την ώρα του αγώνα για να τον διαχειριστείς, πλέον μπορώ να κάνω και τα δυο και ας δούμε αν θα συνεχίσει και του χρόνου»!

Μπεατρίς Νέιλα | Ampito Crescent Yamaha

«Η σεζόν μου ήταν καταπληκτική και ήμουν αρκετά συνεπής μέχρι το τέλος. Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη, δουλέψαμε πολύ σκληρά για αυτό και τώρα είναι ώρα να συνεχίσουμε τη δουλειά. Είμαι ένα πολύ ανταγωνιστικό άτομο και λόγω αυτού θέλω συνέχεια να κερδίζω αλλά είναι αλήθεια ότι μερικές φορές είναι δύσκολο. Να διαχειριστείς τις καταστάσεις δηλαδή, αλλά δεν θα τα παρατήσω ποτέ. Στο διάλειμμα που είχαμε από τον Ιούλιο μέχρι τώρα δεν είχα καθόλου άγχος. Ήθελα να χαλαρώσω, να κάνω τις προπονήσεις μου αλλά να πάω και στη θάλασσα! Ήρθα εδώ χωρίς καμία πίεση, ήθελα μόνο να το απολαύσω.

Φέτος είμαι πολύ σίγουρη ότι έχασα το Πρωτάθλημα λόγω της πτώσης που είχα στο Ντόνινγτον. Για του χρόνου όμως θέλω να πω στους θαυμαστές μου και στα κοινωνικά κανάλια ότι έχω ομάδα και προγραμματίζω ήδη το 2027»!

Κλόι Τζόουνς | Ampito Crescent Yamaha

«Μέχρι στιγμής φέτος έχω ανέβει μία φορά στο βάθρο, γιατί στο Μιζάνο μου δόθηκε κάπως… χαριστικά. Οπότε, ήταν πραγματικά υπέροχο το συναίσθημα που κατάφερα επιτέλους να ανέβω στο βάθρο φέτος. Στον προηγούμενο γύρο, ένιωσα κάπως απογοητευμένη που χρειάστηκε τόσο πολύς καιρός μέσα στη σεζόν για να βρούμε ένα πραγματικά καλό στήσιμο μοτοσυκλέτας και να αποκτήσω την αυτοπεποίθηση ώστε να πιέσω, όπως κάνουν και οι άλλες αναβάτριες. Αλλά, ξέρετε, στον τελευταίο γύρο επικρατεί μια ηρεμία. Πριν ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο, είπα στον εαυτό μου: «Πρέπει να αξιοποιήσεις αυτό το τριήμερο στο έπακρο». Χωρίς πίεση – δεν έχω καμία πίεση. Όσο για την επόμενη χρονιά… όλα είναι ακόμα ανοιχτά. Οπότε, ναι, αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν «όλα ή τίποτα».

Ο πρώτος αγώνας ήταν κάπως δύσκολος, αλλά ο δεύτερος απέδειξε ότι μπορώ να παλέψω ξανά με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, κάτι που είναι πραγματικά φανταστικό. Στην τελευταία στροφή, όταν προσπέρασα την Μαρία ήξερα ότι θα πήγαινε από την εσωτερική, γιατί το ίδιο ακριβώς έκανε και χθες. Είδα επίσης τους αγώνες της περσινής χρονιάς και έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ήξερα, λοιπόν, ότι θα επιλέξει την εσωτερική. Έτσι, κατάλαβα ότι έπρεπε να πάω από την εξωτερική και να της «κλείσω» λίγο τον δρόμο. Θέλω οπωσδήποτε να ξαναδώ τη φάση, για να δω πόσο κοντά βρεθήκαμε. Η αίσθηση ήταν ότι ήμασταν πολύ κοντά. Πάντως, ήταν ένας φοβερός αγώνας και είμαι ενθουσιασμένη που κλείνω τη σεζόν τόσο δυναμικά»!