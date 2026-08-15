του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Norton θέλησε να εξελίξει τη νέα Manx R όχι μόνο με βάση τις επιδόσεις, αλλά κυρίως με βάση την αίσθηση που προσφέρει στον αναβάτη.

Η εξέλιξη περιλάμβανε περισσότερα από 500,000 χλμ. δοκιμών, πάνω από 100 πρωτότυπα, περισσότερες από 700 δοκιμές και τις απόψεις περισσότερων από 50 αναβατών, από καθημερινούς μοτοσυκλετιστές μέχρι πρωταθλητές του Isle of Man TT.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κινητήρα. Η Norton κατέγραψε 218,000 χλμ. πραγματικής οδήγησης και διαπίστωσε ότι το 98% του χρόνου οι αναβάτες κινούνται κάτω από τις 7,000 σ.α.λ. Έτσι, αντί να κυνηγήσει μόνο τη μέγιστη ισχύ, έδωσε έμφαση στη ροπή που αποδίδει ο κινητήρας στις στροφές που λειτουργεί σε καθημερινή βάση.

Ο νέος V4 των 1,200 κ.εκ. με περιεχόμενη γωνία 72 μοιρών αποδίδει 206 ίππους στις 11,500 σ.α.λ. και 130 Nm ροπής στις 9,000 σ.α.λ., με το 77% της ροπής να είναι διαθέσιμο από τις 5,000 σ.α.λ.

Η Manx R ξεχωρίζει για τον δυνατό ήχο του κινητήρα, την πλούσια ροπή και την καλή ποιότητα κύλισης. Το πλαίσιο σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει ελεγχόμενη ελαστικότητα και καλύτερη πληροφόρηση στον αναβάτη. Παρότι η μοτοσυκλέτα διαθέτει μεγάλη ισχύ και ροπή, το σχετικά υψηλό βάρος των 218 κιλών πλήρες υγρών σίγουρα θα περιορίζει την ευελιξία της στις κλειστές στροφές, αλλά τα φρένα Brembo Hypure, μπορούν να προσφέρουν εξαιρετική δύναμη πέδησης.

Η Norton πραγματοποίησε δοκιμές σε ακραίες συνθήκες, ελέγχοντας κινητήρα, πλαίσιο, ηλεκτρονικά και αναρτήσεις. Όλη αυτή η διαδικασία δείχνει ότι η εταιρεία πήρε πολύ σοβαρά την αξιοπιστία και τη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας.

Συνολικά, η Norton Manx R δείχνει ότι η εταιρεία επέστρεψε στην κατηγορία των superbike με σοβαρές προθέσεις. Ο δυνατός V4, η άφθονη ροπή, τα εξαιρετικά φρένα και ο ξεχωριστός χαρακτήρας της είναι τα δυνατά της σημεία. Παρότι το βάρος περιορίζει την απόλυτη δυναμική της, η Manx R προσφέρει μια ιδιαίτερη εμπειρία οδήγησης και αποτελεί μια πολύ σημαντική νέα αρχή για την Norton.