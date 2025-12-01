του Νεκτάριου Διατσίδη

Η ιστορική Βρετανική μάρκα Norton βρίσκεται υπό την καθοδήγηση της TVS από το 2020. Και μετά από πέντε χρόνια επενδύσεων και ανάπτυξης, είναι πλέον έτοιμη να παρουσιάσει μια πλήρη γκάμα μοτοσυκλετών με στόχο την παγκόσμια αγορά.

Η Norton παρουσίασε τα τέσσερα πρώτα μοντέλα μιας προγραμματισμένης σειράς έξι μοτοσυκλετών. Η Manx είναι μια γυμνή street 1200 κ.εκ. με κινητήρα V-4. Η Manx R είναι μια πλήρης superbike με τον ίδιο κινητήρα. Η Atlas είναι μια μοτοσυκλέτα adventure με έναν εν σειρά δικύλινδρο κινητήρα 585 κ.εκ., βασισμένο στην ίδια σχεδιαστική φιλοσοφία με τον νέο κινητήρα 420 κ.εκ. της BMW F 450 GS κατασκευασμένο από την TVS, ενώ η Atlas GT είναι μια street εκδοχή της ίδιας μοτοσυκλέτας. Ήδη γνωρίσαμε το νέο λογότυπο της θρυλικής εταιρίας που αφηγείται την αναγέννηση της μάρκας σε προηγούμενο άρθρο!

Από αυτά τα μοντέλα, η Manx R θα είναι η πρώτη που θα φτάσει στους αγοραστές και η μοναδική για την οποία η Norton έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες μέχρι στιγμής. Είναι επίσης, αναμφίβολα, το μοντέλο που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς πρέπει όχι μόνο να ανταγωνιστεί μερικά από τα πιο εξελιγμένα μοντέλα εταιριών όπως Ducati, Aprilia, BMW και των Ιαπωνικων μεγάλων εταιριών, αλλά και να σβήσει τις όποιες κακές φήμες από το όνομα Norton από τη σκοτεινή εποχή υπό τον Stuart Garner, που οδήγησε την εταιρεία σε κατάρρευση στις αρχές του 2020.

Η TVS αγόρασε την μάρκα της Norton από τους διαχειριστές μετά από εκείνο το επεισόδιο και δημιούργησε νέα εταιρική δομή. Έκτοτε έχει επενδύσει πάνω από 230 εκατομμύρια ευρώ σε μια νέα μονάδα παραγωγής ικανή να κατασκευάζει 8,000 μοτοσυκλέτες ετησίως, που θεωρούνται ακόμα μικροί αριθμοί, αλλά πολύ περισσότεροι από όσους παρήγαγε η Norton εδώ και δεκαετίες, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία δημιουργίας δικτύου λιανικής με πάνω από 200 αντιπροσώπους σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ευρώπη και Ινδία. Η εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της μετά την εξαγορά από την TVS, κατασκευάζοντας τα παλιά μοντέλα Commando και μικρούς αριθμούς των ανασχεδιασμένων V4SV superbike και V4CR cafe racer, βασισμένων στον κινητήρα 1200 κ.εκ. V-4 που πρωτοεμφανίστηκε στις V4RR και V4SS superbike του 2016.

Ο κινητήρας V-4 μπορεί να αποτελεί τη βάση της Manx R του 2026 και της συγγενικής Manx, αλλά η Norton τον περιγράφει ως εντελώς νέο, λόγω της έκτασης των αναβαθμίσεων. Παραμένει η διάταξη V των 72 μοιρών και τα 1200 κ.εκ., αλλά στην Manx R αποδίδει 206 ίππους, 21 περισσότερους από την V4SV. Επιπλέον, ο κινητήρας θα είναι Διεθνώς εγκεκριμένος, σε αντίθεση με τους προηγούμενους που πωλούνταν μέσω των Βρετανικών κανονισμών για μεμονωμένα οχήματα.

Η εταιρεία ανέλυσε δεδομένα από 30,000 χιλιόμετρα πραγματικής οδήγησης για να καθορίσει πώς χρησιμοποιείται η μοτοσυκλέτα στον δρόμο και στόχευσε να δώσει ένα πλατύ εύρος απόδοσης από τις 5,000 έως 10,000 σ.α.λ.. Η μέγιστη ισχύς έρχεται στις 11,500 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή είναι 130Nm στις 9,000 σ.α.λ.

Όπως και άλλες superbike, η Manx R έχει προηγμένο ηλεκτρονικό πακέτο: cornering traction control, ABS, wheelie control, slide control, πολλαπλά προγράμματα οδήγησης, quickshifter με rev-matching και launch control.

Το πλαίσιο είναι νέο από χυτό αλουμίνιο, με μονόμπρατσο ψαλίδι όπως η V4SV. Φοράει ημι-ενεργή ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση Marzocchi, εμπρός και πίσω, συνδεδεμένη με την μονάδα IMU του traction control και του ABS, παρακολουθώντας συνεχώς την κλίση της μοτοσυκλέτας. Η Norton λέει ότι η δυνατότητα της ανάρτησης να αντιδρά στις αλλαγές κλίσης επιτρέπει να διατηρηθεί η σταθερότητα χωρίς αεροδυναμικά πτερύγια, σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις σύγχρονες superbike μοτοσυκλέτες. Αυτό οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι η Manx R δεν έχει σχεδιαστεί με προτεραιότητα τους αγώνες, παρά την ιστορία της εταιρείας.

Η μοτοσυκλέτα διαθέτει κορυφαίο εξοπλισμό όπως Brembo Hypure Monoblock δαγκάνες με δίσκους 330mm, BST τροχούς από ανθρακονήματα με ελαστικά Pirelli Supercorsa SP V4, βοηθώντας στη διατήρηση βάρους μόλις στα 204 κιλά. Υπάρχει και πολυτέλεια: μεγάλη TFT οθόνη αφής 8 ιντσών (λειτουργεί μόνο εν στάσει), αλουμινένια χειριστήρια στο τιμόνι, Bluetooth, keyless εκκίνηση, κλείδωμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας, καθώς και συνδεσιμότητα smartwatch.

Αν και η μοτοσυκλέτα δείχνει διαφορετική από τις παλιές Norton, ο επικεφαλής σχεδιασμού Simon Skinner αποτελεί σύνδεσμο με την εποχή Garner. Δούλεψε μαζί με τον Gerry McGovern, διάσημο chief creative officer της Jaguar Land Rover και ίσως υπάρχει μια δόση από σύγχρονη αισθητική στις καθαρές επιφάνειες και τις επιθετικές γραμμές της νέας σειράς.

Την Manx R θα ακολουθήσουν γρήγορα τα μοντέλα Manx, Atlas, Atlas GT, καθώς και δύο ακόμη μη ανακοινωμένα μοντέλα, με πωλήσεις να ξεκινούν στις αρχές του 2026.