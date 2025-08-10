του Δημήτρη Διατσίδη

Με μια εμφάνιση που κέρδισε τις εντυπώσεις, ο μόλις 13 ετών Αντώνης Βεντούρας — ο νεότερος Έλληνας που έχει λάβει μέρος στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα BMU — έκανε το πρώτο του βήμα σε πίστα πανευρωπαϊκού θεσμού και απέδειξε ότι το μέλλον του ανήκει.

Μετά τη σημαντική επιτυχία του το 2024, όταν κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο ΒΜU, ο ταλαντούχος νεαρός συνεχίζει και φέτος την πορεία του στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, προσθέτοντας παράλληλα μια σπουδαία εμπειρία στο ενεργητικό του: τη συμμετοχή στον Διεθνή Αγώνα του Πρωταθλήματος Aple Andria, που φιλοξενήθηκε το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 στην πίστα της Rijeka, στην Κροατία.

Αντιμετωπίζοντας 24 κορυφαίους αναβάτες της κατηγορίας SSP300 από όλο τον κόσμο και αγωνιζόμενος για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη πίστα με Yamaha R3, ο Αντώνης σημείωσε χρόνο 1:41:2, τερματίζοντας στην 9η θέση. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία και αναδεικνύει το αγωνιστικό του ταλέντο.

Ο ίδιος δηλώνει: «Δεν μπορώ να είμαι παρά ευτυχισμένος με το αποτέλεσμα καθώς ήταν η πρώτη μου επαφή με την Yamaha R3 σε αγώνα και η πρώτη μου επαφή με τη συγκεκριμένη πίστα. Και ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό που κατάφερα και για τον χρόνο που έκανα και εγώ και η ομάδα μου ARP Racing Academy.»

Η προσπάθειά του αυτή δεν προβάλλει μόνο την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη των μοτοσυκλετιστικών αγώνων, αλλά και εμπνέει νέους αθλητές να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για την κορυφή.

Ο Αντώνης Βεντούρας λέει ότι η συμμετοχή του στο διεθνές αυτό εγχείρημα έγινε πραγματικότητα χάρη και στην πολύτιμη στήριξη της Superfast Ferries, η οποία στάθηκε αρωγός με τη χορηγία της.

