του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Αντώνης Βεντούρας, ο νεότερος Έλληνας οδηγός που έχει συμμετάσχει στο θεσμό του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU και ήδη κάτοχος της δεύτερης θέσης της βαθμολογίας στο BMU του 2024, συνεχίζει να ξεχωρίζει στο διεθνές αγωνιστικό στερέωμα.

Στο πλαίσιο της φετινής του συμμετοχής στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα 2025, ο Έλληνας αναβάτης έλαβε μέρος και στον Διεθνή Αγώνα του Πρωταθλήματος Aple Andria, που πραγματοποιήθηκε στην πίστα της Rijeka στην Κροατία. Εκεί, βρέθηκε αντιμέτωπος με 24 κορυφαίους αναβάτες παγκοσμίου επιπέδου της κατηγορίας SSP300.

Στην πρώτη του επαφή τόσο με την απαιτητική πίστα της Rijeka όσο και με την Yamaha R3, ο Βεντούρας σημείωσε τον καλύτερο προσωπικό του χρόνο, 1:41.2, κατακτώντας την 9η θέση στον αγώνα του Σαββάτου. Η επίδοση αυτή επιβεβαίωσε την ανοδική του πορεία και το μεγάλο του αγωνιστικό ταλέντο.

Την Κυριακή, ο νεαρός Έλληνας εκκίνησε από την 7η θέση στο σχηματισμό εκκίνησης, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση και ανεβαίνοντας προσωρινά έως και την 5η θέση. Σε έναν αγώνα γεμάτο έντονες μάχες και διαρκή ανταγωνισμό, ο Βεντούρας κατάφερε να τερματίσει 8ος ανάμεσα στους 24 οδηγούς, θέτοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για τη νέα αγωνιστική χρονιά.

Με τις επιτυχίες του, ο Αντώνης Βεντούρας εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στις Ευρωπαϊκές πίστες, δείχνοντας ότι η χώρα μας μπορεί να έχει ελπίδα σε διεθνείς διακρίσεις και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και βάζει τα θεμέλια στο να γίνει ο πρώτος Έλληνας που θα φτάσει στο μέλλον στο MotoGP. Με το όριο ηλικίας τα 18 χρόνια για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έχει ακόμη πέντε χρόνια μπροστά του, στα οποία θα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει πάνω στην εξέλιξή του ως οδηγός, με την ίδια θέρμη που τον παρακολουθούμε ήδη από τα δέκα του χρόνια!

Ο Αντώνης Βεντούρας είναι ένας 13χρονος που δεν ονειρεύεται απλώς το μέλλον, …το οδηγεί.

Η επιτυχία αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη στήριξη της Superfast Ferries και μιας ισχυρής ομάδας που πιστεύουν στο ταλέντο του:

#kukosthesummerbar #carorder.gr #kalamaki.gonia #profresh_ #7th_sensetattoo #kgavalascars #g.passembly #papastavrou_shops #greekfightingchampionship #rider.graphics #saintbarber2018 #elastikaparadisis #mouratisgp #garbes_delivery_services #epic_fight_club_ #mpratakos_cfmoto #lemathmoto #cafenacional_athens #coralhotelathens #almira_shipyard #epiplasilasgr #pita_status