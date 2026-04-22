Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη της αγωνιστικής σεζόν 2026 για τον Πρωταθλητή Βαλκανίων 2025 στην κατηγορία CFMOTO 300, Αντώνη Βεντούρα, στον 1ο γύρο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, που πραγματοποιήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών στις 18-19 Απριλίου.

Ο νεαρός Έλληνας αναβάτης, που φέτος κάνει το μεγάλο βήμα σε ανώτερη κατηγορία, την SSP300 με Yamaha R3 και το νούμερο #22,, έδειξε από νωρίς τις δυνατότητές του, κατακτώντας την pole position στα χρονομετρημένα του Σαββάτου και εκκινώντας από την πρώτη θέση της σχάρας.

Ο αγώνας του Σαββάτου εξελίχθηκε σε μία εντυπωσιακή μάχη υψηλού επιπέδου, με έξι οδηγούς να διεκδικούν τις πρώτες θέσεις από την εκκίνηση. Στη συνέχεια, τέσσερις αναβάτες, ανάμεσά τους και ο Βεντούρας, αποσπάστηκαν δημιουργώντας ένα ισχυρό γκρουπ πρωτοπόρων.

Με συνεχείς εναλλαγές θέσεων και έντονη πίεση σε κάθε σημείο της πίστας, η μάχη κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Ο Αντώνης Βεντούρας, επιδεικνύοντας αγωνιστική ωριμότητα και ψυχραιμία, τερμάτισε στη 2η θέση, χάνοντας τη νίκη για μόλις 0,069 του δευτερολέπτου από τον πιο έμπειρο 30χρονο Τούρκο αναβάτη Oguz Tashan με Kawasaki 400.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Βεντούρας αντιμετώπισε στιγμιαίο πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο επηρέασε τον ρυθμό του σε κρίσιμα σημεία της μάχης.

Στον αγώνα της Κυριακής, ο Βεντούρας εκκίνησε ξανά από την pole position και παρέμεινε σταθερά μέσα στην πρώτη τριάδα, σε έναν ακόμη αγώνα με έντονο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές θέσεων. Με αποφασιστικότητα, καθαρό μυαλό και εξαιρετική διαχείριση του αγώνα, παρέμεινε σε απόσταση «βολής» από την κορυφή.



Στους τελευταίους γύρους, ο Έλληνας αναβάτης έκανε την καθοριστική του κίνηση, περνώντας στην πρώτη θέση και κρατώντας την μέχρι τον τερματισμό, κατακτώντας τη νίκη!

Με αυτή τη νίκη, ο Αντώνης Βεντούρας ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στον αγώνα της Κυριακής στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και αποδεικνύοντας πως αποτελεί έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς αναβάτες της κατηγορίας.

Η παρουσία του στις Σέρρες επιβεβαιώνει την ανοδική του πορεία και δείχνει πως είναι απόλυτα έτοιμος να πρωταγωνιστήσει και στη νέα, απαιτητική κατηγορία του BMU 2026.

Μετά το τέλος του πρώτου αγωνιστικού διημέρου του BMU 2026 στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, ο Αντώνης Βεντούρας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την απόδοσή του, τονίζοντας πως η σκληρή δουλειά και η συνεχής προετοιμασία αποδίδουν καρπούς. Όπως δήλωσε, «οι προπονήσεις ήταν ασταμάτητες όλο αυτό το διάστημα για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο».

Ο νεαρός αναβάτης ευχαρίστησε τη νέα του ομάδα, την Pascota Racing Team, καθώς και την ARP Racing Academy και τον προπονητή του Δημοσθένη Μαυρόπουλο, για τη συνεχή στήριξη και την πίστη τους στο πρόσωπό του.

Παράλληλα, δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους χορηγούς του για την πολύτιμη υποστήριξη, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πατέρα του, υπογραμμίζοντας πως «για ακόμη μία χρονιά στέκεται βράχος δίπλα μου».

Την προσπάθεια υποστηρίζουν:

