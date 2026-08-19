του Δημήτρη Διατσίδη

Ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο της φετινής αγωνιστικής πορείας του έγραψε ο Αντώνης Βεντούρας στο θρυλικό Istanbul Park της Τουρκίας. Στο πλαίσιο του 6ου γύρου του Βαλκανικού Πρωταθλήματος BMU, ο νεαρός αναβάτης συμμετείχε στον 11ο και 12ο αγώνα της σεζόν στην κατηγορία SSP300, κατακτώντας την 3η θέση και τις δύο ημέρες και προσθέτοντας πολύτιμους βαθμούς στη μάχη για το Πρωτάθλημα. Με την Yamaha R3, ο Αντώνης είχε να αντιμετωπίσει έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνισμό, με τους Τούρκους συναθλητές του που πρωταγωνίστησαν στις μάχες της κορυφής να αγωνίζονται με Kawasaki 400.

Η εξαιρετική του απόδοση στις Κατατακτήριες Δοκιμές τον έφερε στη 2η θέση της σχάρας εκκίνησης για τον Αγώνα του Σαββάτου. Από την εκκίνηση, ο Αντώνης Βεντούρας δεν περιορίστηκε σε μία προσπάθεια διατήρησης της θέσης του. Επιτέθηκε, διεκδίκησε και κατάφερε να βρεθεί ακόμη και επικεφαλής του αγώνα. Η μάχη ανάμεσα στους πρώτους παρέμεινε ανοιχτή μέχρι το τέλος και ο Αντώνης πήρε την καρό σημαία στην 3η θέση, μόλις 0,200 δευτερόλεπτα από τη δεύτερη θέση και 0,800 από την πρώτη.

Την Κυριακή ξεκίνησε από την 3η θέση, αλλά χρειάστηκε μόλις έναν γύρο για να βρεθεί μπροστά από όλους. Ο Αντώνης ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο στην 1η θέση και στη συνέχεια έδωσε ακόμη μία σπουδαία μάχη απέναντι στους Τούρκους συναθλητές του με τις Kawasaki 400. Το αποτέλεσμα κρίθηκε κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες.Τρίτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, μόλις 0,050 του δευτερολέπτου από τον δεύτερο και 0,350 από τον πρώτο.

Αντώνης Βεντούρας – Yamaha R3

«Ήταν ένα δύσκολο αλλά πολύ όμορφο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος και οι μάχες ήταν δυνατές από την αρχή μέχρι το τέλος. Εμείς πιέσαμε όσο μπορούσαμε, βρεθήκαμε στην πρώτη θέση και στους δύο αγώνες και φτάσαμε πολύ κοντά στη νίκη. Κρατάμε τα θετικά, τα δύο βάθρα και τους σημαντικούς βαθμούς. Ευχαριστώ την ομάδα μου και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μου. Τώρα στρέφουμε όλη μας την προσοχή στη Σλοβακία στις 4–5 Σεπτεμβρίου για Alpe Adria, FIM Europe και BMU. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100%. Και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας τους ανθρώπους που μας στηρίζουν έμπρακτα:

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Επόμενη στάση: Σλοβακία. Επόμενος στόχος: η υπεράσπιση της κορυφής

Με την ολοκλήρωση του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου στην Τουρκία, η προσοχή στρέφεται πλέον στον επόμενο μεγάλο σταθμό. Ο Αντώνης Βεντούρας ταξιδεύει στην Σλοβακία έχοντας την πρωτοπορία σε δύο σημαντικά μέτωπα: +10 βαθμούς στο BMU και +20,5 βαθμούς στο Alpe Adria. Η φετινή διαδρομή συνεχίζεται, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν και οι επόμενοι αγώνες αναμένεται να είναι καθοριστικοί. Ο Αντώνης, όμως, έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει την ταχύτητα, τη συνέπεια και τη μαχητικότητα για να διεκδικήσει τους μεγάλους στόχους μέχρι τέλους.