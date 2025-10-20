του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Benat Fernandez (Team #109 Retro Traffic Kove) ανακηρύχθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport 300 (WorldSSP300) για το 2025, γράφοντας ιστορία ως ο τελευταίος νικητής Τίτλου της κατηγορίας — και μάλιστα στην πρώτη του σεζόν, αφού από το 2026 η κατηγορία αυτή καταργείται και τη θέση της παίρνει η νέα Spprtbike.

Ο νεαρός Ισπανός αναβάτης έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του, κατακτώντας την πρώτη του νίκη μόλις στον δεύτερο του Αγώνα στο Portimao. Σε μία σεζόν 16 αγώνων, πέτυχε 3 νίκες, 7 βάθρα, 1 pole position και 5 ταχύτερους γύρους, συγκεντρώνοντας 231 βαθμούς. Μπαίνοντας στον τελευταίο Γύρο στην Jerez ως ένας από τους τρεις διεκδικητές του Τίτλου, ο Fernandez παρέμεινε σταθερά στη μάχη μετά τον 1ο Αγώνα, με μόλις 2 βαθμούς να χωρίζουν τους τρεις πρώτους πριν τον καθοριστικό Αγώνα της χρονιάς.

Με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση υπό τεράστια πίεση, εξασφάλισε τον Τίτλο της WorldSSP300 με νίκη στον 2ο Αγώνα και έγινε ο τελευταίος Πρωταθλητής στην ιστορία της κατηγορίας, φέρνοντας παράλληλα τον πρώτο Παγκόσμιο Τίτλο για την Kove. Φυσικά να τονίσουμε ότι είναι ο πρώτος Τίτλος για Κινεζική εταιρία, η οποία αρχικά σαφώς υστερούσε σε σχέση με τις Yamaha, Kawasaki, KTM που είχαν εμπειρία στην κατηγορία, αλλά στα χέρια του 17χρονου Ισπανού έγραψε τη δική της ιστορία!

Παρά την αδιάκοπη πίεση από τους David Salvador (Team ProDina XCI), Carter Thompson (MTM Kawasaki) και Matteo Vannucci (PATA AG Motorsport Italia WorldSSP300), ο Fernandez πήρε το προβάδισμα στο Πρωτάθλημα στον 2ο Αγώνα στο Misano και δεν το έχασε ποτέ ξανά, διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος.

Benat Fernandez (Team #109 Retro Traffic Kove):

«Νιώθω απίστευτα χαρούμενος — γι’ αυτό δούλεψα. Η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά, στην αρχή της χρονιάς τα πράγματα ήταν χαοτικά μετά την αποχώρηση του Kobe και το να κερδίσω στο ντεμπούτο μου ήταν απίστευτο. Από τότε, ο στόχος ήταν να μείνω μπροστά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα. Σήμερα όλα ήρθαν και έδεσαν. Η ομάδα έδωσε το 100% για μένα και απλώς πίστεψα σε εμάς. Είμαι τόσο περήφανος και ευγνώμων σε όλους γύρω μου».

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Μετά από τρεις σεζόν εξέλιξης στο European Talent Cup (2022–2024), ο Fernandez έκανε το άλμα στη Διεθνή σκηνή. Το 2025, εκτός από το ντεμπούτο του στην WorldSSP300, συμμετείχε και στο Red Bull Rookies Cup και το CIV Moto3, κατακτώντας νίκες και βάθρα που ανέδειξαν την προσαρμοστικότητά του σε διαφορετικά πρωταθλήματα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

Πρώτος Αγώνας: Portimao 2025

Νίκες: 3

Θέσεις στο βάθρο: 7

Pole positions: 1

Τίτλοι: 1 (WorldSSP300)

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ

Αν και το μέλλον του Fernandez παραμένει ανοιχτό, η κατάκτηση του Τίτλου ως ο τελευταίος Πρωταθλητής WorldSSP300 τον εξασφαλίζει μια διαρκή θέση στην ιστορία και σηματοδοτεί την αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΒΑΤΗ

Τόπος γέννησης: San Sebastian, Ισπανία

Ηλικία: 17

Ομάδα: Team #109 Retro Traffic Kove

Μοτοσυκλέτα: Kove 321 RR-S