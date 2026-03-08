Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Για τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του ετοιμάζεται ο 18χρονος Έλληνας πρωταθλητής ΜΧ2 Σωτήρης Φωτάκης, κάνοντας το επόμενό του βήμα στη διεθνή σκηνή με τη συμμετοχή του στο Βρετανικό πρωτάθλημα MXGB.

Η μετάβαση στο MXGB σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα στην αγωνιστική εξέλιξη του νεαρού Πρωταθλητή, με τη νέα σεζόν να προμηνύεται ως χρονιά εμπειριών, προκλήσεων και νέων στόχων. Το βλέμμα πλέον στρέφεται εκτός συνόρων, με το επόμενο κεφάλαιο της διαδρομής του να ξεκινά δυναμικά.

Η πορεία προς το υψηλότερο επίπεδο βασίζεται σε αφοσίωση, ξεκάθαρες προτεραιότητες και συνειδητές επιλογές. Ο Σωτήρης Φωτάκης έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει το πείσμα, την πειθαρχία και το περιβάλλον που χρειάζεται ένας αθλητής για να κυνηγήσει κάτι μεγαλύτερο από έναν Τίτλο.

Όπως επισήμανε ο Σωτήρης Φωτάκης: «Η κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος ήταν ένας σημαντικός στόχος για μένα, αλλά από την πρώτη στιγμή ήξερα ότι θέλω να δοκιμάσω τον εαυτό μου σε υψηλότερο επίπεδο. Η προετοιμασία στην Ισπανία με βοήθησε να καταλάβω τι απαιτεί το διεθνές Motocross. Το MXGB είναι μια μεγάλη πρόκληση και στόχος μου είναι να εξελιχθώ αγώνα με τον αγώνα και να εκπροσωπήσω την Ελλάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.»

Να υπενθυμίσουμε ότι η σεζόν 2025 ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον Έλληνα αναβάτη, ο οποίος κατέκτησε τον Τίτλο του Πρωταθλητή Ελλάδας στην MX2. Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα, αγωνιστική ωριμότητα και υψηλό επίπεδο απόδοσης σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στην Ελλάδα, ο Σωτήρης Φωτάκης μετέβη στην Ισπανία για εκτεταμένη περίοδο προετοιμασίας στο RedSand MX Park, μία από τις κορυφαίες προπονητικές εγκαταστάσεις motocross στην Ευρώπη. Εκεί συμμετείχε σε τρία διαδοχικά MX Boot Camp, υπό την καθοδήγηση του Brian Jorgensen, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει καθημερινή προπόνηση πίστας, φυσική ενδυνάμωση, προπόνηση αντοχής και συνολική αγωνιστική αξιολόγηση.

Η αρχική παραμονή των δύο εβδομάδων επεκτάθηκε σε δύο μήνες, με στόχο την πλήρη προσαρμογή σε πιο απαιτητικές συνθήκες και την ουσιαστική προετοιμασία για το επόμενο αγωνιστικό επίπεδο.

Το 2026 θα τον βρει στο MXGB Championship. Το πρωτάθλημα περιλαμβάνει οκτώ αγώνες, με την πρεμιέρα να διεξάγεται στις 15 Μαρτίου στο ιστορικό Hawkstone Park, στην Αγγλία.

Στο πλευρό του αθλητή βρίσκονται οι εταιρείες Samptrans.com, PPG, Kotsakos, Motodirect σε συνεργασία με την Alpinestars, και Red Bull Greece.

Από την πλευρά μας να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο σε αυτήν την προσπάθεια και να τον δούμε σύντομα και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΜΧ!